https://sputniknews.com.tr/20230613/putinden-onay-ukraynayla-azak-denizi-ve-kerc-bogazinin-kullanimina-iliskin-anlasma-feshedildi-1072389062.html
Putin'den onay: Ukrayna'yla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma feshedildi
Putin'den onay: Ukrayna'yla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma feshedildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Kiev arasında 24 Aralık 2003 tarihinde imzalanan Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T15:39+0300
2023-06-13T15:39+0300
2023-06-13T15:39+0300
dünya
rusya
vladimir putin
azak denizi
anlaşma
fesih
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Rusya, 24 Şubat 2023'te Ukrayna tarafından feshedilen Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma'nın feshine yönelik süreci tamamladı.1 Haziran'da Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da ve 7 Haziran'da üst kanadı Rusya Federasyon Konseyi'nde kabul edilen yasa tasarısı, Putin'in bugün attığı imzayla yasalaştı.Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi'nin Rusya topraklarına bağlanmasının ardından Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki kıyıdaş ülke statüsünü kaybetmesi nedeniyle Moskova, anlaşmanın devamına gerek olmadığına karar vermişti.
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rusya, vladimir putin, azak denizi, anlaşma, fesih
rusya, vladimir putin, azak denizi, anlaşma, fesih
Putin'den onay: Ukrayna'yla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma feshedildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Kiev arasında 24 Aralık 2003 tarihinde imzalanan Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma'nın feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.
Rusya, 24 Şubat 2023'te Ukrayna tarafından feshedilen Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma'nın feshine yönelik süreci tamamladı.
1 Haziran'da Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da ve 7 Haziran'da üst kanadı Rusya Federasyon Konseyi'nde kabul edilen yasa tasarısı, Putin'in bugün attığı imzayla yasalaştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi'nin Rusya topraklarına bağlanmasının ardından Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki kıyıdaş ülke statüsünü kaybetmesi nedeniyle Moskova, anlaşmanın devamına gerek olmadığına karar vermişti.