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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/fsb-ukraynali-sabotajcilarin-rusyanin-sinir-bolgesine-saldirilarinin-goruntulerini-yayinladi-1067759681.html
FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı
FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı sabotajcıların ülkenin sınır bölgesi Bryansk’ta gerçekleştirdikleri saldırının nelere yol açtığına ilişkin... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T13:00+0300
2023-03-03T13:00+0300
ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sabotaj
bryansk
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FSB, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılara ilişkin görüntüler yayınladı.Görüntülerde, sabotajcıların hedef aldıkları sivil araç ve Rus güçler tarafından ele geçirilen patlayıcılar görülüyor.Ukraynalı sabotajcıların saldırısı sonucunda dün 2 sivil hayatını kaybetti.Daha önce FSB, Ukraynalı sabotajcıların daha sonra sınırın karşı tarafına geri püskürtüldüklerini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Rusya topraklarına sızdıkları saldırıyı terör eylemi olarak adlandırdı ve Ukrayna’daki neo-Nazi grupların Rusya güçleri tarafından ‘ezileceklerini’ kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/kirim-lideri-aksenov-zelenskiyin-sonu-terorist-basayevin-sonu-gibi-olacak-1067733237.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), sabotaj, bryansk
rusya federal güvenlik servisi (fsb), sabotaj, bryansk

FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı

13:00 03.03.2023
© Sputnik / РИА НовостиRusya - Ukrayna operasyonu
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı sabotajcıların ülkenin sınır bölgesi Bryansk’ta gerçekleştirdikleri saldırının nelere yol açtığına ilişkin görüntüler yayınladı. Görüntülerde sabotajcıların ateş açtığı sivil araç görülüyor.
FSB, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılara ilişkin görüntüler yayınladı.
Görüntülerde, sabotajcıların hedef aldıkları sivil araç ve Rus güçler tarafından ele geçirilen patlayıcılar görülüyor.
Ukraynalı sabotajcıların saldırısı sonucunda dün 2 sivil hayatını kaybetti.
Daha önce FSB, Ukraynalı sabotajcıların daha sonra sınırın karşı tarafına geri püskürtüldüklerini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Rusya topraklarına sızdıkları saldırıyı terör eylemi olarak adlandırdı ve Ukrayna’daki neo-Nazi grupların Rusya güçleri tarafından ‘ezileceklerini’ kaydetmişti.
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