https://sputniknews.com.tr/20230303/fsb-ukraynali-sabotajcilarin-rusyanin-sinir-bolgesine-saldirilarinin-goruntulerini-yayinladi-1067759681.html

FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı

FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı sabotajcıların ülkenin sınır bölgesi Bryansk’ta gerçekleştirdikleri saldırının nelere yol açtığına ilişkin... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:00+0300

2023-03-03T13:00+0300

2023-03-03T13:00+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

sabotaj

bryansk

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FSB, Ukraynalı sabotajcı grupların Rusya topraklarına sızarak sınırdaki Bryansk bölgesinde sivilleri hedef aldıkları saldırılara ilişkin görüntüler yayınladı.Görüntülerde, sabotajcıların hedef aldıkları sivil araç ve Rus güçler tarafından ele geçirilen patlayıcılar görülüyor.Ukraynalı sabotajcıların saldırısı sonucunda dün 2 sivil hayatını kaybetti.Daha önce FSB, Ukraynalı sabotajcıların daha sonra sınırın karşı tarafına geri püskürtüldüklerini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Rusya topraklarına sızdıkları saldırıyı terör eylemi olarak adlandırdı ve Ukrayna’daki neo-Nazi grupların Rusya güçleri tarafından ‘ezileceklerini’ kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230302/kirim-lideri-aksenov-zelenskiyin-sonu-terorist-basayevin-sonu-gibi-olacak-1067733237.html

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), sabotaj, bryansk