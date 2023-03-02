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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/kirim-lideri-aksenov-zelenskiyin-sonu-terorist-basayevin-sonu-gibi-olacak-1067733237.html
Kırım lideri Aksenov: Zelenskiy’in sonu terörist Basayev'in sonu gibi olacak
Kırım lideri Aksenov: Zelenskiy’in sonu terörist Basayev'in sonu gibi olacak
Kırım lideri Aksenov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in terörist Basayev’in izinden gittiğini ve sonunun da aynı olacağını söyledi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T20:31+0300
2023-03-02T20:31+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
sergey aksenov
kırım
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Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukraynalı bir sabotaj grubunun Rusya’nın Bryansk bölgesine yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i terörist Şamil Basayev’e benzetti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Aksenov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna militanlarının Rus köylerine yönelik saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdiğine dikkat çekerek, “Zelenskiy, Basayev'in izinden gidiyor. Demek ki sonu da aynı olacak. Teröristler affedilmez” ifadelerini kullandı.Kırım'da gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını dile getiren Aksenov, “Emniyet kurumlarımız her türlü tehdidi etkisiz hale getirmeye hazır” vurgusunu yaptı.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz bu sabah Ukrayna topraklarından Klimovskiy ilçesine bir sabotaj ve keşif grubunun sızdığını bildirmişti. Resmi bilgilere göre sabotajcılar hareket halindeki bir otomobile ateş açtı, saldırı sonucunda bir erkek hayatını kaybetti, 10 yaşında bir çocuk ise yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bryansk bölgesindeki saldırıları terör eylemi olarak nitelendirdi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise Rus kolluk kuvvetlerinin bölgeye sızan silahlı Ukraynalı aşırı milliyetçileri etkisiz hale getirmeye yönelik faaliyetlere devam ettiği bilgisi verildi.Çeçen terörist Şamil Basayev 10 Temmuz 2006’da İnguşetya’da etkisiz hale getirilmişti.
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vladimir zelenskiy, sergey aksenov, kırım
vladimir zelenskiy, sergey aksenov, kırım

Kırım lideri Aksenov: Zelenskiy’in sonu terörist Basayev'in sonu gibi olacak

20:31 02.03.2023
© FotoğrafKırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov
Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Fotoğraf
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Kırım lideri Aksenov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in terörist Basayev’in izinden gittiğini ve sonunun da aynı olacağını söyledi.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukraynalı bir sabotaj grubunun Rusya’nın Bryansk bölgesine yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i terörist Şamil Basayev’e benzetti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Aksenov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna militanlarının Rus köylerine yönelik saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdiğine dikkat çekerek, “Zelenskiy, Basayev'in izinden gidiyor. Demek ki sonu da aynı olacak. Teröristler affedilmez” ifadelerini kullandı.
Kırım'da gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını dile getiren Aksenov, “Emniyet kurumlarımız her türlü tehdidi etkisiz hale getirmeye hazır” vurgusunu yaptı.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz bu sabah Ukrayna topraklarından Klimovskiy ilçesine bir sabotaj ve keşif grubunun sızdığını bildirmişti. Resmi bilgilere göre sabotajcılar hareket halindeki bir otomobile ateş açtı, saldırı sonucunda bir erkek hayatını kaybetti, 10 yaşında bir çocuk ise yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bryansk bölgesindeki saldırıları terör eylemi olarak nitelendirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise Rus kolluk kuvvetlerinin bölgeye sızan silahlı Ukraynalı aşırı milliyetçileri etkisiz hale getirmeye yönelik faaliyetlere devam ettiği bilgisi verildi.
Çeçen terörist Şamil Basayev 10 Temmuz 2006’da İnguşetya’da etkisiz hale getirilmişti.
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