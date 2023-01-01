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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230101/donetsk-lideri-pusilin-hava-savunmamiz-ukraynanin-yilbasi-gecesi-atesledigi-bircok-mermiyi-onledi-1065272524.html
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğünü belirtti. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T19:01+0300
2023-01-01T19:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
hava savunma sistemi
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Rus basınına açıklamalarda bulunan DHC lideri Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğü bilgisini verdi.Puşilin, “Bizim tarafımızda hava savunma sistemi yoğun olarak çalıştı. Aksi halde gelen mermiler çok daha fazla olacaktı. Düşmanın bu saldırıları cezasız bir şekilde gerçekleştirmesine izin vermeyen topçu birliklerimizin iyi koordine edilmiş çalışması da etkili oldu” diye konuştu. Puşilin ayrıca yılın ilk gününde cumhuriyet topraklarında farklı yerleşim yerlerinde çok sayıda sivil tesisin ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.Daha önce Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, kentin Voşilovskiy ilçesinin Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki yetişkin sivilin ve 3 aylık bir bebeğin yaralandığını bildirmişti.
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rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, hava savunma sistemi
rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, hava savunma sistemi

Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi

19:01 01.01.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğünü belirtti.
Rus basınına açıklamalarda bulunan DHC lideri Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğü bilgisini verdi.
Puşilin, “Bizim tarafımızda hava savunma sistemi yoğun olarak çalıştı. Aksi halde gelen mermiler çok daha fazla olacaktı. Düşmanın bu saldırıları cezasız bir şekilde gerçekleştirmesine izin vermeyen topçu birliklerimizin iyi koordine edilmiş çalışması da etkili oldu” diye konuştu. Puşilin ayrıca yılın ilk gününde cumhuriyet topraklarında farklı yerleşim yerlerinde çok sayıda sivil tesisin ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.
Daha önce Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, kentin Voşilovskiy ilçesinin Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki yetişkin sivilin ve 3 aylık bir bebeğin yaralandığını bildirmişti.
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