https://sputniknews.com.tr/20230101/donetsk-lideri-pusilin-hava-savunmamiz-ukraynanin-yilbasi-gecesi-atesledigi-bircok-mermiyi-onledi-1065272524.html

Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi

Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğünü belirtti. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T19:01+0300

2023-01-01T19:01+0300

2023-01-01T19:01+0300

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ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

denis puşilin

hava savunma sistemi

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Rus basınına açıklamalarda bulunan DHC lideri Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğü bilgisini verdi.Puşilin, “Bizim tarafımızda hava savunma sistemi yoğun olarak çalıştı. Aksi halde gelen mermiler çok daha fazla olacaktı. Düşmanın bu saldırıları cezasız bir şekilde gerçekleştirmesine izin vermeyen topçu birliklerimizin iyi koordine edilmiş çalışması da etkili oldu” diye konuştu. Puşilin ayrıca yılın ilk gününde cumhuriyet topraklarında farklı yerleşim yerlerinde çok sayıda sivil tesisin ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.Daha önce Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, kentin Voşilovskiy ilçesinin Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki yetişkin sivilin ve 3 aylık bir bebeğin yaralandığını bildirmişti.

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rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, hava savunma sistemi