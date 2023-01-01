https://sputniknews.com.tr/20230101/donetsk-lideri-pusilin-hava-savunmamiz-ukraynanin-yilbasi-gecesi-atesledigi-bircok-mermiyi-onledi-1065272524.html
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğünü belirtti. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T19:01+0300
2023-01-01T19:01+0300
2023-01-01T19:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
hava savunma sistemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6db9d580c2cb853a1eeae8f43bdee022.jpg
Rus basınına açıklamalarda bulunan DHC lideri Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğü bilgisini verdi.Puşilin, “Bizim tarafımızda hava savunma sistemi yoğun olarak çalıştı. Aksi halde gelen mermiler çok daha fazla olacaktı. Düşmanın bu saldırıları cezasız bir şekilde gerçekleştirmesine izin vermeyen topçu birliklerimizin iyi koordine edilmiş çalışması da etkili oldu” diye konuştu. Puşilin ayrıca yılın ilk gününde cumhuriyet topraklarında farklı yerleşim yerlerinde çok sayıda sivil tesisin ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.Daha önce Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, kentin Voşilovskiy ilçesinin Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki yetişkin sivilin ve 3 aylık bir bebeğin yaralandığını bildirmişti.
rusya
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_618f07c9bd394754b2dae029359ea669.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, hava savunma sistemi
rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, hava savunma sistemi
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğünü belirtti.
Rus basınına açıklamalarda bulunan DHC lideri Puşilin, hava savunma sistemlerinin yılbaşı gecesi DHC topraklarına fırlatılan birçok mermiyi düşürdüğü bilgisini verdi.
Puşilin, “Bizim tarafımızda hava savunma sistemi yoğun olarak çalıştı. Aksi halde gelen mermiler çok daha fazla olacaktı. Düşmanın bu saldırıları cezasız bir şekilde gerçekleştirmesine izin vermeyen topçu birliklerimizin iyi koordine edilmiş çalışması da etkili oldu” diye konuştu. Puşilin ayrıca yılın ilk gününde cumhuriyet topraklarında farklı yerleşim yerlerinde çok sayıda sivil tesisin ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.
Daha önce Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, kentin Voşilovskiy ilçesinin Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki yetişkin sivilin ve 3 aylık bir bebeğin yaralandığını bildirmişti.