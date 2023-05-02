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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/soygu-ukrayna-ordusu-nisan-ayinda-15-binden-fazla-zayiat-verdi-1070483738.html
Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi
Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun geçen ay 15 bin fazla zayiat verdiğini belirtti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:30+0300
2023-05-02T13:33+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, özel askeri harekat kapsamında kaydedilen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.Nisan ayında Ukrayna ordusuna büyük bir darbe vurduklarını anlatan Şoygu, "Batılı ülkelerden gelen benzeri görülmemiş askeri yardıma rağmen düşman önemli kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla kişiyi yitirdiler" dedi.Rusya ordusunun nisan ayı içinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak, 2777 İHA, 430 tank ve muhtelif zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar aracı, 225 topçu silahı ve havan mermisini imha ettiğini belirten Şoygu, Batı'nın Ukrayna güçlerine tedarik ettiği silahları ortadan kaldırmaya devam ettiklerini vurguladı.Bu yıl Rusya ordusunun düşmanı etkili şekilde vurmak için yeterli sayıda mühimmat teslim aldığını kaydeden Şoygu, silahlı kuvvetlerin tüm kesişme hattı boyunca aktif faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.
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rusya, sergey şoygu, ukrayna

Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi

13:30 02.05.2023 (güncellendi: 13:33 02.05.2023)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun geçen ay 15 bin fazla zayiat verdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, özel askeri harekat kapsamında kaydedilen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Nisan ayında Ukrayna ordusuna büyük bir darbe vurduklarını anlatan Şoygu, "Batılı ülkelerden gelen benzeri görülmemiş askeri yardıma rağmen düşman önemli kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla kişiyi yitirdiler" dedi.
Rusya ordusunun nisan ayı içinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak, 2777 İHA, 430 tank ve muhtelif zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar aracı, 225 topçu silahı ve havan mermisini imha ettiğini belirten Şoygu, Batı'nın Ukrayna güçlerine tedarik ettiği silahları ortadan kaldırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu yıl Rusya ordusunun düşmanı etkili şekilde vurmak için yeterli sayıda mühimmat teslim aldığını kaydeden Şoygu, silahlı kuvvetlerin tüm kesişme hattı boyunca aktif faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.
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