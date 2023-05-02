https://sputniknews.com.tr/20230502/soygu-ukrayna-ordusu-nisan-ayinda-15-binden-fazla-zayiat-verdi-1070483738.html

Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi

Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun geçen ay 15 bin fazla zayiat verdiğini belirtti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T13:30+0300

2023-05-02T13:30+0300

2023-05-02T13:33+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070483802_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_69bb463dad4f5dfc45adf031996b1253.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, özel askeri harekat kapsamında kaydedilen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.Nisan ayında Ukrayna ordusuna büyük bir darbe vurduklarını anlatan Şoygu, "Batılı ülkelerden gelen benzeri görülmemiş askeri yardıma rağmen düşman önemli kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla kişiyi yitirdiler" dedi.Rusya ordusunun nisan ayı içinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak, 2777 İHA, 430 tank ve muhtelif zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar aracı, 225 topçu silahı ve havan mermisini imha ettiğini belirten Şoygu, Batı'nın Ukrayna güçlerine tedarik ettiği silahları ortadan kaldırmaya devam ettiklerini vurguladı.Bu yıl Rusya ordusunun düşmanı etkili şekilde vurmak için yeterli sayıda mühimmat teslim aldığını kaydeden Şoygu, silahlı kuvvetlerin tüm kesişme hattı boyunca aktif faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey şoygu, ukrayna