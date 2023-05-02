https://sputniknews.com.tr/20230502/soygu-ukrayna-ordusu-nisan-ayinda-15-binden-fazla-zayiat-verdi-1070483738.html
Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi
Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun geçen ay 15 bin fazla zayiat verdiğini belirtti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:30+0300
2023-05-02T13:30+0300
2023-05-02T13:33+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, özel askeri harekat kapsamında kaydedilen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.Nisan ayında Ukrayna ordusuna büyük bir darbe vurduklarını anlatan Şoygu, "Batılı ülkelerden gelen benzeri görülmemiş askeri yardıma rağmen düşman önemli kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla kişiyi yitirdiler" dedi.Rusya ordusunun nisan ayı içinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak, 2777 İHA, 430 tank ve muhtelif zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar aracı, 225 topçu silahı ve havan mermisini imha ettiğini belirten Şoygu, Batı'nın Ukrayna güçlerine tedarik ettiği silahları ortadan kaldırmaya devam ettiklerini vurguladı.Bu yıl Rusya ordusunun düşmanı etkili şekilde vurmak için yeterli sayıda mühimmat teslim aldığını kaydeden Şoygu, silahlı kuvvetlerin tüm kesişme hattı boyunca aktif faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.
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rusya, sergey şoygu, ukrayna
rusya, sergey şoygu, ukrayna
Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi
13:30 02.05.2023 (güncellendi: 13:33 02.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun geçen ay 15 bin fazla zayiat verdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, özel askeri harekat kapsamında kaydedilen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.
Nisan ayında Ukrayna ordusuna büyük bir darbe vurduklarını anlatan Şoygu, "Batılı ülkelerden gelen benzeri görülmemiş askeri yardıma rağmen düşman önemli kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla kişiyi yitirdiler" dedi.
Rusya ordusunun nisan ayı içinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak, 2777 İHA, 430 tank ve muhtelif zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar aracı, 225 topçu silahı ve havan mermisini imha ettiğini belirten Şoygu, Batı'nın Ukrayna güçlerine tedarik ettiği silahları ortadan kaldırmaya devam ettiklerini vurguladı.
Bu yıl Rusya ordusunun düşmanı etkili şekilde vurmak için yeterli sayıda mühimmat teslim aldığını kaydeden Şoygu, silahlı kuvvetlerin tüm kesişme hattı boyunca aktif faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.