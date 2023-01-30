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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-abdnin-ukraynadaki-askeri-biyolojik-programlarinin-hayata-gecirilmesini-onledik-1066362201.html
Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik
Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T17:10+0300
2023-01-30T17:10+0300
ukrayna krizi
igor kirillov
rusya
ukrayna
abd
rusya savunma bakanlığı
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ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgelerin analiz sonuçları hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın aktif eylemleri sonucunda Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik programların uygulanmasının durdurulması başarıldı" dedi.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu nedenle Ukrayna'daki projeler kapsamında tamamlanmayan araştırmaları Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde taşıdığını anlatan Kirillov, Washington'un Kenya, Singapur, Tayland gibi Afrika ve Asya Pasifik ülkeleriyle işbirliğini artırdığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD Demokrat Parti temsilcileri, Pentagon çalışanları ve Pentagon'un taşeronları da dahil askeri-biyolojik programlara katılanların isimlerini daha önce kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Kirillov, yürütülen çalışmalar sonucunda yeni isimlere ulaştıklarını kaydetti.Rus yetkili, "Bunlar arasında Labyrinth Global Health İcra Direktörü ve Orta Afrika'daki Metabiota Programları eski Direktörü Karen Sailors da var. Sailors, 2016'dan beri Ukrayna'da Afrika domuz vebasının yayılmasını incelemek için UPI-10 projesinde baş danışman olarak çalışıyor. Colin Johnson, Tennessee Üniversitesi'nde bir akademisyen ve Host-Pathogen Systems Research Enstitüsü'nün direktörü. Ukrayna'da Kırım-Kongo ateşi ve hantavirüslerin etken maddesinin aralıklarını inceleyen Yu-Pi-8 projesinin sorumlusuydu. Lewis von Thayer, Pentagon ve ABD Enerji Bakanlığı'nın önemli bir taşeronu olan Battel'in başkanı ve CEO'sudur. 2003 yılından bu yana şirket, Ukrayna'da zoonotik enfeksiyonlarla ilgili araştırma projelerinin uygulanmasını denetliyor" ifadelerini kullandı.Kirillov, elde edilen materyallerin failleri adalete teslim edilmesiyle ilgili önlemlerin alınması için Rusya Soruşturma Komitesi'ne iletileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/nariskin-bati-genetik-silahi-gelistirme-calismalarini-hizlandiracak-1064773147.html
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igor kirillov, rusya, ukrayna, abd, rusya savunma bakanlığı
igor kirillov, rusya, ukrayna, abd, rusya savunma bakanlığı

Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik

17:10 30.01.2023
© Sputnikİgor Kirillov
İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Sputnik
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önlemeyi başardığını söyledi.
ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgelerin analiz sonuçları hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın aktif eylemleri sonucunda Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik programların uygulanmasının durdurulması başarıldı" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu nedenle Ukrayna'daki projeler kapsamında tamamlanmayan araştırmaları Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde taşıdığını anlatan Kirillov, Washington'un Kenya, Singapur, Tayland gibi Afrika ve Asya Pasifik ülkeleriyle işbirliğini artırdığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD Demokrat Parti temsilcileri, Pentagon çalışanları ve Pentagon'un taşeronları da dahil askeri-biyolojik programlara katılanların isimlerini daha önce kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Kirillov, yürütülen çalışmalar sonucunda yeni isimlere ulaştıklarını kaydetti.
Rus yetkili, "Bunlar arasında Labyrinth Global Health İcra Direktörü ve Orta Afrika'daki Metabiota Programları eski Direktörü Karen Sailors da var. Sailors, 2016'dan beri Ukrayna'da Afrika domuz vebasının yayılmasını incelemek için UPI-10 projesinde baş danışman olarak çalışıyor. Colin Johnson, Tennessee Üniversitesi'nde bir akademisyen ve Host-Pathogen Systems Research Enstitüsü'nün direktörü. Ukrayna'da Kırım-Kongo ateşi ve hantavirüslerin etken maddesinin aralıklarını inceleyen Yu-Pi-8 projesinin sorumlusuydu. Lewis von Thayer, Pentagon ve ABD Enerji Bakanlığı'nın önemli bir taşeronu olan Battel'in başkanı ve CEO'sudur. 2003 yılından bu yana şirket, Ukrayna'da zoonotik enfeksiyonlarla ilgili araştırma projelerinin uygulanmasını denetliyor" ifadelerini kullandı.
Kirillov, elde edilen materyallerin failleri adalete teslim edilmesiyle ilgili önlemlerin alınması için Rusya Soruşturma Komitesi'ne iletileceğini de sözlerine ekledi.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
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