https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-abdnin-ukraynadaki-askeri-biyolojik-programlarinin-hayata-gecirilmesini-onledik-1066362201.html

Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik

Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:10+0300

2023-01-30T17:10+0300

2023-01-30T17:10+0300

ukrayna krizi

igor kirillov

rusya

ukrayna

abd

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066362042_0:0:1782:1003_1920x0_80_0_0_c0f6f4b996cd047d283dcdc9289d1a0f.jpg

ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgelerin analiz sonuçları hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın aktif eylemleri sonucunda Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik programların uygulanmasının durdurulması başarıldı" dedi.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu nedenle Ukrayna'daki projeler kapsamında tamamlanmayan araştırmaları Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde taşıdığını anlatan Kirillov, Washington'un Kenya, Singapur, Tayland gibi Afrika ve Asya Pasifik ülkeleriyle işbirliğini artırdığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD Demokrat Parti temsilcileri, Pentagon çalışanları ve Pentagon'un taşeronları da dahil askeri-biyolojik programlara katılanların isimlerini daha önce kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Kirillov, yürütülen çalışmalar sonucunda yeni isimlere ulaştıklarını kaydetti.Rus yetkili, "Bunlar arasında Labyrinth Global Health İcra Direktörü ve Orta Afrika'daki Metabiota Programları eski Direktörü Karen Sailors da var. Sailors, 2016'dan beri Ukrayna'da Afrika domuz vebasının yayılmasını incelemek için UPI-10 projesinde baş danışman olarak çalışıyor. Colin Johnson, Tennessee Üniversitesi'nde bir akademisyen ve Host-Pathogen Systems Research Enstitüsü'nün direktörü. Ukrayna'da Kırım-Kongo ateşi ve hantavirüslerin etken maddesinin aralıklarını inceleyen Yu-Pi-8 projesinin sorumlusuydu. Lewis von Thayer, Pentagon ve ABD Enerji Bakanlığı'nın önemli bir taşeronu olan Battel'in başkanı ve CEO'sudur. 2003 yılından bu yana şirket, Ukrayna'da zoonotik enfeksiyonlarla ilgili araştırma projelerinin uygulanmasını denetliyor" ifadelerini kullandı.Kirillov, elde edilen materyallerin failleri adalete teslim edilmesiyle ilgili önlemlerin alınması için Rusya Soruşturma Komitesi'ne iletileceğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221220/nariskin-bati-genetik-silahi-gelistirme-calismalarini-hizlandiracak-1064773147.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

igor kirillov, rusya, ukrayna, abd, rusya savunma bakanlığı