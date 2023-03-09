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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-kievin-abdden-misket-bombasi-talebinin-teyidi-halinde-gereken-yaniti-veririz-1068058110.html
Rusya: Kiev'in ABD'den misket bombası talebinin teyidi halinde gereken yanıtı veririz
Rusya: Kiev'in ABD'den misket bombası talebinin teyidi halinde gereken yanıtı veririz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın ABD'den misket bombası talep ettiğine dair haberlerin doğrulanması halinde Rusya'nın gereken... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T23:13+0300
2023-03-09T23:23+0300
ukrayna krizi
kiev
mariya zaharova
abd
misket bombası
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Kiev'in Washington'dan İHA'lardan fırlatmak için misket bombaları istediğine dair haberlere Moskova'dan yanıt geldi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD basınında yer alan iddianın doğrulanması halinde Rusya'nın gereken yanıtı vereceğinin altını çizerek bunun nasıl bir yanıt olacağını öngörmenin zor olduğunu söyledi.Zaharova, Rusya'nın Kiev rejimine tedarik edilen her türlü silahı meşru hedef olarak göreceğine dair defaatle uyarıda bulunduğunu da anımsattı.Reuters, ABD'li 2 Kongre üyesine dayandırdığı haberinde Kiev'in Washington'dan misket bombaları istediğini ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebe ne yanıt vereceğinin henüz belli oladuğunu yazmıştı.Ajans, Kiev makamlarının havadan karaya MK-20 misket bombalarının Rusya'nın yoğun saldırılarını durdurma imkanı sunacağını düşündüğünü aktarmış ve Ukrayna'nın İHA'lar için MK-20 bombalarını misket mermilerinden daha etkili bulduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230307/ukrayna-abdden-ihalar-icin-misket-bombalari-istedi-1067938223.html
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kiev, mariya zaharova, abd, misket bombası
kiev, mariya zaharova, abd, misket bombası

Rusya: Kiev'in ABD'den misket bombası talebinin teyidi halinde gereken yanıtı veririz

23:13 09.03.2023 (güncellendi: 23:23 09.03.2023)
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın ABD'den misket bombası talep ettiğine dair haberlerin doğrulanması halinde Rusya'nın gereken yanıtı vereceğini vurguladı.
Kiev'in Washington'dan İHA'lardan fırlatmak için misket bombaları istediğine dair haberlere Moskova'dan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD basınında yer alan iddianın doğrulanması halinde Rusya'nın gereken yanıtı vereceğinin altını çizerek bunun nasıl bir yanıt olacağını öngörmenin zor olduğunu söyledi.

Zaharova, Rusya'nın Kiev rejimine tedarik edilen her türlü silahı meşru hedef olarak göreceğine dair defaatle uyarıda bulunduğunu da anımsattı.

Reuters, ABD'li 2 Kongre üyesine dayandırdığı haberinde Kiev'in Washington'dan misket bombaları istediğini ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebe ne yanıt vereceğinin henüz belli oladuğunu yazmıştı.

Ajans, Kiev makamlarının havadan karaya MK-20 misket bombalarının Rusya'nın yoğun saldırılarını durdurma imkanı sunacağını düşündüğünü aktarmış ve Ukrayna'nın İHA'lar için MK-20 bombalarını misket mermilerinden daha etkili bulduğunu kaydetmişti.
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
Ukrayna krizi
'Ukrayna, ABD'den İHA'lar için misket bombaları istedi'
7 Mart, 14:46
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