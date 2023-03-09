https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-kievin-abdden-misket-bombasi-talebinin-teyidi-halinde-gereken-yaniti-veririz-1068058110.html

Rusya: Kiev'in ABD'den misket bombası talebinin teyidi halinde gereken yanıtı veririz

Rusya: Kiev'in ABD'den misket bombası talebinin teyidi halinde gereken yanıtı veririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın ABD'den misket bombası talep ettiğine dair haberlerin doğrulanması halinde Rusya'nın gereken... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T23:13+0300

2023-03-09T23:13+0300

2023-03-09T23:23+0300

ukrayna krizi

kiev

mariya zaharova

abd

misket bombası

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Kiev'in Washington'dan İHA'lardan fırlatmak için misket bombaları istediğine dair haberlere Moskova'dan yanıt geldi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD basınında yer alan iddianın doğrulanması halinde Rusya'nın gereken yanıtı vereceğinin altını çizerek bunun nasıl bir yanıt olacağını öngörmenin zor olduğunu söyledi.Zaharova, Rusya'nın Kiev rejimine tedarik edilen her türlü silahı meşru hedef olarak göreceğine dair defaatle uyarıda bulunduğunu da anımsattı.Reuters, ABD'li 2 Kongre üyesine dayandırdığı haberinde Kiev'in Washington'dan misket bombaları istediğini ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebe ne yanıt vereceğinin henüz belli oladuğunu yazmıştı.Ajans, Kiev makamlarının havadan karaya MK-20 misket bombalarının Rusya'nın yoğun saldırılarını durdurma imkanı sunacağını düşündüğünü aktarmış ve Ukrayna'nın İHA'lar için MK-20 bombalarını misket mermilerinden daha etkili bulduğunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230307/ukrayna-abdden-ihalar-icin-misket-bombalari-istedi-1067938223.html

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kiev, mariya zaharova, abd, misket bombası