https://sputniknews.com.tr/20230125/bm-ukrayna-ekonomisi-yuzde-30-oraninda-kuculdu-1066186056.html
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
BM raporuna göre Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldü. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T21:40+0300
2023-01-25T21:40+0300
2023-01-25T21:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
ekonomi
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Birleşmiş Milletler (BM), ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler’ raporunda Ukrayna ekonomisinin 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldüğü belirtildi.Raporda, “Ukrayna ekonomisi, fiziksel altyapının büyük ölçüde tahrip olması, üretim ve ticaret faaliyetlerindeki aksamalar, iş gücündeki büyük düşüş ve nüfusun önemli bir bölümünün yerinden olması nedeniyle 2022'de yüzde 30'dan fazla küçüldü” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca, çatışmaların sona ermesinin ardından ülkenin yeniden inşasının ‘muazzam’ mali kaynaklar gerektireceğine vurgu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ukraynali-muhalif-medvedcuk-yazdi-ukrayna-sendromu-gunumuzun-askeri-cephelesmesinin-anatomisi-1065804805.html
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ukrayna, birleşmiş milletler (bm), ekonomi
ukrayna, birleşmiş milletler (bm), ekonomi
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
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BM raporuna göre Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldü.
Birleşmiş Milletler (BM), ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler’ raporunda Ukrayna ekonomisinin 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldüğü belirtildi.
Raporda, “Ukrayna ekonomisi, fiziksel altyapının büyük ölçüde tahrip olması, üretim ve ticaret faaliyetlerindeki aksamalar, iş gücündeki büyük düşüş ve nüfusun önemli bir bölümünün yerinden olması nedeniyle 2022'de yüzde 30'dan fazla küçüldü” ifadelerine yer verildi.
Raporda ayrıca, çatışmaların sona ermesinin ardından ülkenin yeniden inşasının ‘muazzam’ mali kaynaklar gerektireceğine vurgu yapıldı.