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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/bm-ukrayna-ekonomisi-yuzde-30-oraninda-kuculdu-1066186056.html
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
BM raporuna göre Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldü. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T21:40+0300
2023-01-25T21:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
ekonomi
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Birleşmiş Milletler (BM), ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler’ raporunda Ukrayna ekonomisinin 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldüğü belirtildi.Raporda, “Ukrayna ekonomisi, fiziksel altyapının büyük ölçüde tahrip olması, üretim ve ticaret faaliyetlerindeki aksamalar, iş gücündeki büyük düşüş ve nüfusun önemli bir bölümünün yerinden olması nedeniyle 2022'de yüzde 30'dan fazla küçüldü” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca, çatışmaların sona ermesinin ardından ülkenin yeniden inşasının ‘muazzam’ mali kaynaklar gerektireceğine vurgu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ukraynali-muhalif-medvedcuk-yazdi-ukrayna-sendromu-gunumuzun-askeri-cephelesmesinin-anatomisi-1065804805.html
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ukrayna, birleşmiş milletler (bm), ekonomi
ukrayna, birleşmiş milletler (bm), ekonomi

BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü

21:40 25.01.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFUkrayna harekatı
Ukrayna harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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BM raporuna göre Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldü.
Birleşmiş Milletler (BM), ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler’ raporunda Ukrayna ekonomisinin 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldüğü belirtildi.
Raporda, “Ukrayna ekonomisi, fiziksel altyapının büyük ölçüde tahrip olması, üretim ve ticaret faaliyetlerindeki aksamalar, iş gücündeki büyük düşüş ve nüfusun önemli bir bölümünün yerinden olması nedeniyle 2022'de yüzde 30'dan fazla küçüldü” ifadelerine yer verildi.
Raporda ayrıca, çatışmaların sona ermesinin ardından ülkenin yeniden inşasının ‘muazzam’ mali kaynaklar gerektireceğine vurgu yapıldı.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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