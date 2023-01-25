https://sputniknews.com.tr/20230125/bm-ukrayna-ekonomisi-yuzde-30-oraninda-kuculdu-1066186056.html

BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü

BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü

BM raporuna göre Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldü. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:40+0300

2023-01-25T21:40+0300

2023-01-25T21:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

ekonomi

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Birleşmiş Milletler (BM), ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler’ raporunda Ukrayna ekonomisinin 2022'de yüzde 30'dan fazla oranda küçüldüğü belirtildi.Raporda, “Ukrayna ekonomisi, fiziksel altyapının büyük ölçüde tahrip olması, üretim ve ticaret faaliyetlerindeki aksamalar, iş gücündeki büyük düşüş ve nüfusun önemli bir bölümünün yerinden olması nedeniyle 2022'de yüzde 30'dan fazla küçüldü” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca, çatışmaların sona ermesinin ardından ülkenin yeniden inşasının ‘muazzam’ mali kaynaklar gerektireceğine vurgu yapıldı.

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ukrayna, birleşmiş milletler (bm), ekonomi