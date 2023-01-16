https://sputniknews.com.tr/20230116/ukraynali-muhalif-medvedcuk-yazdi-ukrayna-sendromu-gunumuzun-askeri-cephelesmesinin-anatomisi-1065804805.html

Ukraynalı muhalif Medvedçuk yazdı: 'Ukrayna sendromu, günümüzün askeri cepheleşmesinin anatomisi'

Ukraynalı muhalif Medvedçuk yazdı: 'Ukrayna sendromu, günümüzün askeri cepheleşmesinin anatomisi'

Ukrayna'da yasaklanan muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk, Batılı siyasetçilerin büyük bölümünün Ukrayna'da barış... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:43+0300

2023-01-16T16:43+0300

2023-01-16T16:43+0300

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Nisan 2022'de Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yakalanan ve Eylül 2022'de esir takası kapsamında Rusya'ya verildiği belirtilen, 11 Ocak'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle vatandaşlıktan çıkarılan Medvedçuk, İzvestiya gazetesi için 'Ukrayna sendromu. Günümüzün askeri cepheleşmesinin anatomisi' başlıklı bir makale kaleme aldı.Ukrayna'da günümüzde yaşanan gelişmeleri Soğuk Savaş döneminden günümüze uzanan bir perspektifte analiz eden Medvedçuk, yazısında şu ifadeleri kullandı: Birçok Batılı politikacıyı dinlerseniz, modern Ukrayna'daki çatışmanın anlamını ve mekanizmalarını anlamak tamamen imkansızdır. ABD Başkanı Biden, ABD ordusunun çatışmaya doğrudan katıldığını reddediyor, ancak aynı zamanda her köşe başında ABD'nin oraya milyarlarca dolar değerinde silah tedarik ettiğini söylüyor. Milyarlarca dolar Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarına gidiyorsa, o halde Ukrayna'nın çıkarlarının ABD için hiç olmadığı kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Fakat eğer ABD ordusu orada savaşmak istemiyorsa, belki de o kadar önemli değildir. Peki bu milyarlarca dolarlık sevkiyatlar neler? Karşılıksız yardım mı? Karlı bir iş mi? Yatırımlar mı? Bir siyasi kombinasyon mu? Cevap yok, yoğun bir sis perdesi var. Veyahut eski Almanya Başbakanı Merkel'in Minsk anlaşmalarının Ukrayna için yalnızca bir zaman kazanma olduğuna dair son ifşaatlarına bakalım. Bundan kimsenin barışı tesis etmeyi amaçlamadığı sonucu çıkıyor. Demek ki Rusya'yı kandırmışlar. Ama ne amaçla? Ukrayna'yı korumak mı yoksa bizzat saldırmak için mi? Peki Almanya'nın tavsiye ettiği şeyi basit bir şekilde yapabildiyseniz, aldatmaya ne gerek vardı? Yoksa daha önce Almanya, uygulanması imkansız olan bir şey mi tavsiye etti? Siyasi dolandırıcıların kazanç sağlayıp sağlamayacağı sorusuna gelebiliriz, ancak bugün mevcut durum etrafındaki sis perdesini aralamaya başlamak çok daha önemli görünüyor. Sonuçta, durum bu şekilde gelişti, başka türlü değil. Buna ne sebep oldu, sebepleri neler? Giderek daha tehlikeli hale geliyor ve bu durumdan nasıl çıkılır? Bu nedenle, analize olayların kökenlerinden başlıyoruz. Soğuk Savaş nasıl sona erdi? Herhangi bir yeni savaşın başlangıcı genellikle bir önceki savaşın sonunda yer alır. Ukrayna çatışmasından önce Soğuk Savaş vardı. Onun nasıl sona erdiğinin cevabı, Ukrayna ile sınırlı kalmayıp birçok ülkeyi etkileyen mevcut çatışmanın manasını anlamaya bizi daha da yaklaştıracak. Gerçek şu ki, başta Rusya olmak üzere Batı ülkeleri ve post-Sovyet coğrafyası ülkeleri bu savaşın sonuçlarını farklı algılıyor. Batı, bu savaşta zaferi mutlak bir şekilde sahipleniyor ve Rusya'yı kaybeden taraf olarak görüyor. Rusya sözde mağlup taraf olduğu için, o zaman eski SSCB toprakları ve sosyalist kamp, yani ABD ve NATO'nun meşru ganimeti, 'yenilenlerin vay haline (vae victis)' ilkesine göre Batı'nın kontrolü altına giriyor. Dolayısıyla Ukrayna, Rusya'nın değil, ABD ve NATO'nun etki alanındadır. Bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna siyaseti üzerinde en azından bir miktar etkiye sahip olduğu iddiaları, bu bölgedeki çıkarlarının korunması 'mesnetsizdir', ABD ve NATO'nun çıkarlarına açık bir saldırıdır. 1990'ların başında Margaret Thatcher, "Artık dünyaya Doğu-Batı ilişkileri prizmasından bakmamıza gerek yok. Soğuk Savaş bitti" demişti. Yani Rusya'nın doğusunun pozisyonu artık önemli değil. Bir vektör, dünyanın bir efendisi, bir kazanan var. Rusya bu sürece tamamen farklı bakıyor. Kendini hiçbir halükarda kaybeden taraf olarak görmüyor. Soğuk Savaş'tan çıkış, siyaset ve ekonomideki demokratik reformlarla sağlandı ve askeri cepheleşmenin yerini ticaret ve Batı'yla entegrasyon aldı. Yani, eski düşmanınız bugün dost olduysa, bu bir zafer değil midir? Bununla birlikte SSCB ve ardından Rusya Federasyonu, Soğuk Savaş'ı kazanmayı değil, Doğu ile Batı arasındaki nükleer felaketle sonuçlanabilecek askeri cepheleşmeden çıkmayı hedefliyordu. Moskova, Washington ile birlikte, bizzat kendileri için değil, genel olarak tüm dünya için çok fazla hedefe ulaşarak bu çıkışı buldu. Bu çıkış, Doğu'nun Batı tarafından emilmesini, post-Sovyet coğrafyasının ekonomik, kültürel ve kültürel alanda tahakküm altına alınmasını öngörmüyordu. Eşit işbirliği ile yeni siyasi ve ekonomik gerçekliğin ortak inşası konuşuluyordu. Dolayısıyla, Soğuk Savaş'ın sona ermesi konusunda iki yaklaşımı açıkça görüyoruz: Bir yanda galiplerin zaferi, diğer yanda yeni bir dünyanın, uygarlığın inşası. Gelecekteki olaylar da, işte bu yaklaşımlara göre şekillenecek. Yeni bir dünya mı, yoksa Batı'nın yeni kolonileri mi? 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı, ancak 1992'de Rusya da dahil post-Sovyet coğrafyasının büyük umutlar bağladığı Avrupa Birliği kuruldu. Görünüşte bu, yeni bir dünya, yeni bir uluslarüstü oluşum, Avrupa medeniyet tarihinde yeni bir dönüm virajdı. Rusya, eski sosyalist kamptan ve SSCB'den diğer devletler gibi gelecekte kendisini bu birliğin eşit bir üyesi olarak görüyor, 'Lizbon'dan Vladivostok'a Avrupa' doktrini inşa ediliyor.Bu durumda Rusya, yalnızca Almanya'nın birleşmesini değil, aynı zamanda eski müttefiklerinin ve hatta eski SSCB cumhuriyetlerinin AB'ye girmesini de memnuniyetle karşılıyor. 1990'larda Batı ile ekonomik entegrasyon Rusya için ilk sırada yer alıyor ve Moskova bunu modern bir devlet olarak başarısının anahtarı olarak görüyor. Bununla birlikte Rusya yönetimi, Ukrayna da dahil eski Sovyet cumhuriyetlerini kendisine bağlama konusunda özel bir istek duymuyor. Sovyet cumhuriyetlerinin çoğu, merkezden yani Rusya'dan giden sübvansiyonlarla varlık gösteriyordu. Bu ülkelerin yönetimlerinin sırtlarını dostça sıvazlıyorlar ancak ekonomik yüklerinden bir an önce kurtulmaya çalışıyorlar. Rusya, Ukrayna'dan daha hızlı bir şekilde Avrupa pazarına entegre olmaya başlıyor. Nitekim Rusya, Avrupa'da talep gören devasa miktarda enerji kaynağına sahipken, Ukrayna ise tam tersine Avrupa'da geçerli fiyatlardan enerji kaynakları satın alacak güçte değil. Şu anda şiddetli çatışmaların yaşandığı güneydoğu bölgesi (Donbass) olmasaydı, Ukrayna'nın bağımsızlığı pekala ekonomik çöküşle sonuçlanabilirdi. Güneydoğu, sahip olduğu büyük üretim kapasiteleri ve gelişmiş sanayisi ile Ukrayna'nın uluslararası işgücü dağılımında yer almasını sağladı. Çok fazla konuşulmaz ama 1990'larda Ukrayna'nın ekonomik ve onunla birlikte siyasi bağımsızlığını kurtaran Rusça konuşan güneydoğuydu. Şimdi bir başka hususa mercek tutalım: 1990'lardan itibaren Avrupa'da ve sınırlarında milyonlarca insanın dahil olduğu bir dizi ciddi etnik çatışma ve savaş baş göstermeye başladı. 1991 yılına kadar bu kadar çok etnik çatışma gözlenmemişti. Tüm bunlar Yugoslavya'nın çökmesine, Gürcistan, Moldova ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün kaybolmasına yol açtı. Avrupa'nın birleşmesi paradigması açısından bu anlamsızdır. Nitekim bu birleşmenin anlamı, Avrupa'nın birçok küçük devlete bölünmesi değil, aksine, büyük bir uluslarüstü halklar birliğinin kurulması olup bu halkların birbirlerini yok etmeye, sınırları çoğaltmaya değil, birlikte yeni bir ortak dünya inşa etmeye ihtiyaçları vardır. Burada yanlış olan ne? Bu, Rusya'nın daha önce bağlı kaldığı konsepte dayanıyor. Fakat Batı'nın Soğuk Savaş'taki zafer kavramından yola çıkarsak, etnik çatışmalar tamamen farklı bir anlama sahip olur. Ki bu anlam da defalarca dile getirildi - örneğin, 24 Ekim 1995'teki Genelkurmay Başkanları Birleşik Komutası toplantısında ABD Başkanı Bill Clinton şunları söyleyecekti: "Sovyet diplomasisinin hatalarını, açıkça Amerikan yanlısı bir tutum sergileyenler de dahil Gorbaçov ve çevresinin aşırı küstahlığını kullanarak Başkan Truman'ın atom bombasıyla Sovyetler Birliği'ne yapmayı planladığını biz başardık." Buradan, Batılı politikacıların hepsinin yeni bir adil dünya yaratmak arzusunda olmadığı sonucuna varabiliriz. Görevleri, SSCB'nin düşmanı Yugoslavya'yı ve diğer ülkeleri yok etmekti. İşte o zaman etnik gruplar arası çatışmaların şiddetlenmesi oldukça mantıklı, düşmanı zayıflatıyorlar ve zafer durumunda kazanan tarafından 'yutulma kolaylığı' için ülkesinin parçalanmasına yardımcı oluyorlar. Bu gibi durumlarda, gerçek durumun bir önemi yoktur. Durum kasıtlı olarak tırmandırılır. Ülkenin belirli bölgelerinde toplu halde yaşayan ulusal bir azınlığın temsilcileri ayrılıkçı ve devlete yönelik bir tehdit olarak ilan edilir. Bu taktik eski çağlardan beri biliniyor ve Antik Roma tarafından kullanılıyordu. Ama sanki şu anda yeni bir köle imparatorluğunun inşasından söz edilmiyor mu? Ya da ediliyor ve örneğin Washington'da post-Sovyet coğrafyası, halihazırda kendi metropollerine sahip olan ve bu imparatorluğa boyun eğmek istemeyen barbarların tecavüzlerinden korunması gereken büyük bir imparatorluğun bazı eyaletleri olarak görülüyor mu? Dolayısıyla, iki siyasi stratejimiz var. Birincisi karşılıklı çıkarların ön planda olduğu ülkelerin ekonomik ve siyasi entegrasyonu, ikincisi de bazı ülkelerin diğerler tarafından yutulması ve yutulan ülkelerin çıkarlarının dikkate alınmaması. Bu ülkelerin kendileri parçalanabilir, 'parya' ilan edilebilir, fethedilebilir. Rusya Federasyonu'na gelince, siyasi ve ekonomik gidişatın keskin bir şekilde değişmesinin neden olduğu krizden çıktıkça, giderek daha aleni bir zayıflatma, aşağılama, dezavantajlı duruma düşürme arzusuyla karşı karşıya kalıyor, ekonomik potansiyelinin artmasına rağmen giderek daha fazla ülke tarafından 'parya' ilan ediliyor. Ekonomik potansiyelin büyümesi ülkenin nüfuzunu artırmalı ve bu Batı dünyasında memnuniyetle karşılanmalıdır. Ama tam tersi oluyor. Rusya'nın nüfuzu hoş karşılanmamakla kalmıyor, aynı zamanda yanlış, suç unsuru ve yozlaşmış ilan ediliyor.

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