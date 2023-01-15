Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230115/nato-genel-sekreteri-rusya-ile-bati-arasindaki-iliskilerin-normallesmesini-beklemiyorum-1065775877.html
NATO Genel Sekreteri: Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemiyorum
NATO Genel Sekreteri: Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemiyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışma sonlandıktan sonra dahi Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T23:51+0300
2023-01-16T00:04+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063494347_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_55f7e4eeb4985621d30ac0eb78f7745f.jpg
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Alman Handelsblatt gazatesine demecinde Ukrayna’daki çatışmaların sonrasında da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenemeyeceğini söyledi.Stoltenberg, “Eskisi gibi olmayacak. Ukrayna'da silahlar sussa bile Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesini beklememeliyiz” diye konuştu.Batılı ülkelerin bu yakınlarda Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatlarını arttıracaklarını dile getiren Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın Alman Leopard 2 gibi muharebe tanklarına ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını vurguladı.“Ramstein’de (ABD’nin Almanya’daki hava üssü) görüşeceğimiz konulardan biri de bu olacak. Orada Ukrayna temsil edilecek. Son zamanlarda ağır askeri teçhizat sağlama taahhütleri çok önemli ve yakın gelecekte daha fazlasını bekliyorum” diyen Stoltenberg, 20 Ocak’ta yapılacak toplantı sonrasında Ukrayna tarafında olanların yeni askeri yardımı anons etmelerini beklediğini ifade etti.NATO Genel Sekreteri, “Almanya ve ABD'nin zırhlı personel taşıyıcı tedariki konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Aynı şekilde Fransa'nın hafif muharebe tankları tedarik etme anlaşmasını da. Diğer müttefiklerin de Ramstein'da yeni yardım ilan edeceklerinden eminim” diye konuştu.Şu anda çatışmanın belirleyici aşamasının devam ettiğini söyleyen Stoltenberg, “Şiddetli çatışmalar yaşıyoruz. Bu nedenle kazanması ve bağımsız devletin varlığını sürdürmesi için Ukrayna'ya gerekli silahları sağlamamız önemli. Paradoksal görünebilir ama Ukrayna'ya askeri destek barışa giden en hızlı yoldur” ifadelerini kullandı.Rus vekil Slutskiy: Çözüm ve akan kanın durdurulması, Batı'nın ulaşmaya çalıştığı hedef değilRusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Ukrayna’da çözüm ve kan dökülmesinin durdurulmasının, Batı'nın ulaşmaya çalıştığı hedef olmadığını belirtti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna'daki çatışma sonlandıktan sonra dahi Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bu sözlerini Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.Slutskiy, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ardından da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. "Eskisi gibi olmayacak"... Pekala, çok açık bir şekilde söylendi, çözüm ve akan kanın durdurulması kolektif Batı'nın peşinde olduğu hedef değil. Yani Rusya'yı zayıflatma görevleri çözülemeyecek, mesele bu” ifadelerini kullandı.Eski Batılı ortaklarla Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek hiçbir uzlaşma olmayacağının altını çizen Slutskiy, “Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedeflerine ulaşacağız, egemenliği savunacak ve kendi yolumuza gideceğiz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/belarus-guvenlik-konseyi-minsk-ukrayna-tarafindan-her-turlu-kiskirtici-eyleme-hazir-1065774153.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063494347_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_5620c3ed73efce7ae4730ce8e3b269c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna

NATO Genel Sekreteri: Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemiyorum

23:51 15.01.2023 (güncellendi: 00:04 16.01.2023)
© AFP 2023 / JOHN THYSJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Abone olTelegram
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışma sonlandıktan sonra dahi Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Alman Handelsblatt gazatesine demecinde Ukrayna’daki çatışmaların sonrasında da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenemeyeceğini söyledi.
Stoltenberg, “Eskisi gibi olmayacak. Ukrayna'da silahlar sussa bile Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesini beklememeliyiz” diye konuştu.
Batılı ülkelerin bu yakınlarda Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatlarını arttıracaklarını dile getiren Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın Alman Leopard 2 gibi muharebe tanklarına ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını vurguladı.
“Ramstein’de (ABD’nin Almanya’daki hava üssü) görüşeceğimiz konulardan biri de bu olacak. Orada Ukrayna temsil edilecek. Son zamanlarda ağır askeri teçhizat sağlama taahhütleri çok önemli ve yakın gelecekte daha fazlasını bekliyorum” diyen Stoltenberg, 20 Ocak’ta yapılacak toplantı sonrasında Ukrayna tarafında olanların yeni askeri yardımı anons etmelerini beklediğini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri, “Almanya ve ABD'nin zırhlı personel taşıyıcı tedariki konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Aynı şekilde Fransa'nın hafif muharebe tankları tedarik etme anlaşmasını da. Diğer müttefiklerin de Ramstein'da yeni yardım ilan edeceklerinden eminim” diye konuştu.
Şu anda çatışmanın belirleyici aşamasının devam ettiğini söyleyen Stoltenberg, “Şiddetli çatışmalar yaşıyoruz. Bu nedenle kazanması ve bağımsız devletin varlığını sürdürmesi için Ukrayna'ya gerekli silahları sağlamamız önemli. Paradoksal görünebilir ama Ukrayna'ya askeri destek barışa giden en hızlı yoldur” ifadelerini kullandı.

Rus vekil Slutskiy: Çözüm ve akan kanın durdurulması, Batı'nın ulaşmaya çalıştığı hedef değil

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Ukrayna’da çözüm ve kan dökülmesinin durdurulmasının, Batı'nın ulaşmaya çalıştığı hedef olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna'daki çatışma sonlandıktan sonra dahi Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bu sözlerini Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.
Slutskiy, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ardından da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. "Eskisi gibi olmayacak"... Pekala, çok açık bir şekilde söylendi, çözüm ve akan kanın durdurulması kolektif Batı'nın peşinde olduğu hedef değil. Yani Rusya'yı zayıflatma görevleri çözülemeyecek, mesele bu” ifadelerini kullandı.
Eski Batılı ortaklarla Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek hiçbir uzlaşma olmayacağının altını çizen Slutskiy, “Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedeflerine ulaşacağız, egemenliği savunacak ve kendi yolumuza gideceğiz” vurgusunu yaptı.
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
Ukrayna krizi
Belarus Güvenlik Konseyi: Minsk, Ukrayna tarafından her türlü kışkırtıcı eyleme hazır
Dün, 21:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала