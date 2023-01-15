https://sputniknews.com.tr/20230115/belarus-guvenlik-konseyi-minsk-ukrayna-tarafindan-her-turlu-kiskirtici-eyleme-hazir-1065774153.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Minsk, Ukrayna tarafından her türlü kışkırtıcı eyleme hazır
Belarus Güvenlik Konseyi: Minsk, Ukrayna tarafından her türlü kışkırtıcı eyleme hazır
Belarus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Minsk’in Ukrayna tarafından gelebilecek her türlü kışkırtıcı eyleme hazır olduğunu belirtti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T21:32+0300
2023-01-15T21:32+0300
2023-01-15T21:33+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
ortak tatbikat
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Belarus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muraveyko, Rus STV kanalına demecinde Belarus’un Ukrayna tarafından gelebilecek her türlü kışkırtıcı eyleme hazırlıklı olduğunu söyledi.Muraveyko, “Ukrayna topraklarında oluşan bu anlaşılmaz oluşumların sınırımıza ateş açması, sınır işaretlerimizi ihlal etmesi ve her türlü kışkırtmada bulunması gibi tüm eylemleri görüyoruz. Sınırdaki yetkililer arasında diyalog kuruluyor, fakat ne yazık ki her zaman bu olumlu sonuç vermiyor. Askeri kanallar üzerinden de henüz bir sonuç alamadık. Bugün devletimize, milletimize, sahadaki insanlarımıza zarar verebilecek her türlü provokasyonu ve terör tehdidini nereden gelirse gelsin önlemeye hazırız” diye konuştu.‘Belarus ve Rusya’nın taktik uçuş tatbikatları savunma niteliklidir’Belarus ve Rus askerlerin önümüzdeki hafta katılacağı ortak taktik uçuş tatbikatlarının savunma nitelikli olduğuna, manevralarda keşif ve saldırıya karşılık verme gibi eylemlerin çalışılacağına dikkat çeken Muraveyko, “Tatbikatlar kapsamında bizim ve Rus hava birimlerimizin ilgili muharebe görevlerini yerine getirmeye hazırlanması ile ilgili bir dizi etkinlik olacak. Tatbikatlar için Belarus Cumhuriyeti topraklarında, hem bizim hem de Rus birliklerinin askeri hava birimlerinin omuz omuza veya kanat kanada hareket edeceği havalimanları ve poligonlar devrede olacak” ifadelerini kullandı.
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rusya, belarus, ortak tatbikat
rusya, belarus, ortak tatbikat
Belarus Güvenlik Konseyi: Minsk, Ukrayna tarafından her türlü kışkırtıcı eyleme hazır
21:32 15.01.2023 (güncellendi: 21:33 15.01.2023) Abone ol
Belarus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Minsk’in Ukrayna tarafından gelebilecek her türlü kışkırtıcı eyleme hazır olduğunu belirtti.
Belarus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muraveyko, Rus STV kanalına demecinde Belarus’un Ukrayna tarafından gelebilecek her türlü kışkırtıcı eyleme hazırlıklı olduğunu söyledi.
Muraveyko, “Ukrayna topraklarında oluşan bu anlaşılmaz oluşumların sınırımıza ateş açması, sınır işaretlerimizi ihlal etmesi ve her türlü kışkırtmada bulunması gibi tüm eylemleri görüyoruz. Sınırdaki yetkililer arasında diyalog kuruluyor, fakat ne yazık ki her zaman bu olumlu sonuç vermiyor. Askeri kanallar üzerinden de henüz bir sonuç alamadık. Bugün devletimize, milletimize, sahadaki insanlarımıza zarar verebilecek her türlü provokasyonu ve terör tehdidini nereden gelirse gelsin önlemeye hazırız” diye konuştu.
‘Belarus ve Rusya’nın taktik uçuş tatbikatları savunma niteliklidir’
Belarus ve Rus askerlerin önümüzdeki hafta katılacağı ortak taktik uçuş tatbikatlarının savunma nitelikli olduğuna, manevralarda keşif ve saldırıya karşılık verme gibi eylemlerin çalışılacağına dikkat çeken Muraveyko, “Tatbikatlar kapsamında bizim ve Rus hava birimlerimizin ilgili muharebe görevlerini yerine getirmeye hazırlanması ile ilgili bir dizi etkinlik olacak. Tatbikatlar için Belarus Cumhuriyeti topraklarında, hem bizim hem de Rus birliklerinin askeri hava birimlerinin omuz omuza veya kanat kanada hareket edeceği havalimanları ve poligonlar devrede olacak” ifadelerini kullandı.