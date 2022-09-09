https://sputniknews.com.tr/20220909/kievde-rusya-ve-sscb-ile-iliskili-olan-yaklasik-40-cadde-ve-meydanin-adi-degistirilecek-1060997722.html

Kiev’de Rusya ve SSCB ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde ve meydanın adı değiştirilecek

Kiev’de Rusya ve SSCB ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde ve meydanın adı değiştirilecek

Kiev Kent Konseyi’nin, adları Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanının adlarının değiştirilmesi yönündeki kararı... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T03:28+0300

2022-09-09T03:28+0300

2022-09-09T03:32+0300

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun belirttiği üzere Kent Konseyi, adları Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanının adlarının değiştirilmesi yönündeki kararı destekledi.Telegram kanalından paylaşım yapan Kliçko, “Başkentin caddelerini ve nesnelerini Russuzlaştırmaya devam ediyoruz. Volgogradskaya (Caddesi’ne) ek olarak bugün başkentte adları Rusya ve Sovyet geçmişi ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanın adı değiştirildi” ifadelerini kullandı.Kliçko 25 Ağustos’ta Kiev Kent Konseyi’nin kentin 95 cadde, sokak ve meydanın adını değiştirdiğini, örneğin Mareşal Malinovskiy Caddesi’nin Azov Taburu Kahramanları Caddesi, Piterskaya Caddesi’nin ise Londra Caddesi olarak yeniden adlandırıldığını açıklamıştı.Son zamanlarda Ukrayna’da kapsamlı Russuzlaştırma kampanyası devam ediyor. Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin kentlerindeki tesislere Rusya, Rus tarihi ve kültürü ile ilgili adların verilmesini yasaklayan yasa tasarısı kabul edilmişti. Kiev’de 300 ismin değiştirilmesi önerilirken Odessa’da ise 200 ismin değiştirilmesi planlanmış durumda.

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ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, rusya, sovyet, sovyetler birliği