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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/kievde-rusya-ve-sscb-ile-iliskili-olan-yaklasik-40-cadde-ve-meydanin-adi-degistirilecek-1060997722.html
Kiev’de Rusya ve SSCB ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde ve meydanın adı değiştirilecek
Kiev’de Rusya ve SSCB ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde ve meydanın adı değiştirilecek
Kiev Kent Konseyi’nin, adları Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanının adlarının değiştirilmesi yönündeki kararı... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T03:28+0300
2022-09-09T03:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
vitaliy kliçko
rusya
sovyet
sovyetler birliği
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun belirttiği üzere Kent Konseyi, adları Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanının adlarının değiştirilmesi yönündeki kararı destekledi.Telegram kanalından paylaşım yapan Kliçko, “Başkentin caddelerini ve nesnelerini Russuzlaştırmaya devam ediyoruz. Volgogradskaya (Caddesi’ne) ek olarak bugün başkentte adları Rusya ve Sovyet geçmişi ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanın adı değiştirildi” ifadelerini kullandı.Kliçko 25 Ağustos’ta Kiev Kent Konseyi’nin kentin 95 cadde, sokak ve meydanın adını değiştirdiğini, örneğin Mareşal Malinovskiy Caddesi’nin Azov Taburu Kahramanları Caddesi, Piterskaya Caddesi’nin ise Londra Caddesi olarak yeniden adlandırıldığını açıklamıştı.Son zamanlarda Ukrayna’da kapsamlı Russuzlaştırma kampanyası devam ediyor. Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin kentlerindeki tesislere Rusya, Rus tarihi ve kültürü ile ilgili adların verilmesini yasaklayan yasa tasarısı kabul edilmişti. Kiev’de 300 ismin değiştirilmesi önerilirken Odessa’da ise 200 ismin değiştirilmesi planlanmış durumda.
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ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, rusya, sovyet, sovyetler birliği
ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, rusya, sovyet, sovyetler birliği

Kiev’de Rusya ve SSCB ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde ve meydanın adı değiştirilecek

03:28 09.09.2022 (güncellendi: 03:32 09.09.2022)
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© AA
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Kiev Kent Konseyi’nin, adları Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanının adlarının değiştirilmesi yönündeki kararı desteklediği bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun belirttiği üzere Kent Konseyi, adları Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanının adlarının değiştirilmesi yönündeki kararı destekledi.
Telegram kanalından paylaşım yapan Kliçko, “Başkentin caddelerini ve nesnelerini Russuzlaştırmaya devam ediyoruz. Volgogradskaya (Caddesi’ne) ek olarak bugün başkentte adları Rusya ve Sovyet geçmişi ile ilişkili olan yaklaşık 40 cadde, sokak ve meydanın adı değiştirildi” ifadelerini kullandı.
Kliçko 25 Ağustos’ta Kiev Kent Konseyi’nin kentin 95 cadde, sokak ve meydanın adını değiştirdiğini, örneğin Mareşal Malinovskiy Caddesi’nin Azov Taburu Kahramanları Caddesi, Piterskaya Caddesi’nin ise Londra Caddesi olarak yeniden adlandırıldığını açıklamıştı.
Son zamanlarda Ukrayna’da kapsamlı Russuzlaştırma kampanyası devam ediyor. Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin kentlerindeki tesislere Rusya, Rus tarihi ve kültürü ile ilgili adların verilmesini yasaklayan yasa tasarısı kabul edilmişti. Kiev’de 300 ismin değiştirilmesi önerilirken Odessa’da ise 200 ismin değiştirilmesi planlanmış durumda.
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