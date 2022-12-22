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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/ukrayna-liderinin-baris-zirvesi-teklifine-rus-buyukelciden-yanit-ne-zelenskiy-ne-abd-barisa-hazir-1064860554.html
Ukrayna liderinin 'barış zirvesi' teklifine Rus büyükelçiden yanıt: Ne Zelenskiy ne ABD barışa hazır
Ukrayna liderinin 'barış zirvesi' teklifine Rus büyükelçiden yanıt: Ne Zelenskiy ne ABD barışa hazır
Rusya'nın Washington DC Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Volodimir Zelenskiy'in ABD'ye yaptığı ziyaretin hem Ukrayna liderinin hem de ABD yönetiminin barışı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-22T07:40+0300
ukrayna krizi
rusya
antonov
anatoliy antonov
vladimir zelenskiy
abd
abd
washington
rusya'nın washington büyükelçiliği
ukrayna
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Ziyarete ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Antonov, "Zelenskiy'in buraya yaptığı ziyaret ve Washington'da yapılan görüşmeler ne ABD yönetiminin ne de Zelenskiy'in barışa hazır olduğunu kanıtladı" dedi."Rusya'nın barışı sağlamakla ilgilenmediği yönünde Amerikan medyasında yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor" diyen Rus Büyükelçi, Moskova'nın tutumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıkça ortaya konulduğuna dikkati çekti.Antonov ayrıca, söz konusu ziyaretin, Washington'dan yapılan 'Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınma' yönündeki açıklamaların 'boş sözden ibaret olduğunu' kanıtladığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221222/zelenskiyden-baris-zirvesi-teklifi-1064859611.html
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rusya, antonov, anatoliy antonov, vladimir zelenskiy, abd, abd, washington, rusya'nın washington büyükelçiliği, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, antonov, anatoliy antonov, vladimir zelenskiy, abd, abd, washington, rusya'nın washington büyükelçiliği, ukrayna, ukrayna krizi

Ukrayna liderinin 'barış zirvesi' teklifine Rus büyükelçiden yanıt: Ne Zelenskiy ne ABD barışa hazır

07:39 22.12.2022 (güncellendi: 07:40 22.12.2022)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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Rusya'nın Washington DC Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Volodimir Zelenskiy'in ABD'ye yaptığı ziyaretin hem Ukrayna liderinin hem de ABD yönetiminin barışı istemediğini ve buna hazır olmadığını gösterdiğini belirtti.
Ziyarete ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Antonov, "Zelenskiy'in buraya yaptığı ziyaret ve Washington'da yapılan görüşmeler ne ABD yönetiminin ne de Zelenskiy'in barışa hazır olduğunu kanıtladı" dedi.
"Rusya'nın barışı sağlamakla ilgilenmediği yönünde Amerikan medyasında yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor" diyen Rus Büyükelçi, Moskova'nın tutumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıkça ortaya konulduğuna dikkati çekti.
Antonov ayrıca, söz konusu ziyaretin, Washington'dan yapılan 'Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınma' yönündeki açıklamaların 'boş sözden ibaret olduğunu' kanıtladığını dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
Ukrayna krizi
Barış zirvesi teklif eden Zelenskiy: Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi
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