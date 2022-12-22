https://sputniknews.com.tr/20221222/ukrayna-liderinin-baris-zirvesi-teklifine-rus-buyukelciden-yanit-ne-zelenskiy-ne-abd-barisa-hazir-1064860554.html
Ukrayna liderinin 'barış zirvesi' teklifine Rus büyükelçiden yanıt: Ne Zelenskiy ne ABD barışa hazır
Ukrayna liderinin 'barış zirvesi' teklifine Rus büyükelçiden yanıt: Ne Zelenskiy ne ABD barışa hazır
Rusya'nın Washington DC Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Volodimir Zelenskiy'in ABD'ye yaptığı ziyaretin hem Ukrayna liderinin hem de ABD yönetiminin barışı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T07:39+0300
2022-12-22T07:39+0300
2022-12-22T07:40+0300
ukrayna krizi
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anatoliy antonov
vladimir zelenskiy
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abd
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rusya'nın washington büyükelçiliği
ukrayna
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Ziyarete ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Antonov, "Zelenskiy'in buraya yaptığı ziyaret ve Washington'da yapılan görüşmeler ne ABD yönetiminin ne de Zelenskiy'in barışa hazır olduğunu kanıtladı" dedi."Rusya'nın barışı sağlamakla ilgilenmediği yönünde Amerikan medyasında yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor" diyen Rus Büyükelçi, Moskova'nın tutumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıkça ortaya konulduğuna dikkati çekti.Antonov ayrıca, söz konusu ziyaretin, Washington'dan yapılan 'Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınma' yönündeki açıklamaların 'boş sözden ibaret olduğunu' kanıtladığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221222/zelenskiyden-baris-zirvesi-teklifi-1064859611.html
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rusya, antonov, anatoliy antonov, vladimir zelenskiy, abd, abd, washington, rusya'nın washington büyükelçiliği, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, antonov, anatoliy antonov, vladimir zelenskiy, abd, abd, washington, rusya'nın washington büyükelçiliği, ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna liderinin 'barış zirvesi' teklifine Rus büyükelçiden yanıt: Ne Zelenskiy ne ABD barışa hazır
07:39 22.12.2022 (güncellendi: 07:40 22.12.2022) Abone ol
Rusya'nın Washington DC Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Volodimir Zelenskiy'in ABD'ye yaptığı ziyaretin hem Ukrayna liderinin hem de ABD yönetiminin barışı istemediğini ve buna hazır olmadığını gösterdiğini belirtti.
Ziyarete ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Antonov, "Zelenskiy'in buraya yaptığı ziyaret ve Washington'da yapılan görüşmeler ne ABD yönetiminin ne de Zelenskiy'in barışa hazır olduğunu kanıtladı" dedi.
"Rusya'nın barışı sağlamakla ilgilenmediği yönünde Amerikan medyasında yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor" diyen Rus Büyükelçi, Moskova'nın tutumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıkça ortaya konulduğuna dikkati çekti.
Antonov ayrıca, söz konusu ziyaretin, Washington'dan yapılan 'Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınma' yönündeki açıklamaların 'boş sözden ibaret olduğunu' kanıtladığını dile getirdi.