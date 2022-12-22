https://sputniknews.com.tr/20221222/zelenskiyden-baris-zirvesi-teklifi-1064859611.html
Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi
Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini belirterek, bu kapsamda bir barış zirvesi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T05:46+0300
2022-12-22T05:46+0300
2022-12-22T05:46+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Biden’la görüştükten sonra Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi. Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, 'önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu' aktardı.Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html
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joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna
joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna
Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini belirterek, bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Biden’la görüştükten sonra Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.
Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi.
Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, 'önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu' aktardı.
Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu:
"Yaptırımları güçlendirebilirsiniz... Bu sebepsiz ve canice savaşı başlatan herkesi adalet önüne çıkarmamıza yardım etmek sizin elinizde, hadi yapalım."