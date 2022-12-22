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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/zelenskiyden-baris-zirvesi-teklifi-1064859611.html
Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi
Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini belirterek, bu kapsamda bir barış zirvesi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T05:46+0300
2022-12-22T05:46+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Biden’la görüştükten sonra Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi. Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, 'önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu' aktardı.Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html
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joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna
joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna

Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi

05:46 22.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini belirterek, bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Biden’la görüştükten sonra Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.
Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi.
Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, 'önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu' aktardı.
Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu:
"Yaptırımları güçlendirebilirsiniz... Bu sebepsiz ve canice savaşı başlatan herkesi adalet önüne çıkarmamıza yardım etmek sizin elinizde, hadi yapalım."
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı: 'Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız'
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