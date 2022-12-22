https://sputniknews.com.tr/20221222/zelenskiyden-baris-zirvesi-teklifi-1064859611.html

Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi

Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini belirterek, bu kapsamda bir barış zirvesi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T05:46+0300

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ukrayna krizi

joe biden

abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Biden’la görüştükten sonra Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi. Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, 'önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu' aktardı.Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html

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