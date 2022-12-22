https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı: 'Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız'
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı: 'Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız'
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 374 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacaklarını açıkladı. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T01:10+0300
2022-12-22T01:10+0300
2022-12-22T01:41+0300
dünya
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
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ABD'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.Biden, Ukrayna'ya insani yardım için 374 milyon dolardan fazla taahhütte bulunduğunu söyledi.Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı: 'Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız'
01:10 22.12.2022 (güncellendi: 01:41 22.12.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 374 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.
ABD'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Biden, Ukrayna'ya insani yardım için 374 milyon dolardan fazla taahhütte bulunduğunu söyledi.
Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"1.58 milyar dolarlık yardım paketiyle birlikte Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ekipmanları Ukrayna'ya göndereceğiz.
Ukrayna'ya 45 milyar dolarlık ek yardımın Kongre'de imzalanmasını bekliyorum.
Rusya kışı silah olarak kullanıyor. Putin savaşı bitirmek istemiyor.
Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız.
"45 milyarlık yardım için teşekkürler, umarım bu büyük destek Kongre tarafından kabul edilir, bu kışı atlatmalıyız.
'Biden'a açık ve kararlı desteği için teşekkür ediyorum.