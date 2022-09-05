https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html
Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir
Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşanan trajik olayların, Ukrayna’daki neo-Nazi rejimin eylemlerinin sonucu olduğunu belirtti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T13:30+0300
2022-09-05T13:30+0300
2022-09-05T13:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
vladimir putin
neo-nazi
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Rusya lideri Putin, Kamçatka’daki bir ekoloji konferansındaki konuşması sırasında, “Donbass’ta yaşanmakta olan trajedi, Ukrayna’da iktidarı 2014’te güçle ele geçiren ve ardından Donbass’ta askeri operasyonlara başlatan aşırı milliyetçi ve neo-Nazi rejimin eylemlerinin sonucudur” ifadelerini kullandı. Putin, “Bu rejim ağır silahlar, hava güçleri ve tanklarını kullanarak iki defa burada büyük askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bunların hepsi şu anda da devam ediyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı, “(Donbass’ta yaşayan) bu insanlara yardım etmek borcumuzdur, Rusya’nın yaptığı da bu” vurgusunu yaptı.
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ukrayna, rusya, vladimir putin, neo-nazi
ukrayna, rusya, vladimir putin, neo-nazi
Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir
13:30 05.09.2022 (güncellendi: 13:56 05.09.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşanan trajik olayların, Ukrayna’daki neo-Nazi rejimin eylemlerinin sonucu olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, Kamçatka’daki bir ekoloji konferansındaki konuşması sırasında, “Donbass’ta yaşanmakta olan trajedi, Ukrayna’da iktidarı 2014’te güçle ele geçiren ve ardından Donbass’ta askeri operasyonlara başlatan aşırı milliyetçi ve neo-Nazi rejimin eylemlerinin sonucudur” ifadelerini kullandı.
Putin, “Bu rejim ağır silahlar, hava güçleri ve tanklarını kullanarak iki defa burada büyük askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bunların hepsi şu anda da devam ediyor” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı, “(Donbass’ta yaşayan) bu insanlara yardım etmek borcumuzdur, Rusya’nın yaptığı da bu” vurgusunu yaptı.