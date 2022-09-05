https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html

Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir

Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşanan trajik olayların, Ukrayna’daki neo-Nazi rejimin eylemlerinin sonucu olduğunu belirtti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T13:30+0300

2022-09-05T13:30+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

rusya

vladimir putin

neo-nazi

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Rusya lideri Putin, Kamçatka’daki bir ekoloji konferansındaki konuşması sırasında, “Donbass’ta yaşanmakta olan trajedi, Ukrayna’da iktidarı 2014’te güçle ele geçiren ve ardından Donbass’ta askeri operasyonlara başlatan aşırı milliyetçi ve neo-Nazi rejimin eylemlerinin sonucudur” ifadelerini kullandı. Putin, “Bu rejim ağır silahlar, hava güçleri ve tanklarını kullanarak iki defa burada büyük askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bunların hepsi şu anda da devam ediyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı, “(Donbass’ta yaşayan) bu insanlara yardım etmek borcumuzdur, Rusya’nın yaptığı da bu” vurgusunu yaptı.

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ukrayna, rusya, vladimir putin, neo-nazi