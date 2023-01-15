https://sputniknews.com.tr/20230115/rusya-ukrayna-sucunu-bizim-ustumuze-yikmak-icin-kendi-tahil-ambarlarini-patlatacak-1065762958.html
Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak
Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ülkenin doğusundaki tahıl ambarlarına mayın döşediğini ve Rusya’yı Ukrayna’nın tahıl depolarını imha... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T12:49+0300
2023-01-15T12:49+0300
2023-01-15T12:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
harkov
tahıl
provokasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ülkenin doğusundaki Harkov’da bulunan tahıl ambarlarını patlatmak için buralara mayın döşediğini, böylelikle suçunu Rusya’nın üstüne yıkacağı bir provokasyonun hazırlıklarını yaptığını söyledi.Rus yetkililer, Ukrayna’nın tahıl ambarlarında yaşanacak patlamaların Batı medyası tarafından Rusya ordusunun ‘yeni bir acımasızlığı’ olarak lanse etmeyi planladığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın suçunu Rus tarafının üstüne yıkacağı bu tip provokasyonların önünü kesmek için daha önce de planlarını ifşa etmişti.
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, harkov, tahıl, provokasyon
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, harkov, tahıl, provokasyon
Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ülkenin doğusundaki tahıl ambarlarına mayın döşediğini ve Rusya’yı Ukrayna’nın tahıl depolarını imha etmekle suçlamayı planladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ülkenin doğusundaki Harkov’da bulunan tahıl ambarlarını patlatmak için buralara mayın döşediğini, böylelikle suçunu Rusya’nın üstüne yıkacağı bir provokasyonun hazırlıklarını yaptığını söyledi.
Rus yetkililer, Ukrayna’nın tahıl ambarlarında yaşanacak patlamaların Batı medyası tarafından Rusya ordusunun ‘yeni bir acımasızlığı’ olarak lanse etmeyi planladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın suçunu Rus tarafının üstüne yıkacağı bu tip provokasyonların önünü kesmek için daha önce de planlarını ifşa etmişti.