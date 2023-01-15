https://sputniknews.com.tr/20230115/rusya-ukrayna-sucunu-bizim-ustumuze-yikmak-icin-kendi-tahil-ambarlarini-patlatacak-1065762958.html

Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak

Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ülkenin doğusundaki tahıl ambarlarına mayın döşediğini ve Rusya’yı Ukrayna’nın tahıl depolarını imha... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T12:49+0300

2023-01-15T12:49+0300

2023-01-15T12:49+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

harkov

tahıl

provokasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ülkenin doğusundaki Harkov’da bulunan tahıl ambarlarını patlatmak için buralara mayın döşediğini, böylelikle suçunu Rusya’nın üstüne yıkacağı bir provokasyonun hazırlıklarını yaptığını söyledi.Rus yetkililer, Ukrayna’nın tahıl ambarlarında yaşanacak patlamaların Batı medyası tarafından Rusya ordusunun ‘yeni bir acımasızlığı’ olarak lanse etmeyi planladığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın suçunu Rus tarafının üstüne yıkacağı bu tip provokasyonların önünü kesmek için daha önce de planlarını ifşa etmişti.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, harkov, tahıl, provokasyon