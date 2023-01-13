https://sputniknews.com.tr/20230113/estonya-ukraynali-siginmacilarin-bir-kismini-finlandiyaya-gonderecek-1065723199.html
Estonya, Ukraynalı sığınmacıların bir kısmını Finlandiya'ya gönderecek
Estonya, Ukraynalı sığınmacıların bir kısmını Finlandiya'ya gönderecek
Estonya'nın Ukraynalı sığınmacıları kabul etmede zorlandığı ve Finlandiya'dan yardım istediği belirtildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T19:30+0300
2023-01-13T19:30+0300
2023-01-13T19:30+0300
ukrayna krizi
estonya
finlandiya
ukrayna
ukrayna krizi
sığınma
sığınmacı
lauri laanemets
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Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets gazetecilere demecinde, ülkesinin Ukraynalı sığınmacıları kabul etme olanaklarını tükettiğini ve Finlandiya'dan onları kabul etmek ve barındırmak için yardım istediğini söyledi.Laanemets, “Şu ana kadar tüm Ukraynalı sığınmacılara gerekli destek ve hizmetleri sağladık, ancak yeni sığınmacıların gelmesi nedeniyle kuzey komşularımızdan destek istemek zorunda kaldık. Sığınmacıların bir kısmının Finlandiya'ya gönderilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Her hafta tarafımızdan göderilecek 100 kişi hemen geçici koruma için başvuruda bulunabilecek” dedi.Bakan, bunun Ukraynalılar için bir fırsat ve imkan olduğunu, bu konuda onlar üzerinde herhangi bir baskı olmadığı ve hatta ülkeden ayrılmalarının bir zorunluluk olmadığını belirterek, Estonya'da akrabaları olan sığınmacıların istedikleri taktirde ülkede kalabileceklerini vurguladı.Laanemets, hem sığınmacıların hem de Estonya vatandaşlarının sağlık hizmetleri veya eğitim sisteminde sağlanan desteğin kalitesindeki düşüşten zarar görmemeleri için Finlandiya'nın yardımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.Estonya İçişleri Bakanlığı'na göre, Ukrayna'dan gelen yaklaşık 66 bin sığınmacı Estonya'da kalmak istiyor, bunlardan yaklaşık 42 bin kişi geçici koruma başvurusu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-ordusunun-isledigi-suclari-ifsa-eden--eski-fransiz-asker-bokeden-rusyada-siginma-talebi-1065650318.html
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estonya, finlandiya, ukrayna, ukrayna krizi, sığınma, sığınmacı, lauri laanemets
estonya, finlandiya, ukrayna, ukrayna krizi, sığınma, sığınmacı, lauri laanemets
Estonya, Ukraynalı sığınmacıların bir kısmını Finlandiya'ya gönderecek
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Estonya'nın Ukraynalı sığınmacıları kabul etmede zorlandığı ve Finlandiya'dan yardım istediği belirtildi.
Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets gazetecilere demecinde, ülkesinin Ukraynalı sığınmacıları kabul etme olanaklarını tükettiğini ve Finlandiya'dan onları kabul etmek ve barındırmak için yardım istediğini söyledi.
Laanemets, “Şu ana kadar tüm Ukraynalı sığınmacılara gerekli destek ve hizmetleri sağladık, ancak yeni sığınmacıların gelmesi nedeniyle kuzey komşularımızdan destek istemek zorunda kaldık. Sığınmacıların bir kısmının Finlandiya'ya gönderilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Her hafta tarafımızdan göderilecek 100 kişi hemen geçici koruma için başvuruda bulunabilecek” dedi.
Bakan, bunun Ukraynalılar için bir fırsat ve imkan olduğunu, bu konuda onlar üzerinde herhangi bir baskı olmadığı ve hatta ülkeden ayrılmalarının bir zorunluluk olmadığını belirterek, Estonya'da akrabaları olan sığınmacıların istedikleri taktirde ülkede kalabileceklerini vurguladı.
Laanemets, hem sığınmacıların hem de Estonya vatandaşlarının sağlık hizmetleri veya eğitim sisteminde sağlanan desteğin kalitesindeki düşüşten zarar görmemeleri için Finlandiya'nın yardımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Estonya İçişleri Bakanlığı'na göre, Ukrayna'dan gelen yaklaşık 66 bin sığınmacı Estonya'da kalmak istiyor, bunlardan yaklaşık 42 bin kişi geçici koruma başvurusu yaptı.