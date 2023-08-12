https://sputniknews.com.tr/20230812/-kirim-koprusu-yakininda-2-fuze-vuruldu-1074586176.html
Kırım Köprüsü yakınında 2 füze vuruldu
Kırım Köprüsü yakınında 2 füze vuruldu
Kırım Başkanı Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü’nün bulunduğu Kerç Boğazı’nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini belirtti. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T13:58+0300
2023-08-12T13:58+0300
2023-08-12T14:13+0300
ukrayna krizi
kırım
sergey aksenov
füze
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksenov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Kerç Boğazı yakınında, hava savunma güçleri 2 düşman füzesini vurdu. Kırım Köprüsü zarar görmedi” ifadesini kullandı.Aksenov, “Lütfen sakin olun ve yalnızca resmi bilgi kaynaklarına güvenin” diye ekledi.Aksenov’un danışmanı Oleg Kryuçkov, özel servislerin saldırı sırasında köprüde sis perdesi oluşturduğunu bildirdi.Kryuçkov, Kırım Köprüsü’nün en kısa zamanda yeniden trafiğe açılacağını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklamaRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’ne, hava savunmadan saldırı amaçlı değiştirilen S-200 güdümlü füzeyle saldırmaya çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, “Rus hava savunma araçları, Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önledi. Yıkıntı ve etkilenen yok” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html
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kırım, sergey aksenov, füze
kırım, sergey aksenov, füze
Kırım Köprüsü yakınında 2 füze vuruldu
13:58 12.08.2023 (güncellendi: 14:13 12.08.2023) Abone ol
Kırım Başkanı Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü’nün bulunduğu Kerç Boğazı’nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksenov
, Telegram
hesabından yaptığı açıklamada, “Kerç Boğazı yakınında, hava savunma güçleri 2 düşman füzesini vurdu. Kırım Köprüsü zarar görmedi”
ifadesini kullandı.
Aksenov, “Lütfen sakin olun ve yalnızca resmi bilgi kaynaklarına güvenin” diye ekledi.
Aksenov’un danışmanı Oleg Kryuçkov, özel servislerin saldırı sırasında köprüde sis perdesi oluşturduğunu bildirdi.
Kryuçkov, Kırım Köprüsü’nün en kısa zamanda yeniden trafiğe açılacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’ne, hava savunmadan saldırı amaçlı değiştirilen S-200 güdümlü füzeyle saldırmaya çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rus hava savunma araçları, Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önledi. Yıkıntı ve etkilenen yok” dendi.