https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html
Ukrayna ordusu, Herson ve Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi
Ukrayna ordusu, Herson ve Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi ve Kırım Cumhuriyeti'ndeki iki köprüye düzenlenen füze saldırılarının sorumluluğunu... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T14:32+0300
2023-08-07T14:32+0300
2023-08-07T14:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sergey aksenov
ukrayna krizi
vladimir saldo
storm shadow
çongar köprüsü
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Ukrayna ordusunun Stratejik İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna savunma güçleri, saat 15:00 sularında iki önemli ulaşım hattı konumundaki Çongar ve Geniçesk köprülerini vurdu" dendi.Dün Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu duyurmuştu.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo da, Ukrayna ordusunun saldırıda Britanya'nın tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığına, Çongar Köprüsü’nün yanı sıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığına, kasabada bir okulun isabet aldığına dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230806/kirim-yonetimi-herson-kirim-sinirinda-yer-alan-congar-koprusu-fuzeyle-vuruldu-onarimina-baslandi-1074431281.html
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ukrayna krizi, ukrayna, sergey aksenov, vladimir saldo, storm shadow, çongar köprüsü
ukrayna krizi, ukrayna, sergey aksenov, vladimir saldo, storm shadow, çongar köprüsü
Ukrayna ordusu, Herson ve Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi ve Kırım Cumhuriyeti'ndeki iki köprüye düzenlenen füze saldırılarının sorumluluğunu üstlendi.
Ukrayna ordusunun Stratejik İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna savunma güçleri, saat 15:00 sularında iki önemli ulaşım hattı konumundaki Çongar ve Geniçesk köprülerini vurdu" dendi.
Dün Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu duyurmuştu.
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo da, Ukrayna ordusunun saldırıda Britanya'nın tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığına, Çongar Köprüsü’nün yanı sıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığına, kasabada bir okulun isabet aldığına dikkat çekmişti.