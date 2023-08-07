https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html

Ukrayna ordusu, Herson ve Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi

Ukrayna ordusu, Herson ve Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi ve Kırım Cumhuriyeti'ndeki iki köprüye düzenlenen füze saldırılarının sorumluluğunu... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T14:32+0300

2023-08-07T14:32+0300

2023-08-07T14:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

sergey aksenov

ukrayna krizi

vladimir saldo

storm shadow

çongar köprüsü

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Ukrayna ordusunun Stratejik İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna savunma güçleri, saat 15:00 sularında iki önemli ulaşım hattı konumundaki Çongar ve Geniçesk köprülerini vurdu" dendi.Dün Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu duyurmuştu.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo da, Ukrayna ordusunun saldırıda Britanya'nın tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığına, Çongar Köprüsü’nün yanı sıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığına, kasabada bir okulun isabet aldığına dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230806/kirim-yonetimi-herson-kirim-sinirinda-yer-alan-congar-koprusu-fuzeyle-vuruldu-onarimina-baslandi-1074431281.html

ukrayna

çongar köprüsü

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ukrayna krizi, ukrayna, sergey aksenov, vladimir saldo, storm shadow, çongar köprüsü