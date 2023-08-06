https://sputniknews.com.tr/20230806/kirim-yonetimi-herson-kirim-sinirinda-yer-alan-congar-koprusu-fuzeyle-vuruldu-onarimina-baslandi-1074431281.html

Kırım yönetimi: Herson-Kırım sınırında yer alan Çongar Köprüsü füzeyle vuruldu, onarılıyor

Kırım yönetimi: Herson-Kırım sınırında yer alan Çongar Köprüsü füzeyle vuruldu, onarılıyor

Kırım lideri Aksenov, Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen füzeyle vurulduğunu, onarım... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T19:19+0300

2023-08-06T19:19+0300

2023-08-06T19:32+0300

ukrayna krizi

kırım

herson

vladimir saldo

sergey aksenov

çongar köprüsü

kasaba

okul

storm shadow

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072753131_0:17:795:464_1920x0_80_0_0_ed8e6d786d26a4453ef9713365f08447.jpg

Telegram kanalından açıklama yapan Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu."Düşman, Kırım'ın kuzeyindeki Çongar Köprüsü bölgesine füzeli saldırı düzenledi. Bir isabet kaydedildi, füzelerin bir kısmı hava savunma güçleri tarafından düşürüldü" bilgisini veren Aksenov, “Otomobil köprüsünün otoyol kısmında hasar var, onarım çalışmaları başlamış durumda. Can kaybı yok" diye ekledi. 'Ukrayna, Çongar Köprüsü’nü Storm Shadow füzeleriyle vurdu'Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo da saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ordusunun saldırıda Britanya'nın tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığına dikkat çeken Saldo, Çongar Köprüsü’nün yanısıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığını, kasabada bir okulun isabet aldığını aktardı:Kırım ile trafik akışının Çaplinka ve Armyansk üzerinden devam ettiğini belirten Saldo, köprüde saldırı sonucu üç delik oluştuğunu, fakat taşıyıcı yapıların hasar görmediğini sözlerine ekledi.

kırım

herson

çongar köprüsü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırım, herson, vladimir saldo, sergey aksenov, çongar köprüsü, kasaba, okul, storm shadow, füze