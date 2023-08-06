https://sputniknews.com.tr/20230806/kirim-yonetimi-herson-kirim-sinirinda-yer-alan-congar-koprusu-fuzeyle-vuruldu-onarimina-baslandi-1074431281.html
Kırım yönetimi: Herson-Kırım sınırında yer alan Çongar Köprüsü füzeyle vuruldu, onarılıyor
Kırım yönetimi: Herson-Kırım sınırında yer alan Çongar Köprüsü füzeyle vuruldu, onarılıyor
Kırım lideri Aksenov, Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen füzeyle vurulduğunu, onarım... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T19:19+0300
2023-08-06T19:19+0300
2023-08-06T19:32+0300
ukrayna krizi
kırım
herson
vladimir saldo
sergey aksenov
çongar köprüsü
kasaba
okul
storm shadow
füze
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Telegram kanalından açıklama yapan Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu."Düşman, Kırım'ın kuzeyindeki Çongar Köprüsü bölgesine füzeli saldırı düzenledi. Bir isabet kaydedildi, füzelerin bir kısmı hava savunma güçleri tarafından düşürüldü" bilgisini veren Aksenov, “Otomobil köprüsünün otoyol kısmında hasar var, onarım çalışmaları başlamış durumda. Can kaybı yok" diye ekledi. 'Ukrayna, Çongar Köprüsü’nü Storm Shadow füzeleriyle vurdu'Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo da saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ordusunun saldırıda Britanya'nın tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığına dikkat çeken Saldo, Çongar Köprüsü’nün yanısıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığını, kasabada bir okulun isabet aldığını aktardı:Kırım ile trafik akışının Çaplinka ve Armyansk üzerinden devam ettiğini belirten Saldo, köprüde saldırı sonucu üç delik oluştuğunu, fakat taşıyıcı yapıların hasar görmediğini sözlerine ekledi.
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kırım, herson, vladimir saldo, sergey aksenov, çongar köprüsü, kasaba, okul, storm shadow, füze
kırım, herson, vladimir saldo, sergey aksenov, çongar köprüsü, kasaba, okul, storm shadow, füze
Kırım yönetimi: Herson-Kırım sınırında yer alan Çongar Köprüsü füzeyle vuruldu, onarılıyor
19:19 06.08.2023 (güncellendi: 19:32 06.08.2023) Abone ol
Kırım lideri Aksenov, Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen füzeyle vurulduğunu, onarım çalışmalarının başladığını duyurdu.
Telegram kanalından açıklama yapan Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu.
"Düşman, Kırım'ın kuzeyindeki Çongar Köprüsü bölgesine füzeli saldırı düzenledi. Bir isabet kaydedildi, füzelerin bir kısmı hava savunma güçleri tarafından düşürüldü" bilgisini veren Aksenov, “Otomobil köprüsünün otoyol kısmında hasar var, onarım çalışmaları başlamış durumda. Can kaybı yok" diye ekledi.
'Ukrayna, Çongar Köprüsü’nü Storm Shadow füzeleriyle vurdu'
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo da saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ordusunun saldırıda Britanya'nın tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığına dikkat çeken Saldo, Çongar Köprüsü’nün yanısıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığını, kasabada bir okulun isabet aldığını aktardı:
"Kievli teröristler, NATO’nun Storm Shadow füzeleri ile Çongar Köprüsü’nü ve Çongar kasabasını bombaladı. Köprü füzeden hasar gördü, fakat rejimin başlıca sinsiliği kasaba okulunun vurulması."
Kırım ile trafik akışının Çaplinka ve Armyansk üzerinden devam ettiğini belirten Saldo, köprüde saldırı sonucu üç delik oluştuğunu, fakat taşıyıcı yapıların hasar görmediğini sözlerine ekledi.