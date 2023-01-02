https://sputniknews.com.tr/20230102/rus-komutan-uzun-menzilli-stratejik-ucaklar-2023te-ozel-askeri-harekatta-goreve-devam-edecek-1065294494.html

Rus komutan: Uzun menzilli stratejik uçaklar, 2023'te özel askeri harekatta göreve devam edecek

Rus komutan: Uzun menzilli stratejik uçaklar, 2023'te özel askeri harekatta göreve devam edecek

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, Rusya ordusundaki uzun menzilli stratejik uçakların 2023 yılında da Ukrayna'daki özel... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:21+0300

2023-01-02T14:21+0300

2023-01-02T14:21+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

stratejik bombardıman uçağı

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kobılaş, "Harekat ve muharebe eğitimleri sırasında havadan imha araçlarının kullanılması planlanıyor. Otomatik kontrol sistemlerini kullanma konusundaki pratik becerilerin ve yüksek hassasiyetli silahlara bilgi desteğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek" dedi.Kobılaş, bu görevlerin 2023 yılında uzun menzilli hava araçlarının özel askeri harekata katılımıyla yerine getirileceğini vurguladı.Geçen hafta Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Kobılaş, 2021 sonlarında uzun menzilli uçak filosuna Kinjal hipersonik uçak füze sistemiyle donatılmış MiG-31 uçaklarından oluşan bir alayın dahil olduğuna dikkat çekmiş ve Rus stratejik uçaklarının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonda da kullanıldığını vurgulamıştı.Bununla birlikte orduda göreve devam eden Tu-160 ve Tu-95MS stratejik füze taşıyıcılarının ve TU-22M3 uzun menzilli füze bombardıman uçaklarının modernizasyonunun da devam ettiği bilgisini veren Kobılaş, “Aynı zamanda hem nükleer hem de nükleer olmayan caydırıcılık kapsamında çok çeşitli görevleri çözebilen, geleceğe dönük uzun menzilli uçak sistemini geliştirme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/rus-stratejik-ucaklari-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1065065819.html

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rusya, ukrayna, stratejik bombardıman uçağı, rusya savunma bakanlığı