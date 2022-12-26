https://sputniknews.com.tr/20221226/rus-stratejik-ucaklari-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1065065819.html

Rus stratejik uçakları hipersonik silahlarla donatılacak

Rus stratejik uçakları hipersonik silahlarla donatılacak

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus stratejik uçaklarının yeni hipersonik seyir füzeleri ile donatılacağı belirtildi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T20:38+0300

2022-12-26T20:38+0300

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savunma

rusya

hipersonik silah

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Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, Savunma Bakanlığı’nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demecinde, “Uzun menzilli uçakların çıkarları doğrultusunda yeni hipersonik seyir füzeleri dahil olmak üzere tüm uçak silahları geliştiriliyor ve tedarik ediliyor” açıklamasında bulundu.Önümüzdeki yıl uzun menzilli uçak filosuna modernize edilmiş uçakların katılacağı bilgisini veren Kobılaş, “Uzun menzilli uçakların muharebe imkanlarını artırmak amacıyla muharebe uçaklarımızın ana tiplerinin Tu-160M, Tu-95MSM ve Tu-22M3M seviyesine kadar derin modernizasyonu devam ediyor, ayrıca Tu-160 uçağının Tu-160M alternatifi olarak üretimine devam ediliyor. Gelecek yıl bu türden ilk uçaklar ordu birliklerinin hizmetine gidecek” diye konuştu.Bununla birlikte orduda göreve devam eden Tu-160 ve Tu-95MS stratejik füze taşıyıcılarının ve TU-22M3 uzun menzilli füze bombardıman uçaklarının modernizasyonunun da devam ettiği bilgisini veren Kobılaş, “Aynı zamanda hem nükleer hem de nükleer olmayan caydırıcılık kapsamında çok çeşitli görevleri çözebilen, geleceğe dönük uzun menzilli uçak sistemini geliştirme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yılın sonlarında uzun menzilli uçak filosuna Kinjal hipersonik uçak füze sistemi ile donanmış MiG-31 uçaklarından oluşan bir alayın dahil olduğuna dikkat çeken komutan ayrıca Rus stratejik uçaklarının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonda da kullanıldığını vurguladı.Kobılaş, “Bu yıl uzun menzilli uçuş mürettebatlarının büyük bir çoğunluğu özel askeri operasyon sırasında savaş deneyimi kazandı. En hazırlıklı genç uçuş personelinden oluşan mürettebatların ilk kez savaş deneyimi kazanması da çok önemli” dedi ve ekledi:

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