https://sputniknews.com.tr/20230822/rusya-ukrayna-ile-ilgili-cozum-onerilerine-acigiz-1074846710.html

Rusya: Ukrayna ile ilgili çözüm önerilerine açığız

Rusya: Ukrayna ile ilgili çözüm önerilerine açığız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T23:41+0300

2023-08-22T23:41+0300

2023-08-22T23:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını belirtti. Zaharova, Brezilya medyasına açıklamasında, “Barışı sağlamayı amaçlayan arabuluculuk ve insani girişimleri son derece takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.“Krizin diplomatik çözümüne her zaman açık olduk ve olmaya devam ediyoruz ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazırız” diyen Zaharova, Ukrayna yönetiminin Rusya’yla müzakereleri yasakladığını anımsattı.

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ukrayna, ukrayna krizi, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya