https://sputniknews.com.tr/20230822/rusya-ukrayna-ile-ilgili-cozum-onerilerine-acigiz-1074846710.html
Rusya: Ukrayna ile ilgili çözüm önerilerine açığız
Rusya: Ukrayna ile ilgili çözüm önerilerine açığız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T23:41+0300
2023-08-22T23:41+0300
2023-08-22T23:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını belirtti. Zaharova, Brezilya medyasına açıklamasında, “Barışı sağlamayı amaçlayan arabuluculuk ve insani girişimleri son derece takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.“Krizin diplomatik çözümüne her zaman açık olduk ve olmaya devam ediyoruz ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazırız” diyen Zaharova, Ukrayna yönetiminin Rusya’yla müzakereleri yasakladığını anımsattı.
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ukrayna, ukrayna krizi, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya
Rusya: Ukrayna ile ilgili çözüm önerilerine açığız
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını belirterek, Ukrayna yönetiminin Rusya ile müzakereleri yasakladığını hatırlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını belirtti.
Zaharova, Brezilya medyasına açıklamasında, “Barışı sağlamayı amaçlayan arabuluculuk ve insani girişimleri son derece takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.
“Krizin diplomatik çözümüne her zaman açık olduk ve olmaya devam ediyoruz ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazırız” diyen Zaharova, Ukrayna yönetiminin Rusya’yla müzakereleri yasakladığını anımsattı.