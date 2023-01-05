Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/belarus-ukrayna-donem-donem-provokasyonlarda-bulunuyor-1065426644.html
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Ukrayna tarafının sınırda dönem dönem provokasyonlarda bulunduğunu açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T17:22+0300
2023-01-05T17:23+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
provokasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506378_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_61e43d60d2793a431e7ae5555004d035.jpg
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, son provokasyonun Poddobryanka sınır geçidinde meydana geldiği bildirilirerek “Komşu ülkenin askerleri sınır nöbet ekiplerimize silah doğrulttu” ifadelerine yer verildi.Belaruslu sınır muhafızlarının dikkatli olduğu ve provokasyonlara boyun eğmediği kaydedilen açıklamada, Belarus Acil Durumlar Servisi ve Kızılhaç yardımıyla sınırda Ukraynalı sığınmacılar için gereken tüm koşulların oluşturulduğu ifade edildi.Ukrayna tarafında dönem dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu aktarılan açıklamada, “Ağız teçhizat sesleri de duyuluyor. Sınırı geçenlerin verdiği ifadeye göre, komşu ülkenin topraklarında üç metre derinlikte ve 3-4 metre genişlikte anti-tank hendeği kazıldı” denildi.Halihazırda özel dikkatin hava sahasına ve geçit noktalarına çıkan yollara verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/belarus-guvenlik-konseyi-rusya-ve-belarus-ortak-askeri-birligi-duruma-gore-buyutebilecek-1065235931.html
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506378_117:0:1884:1325_1920x0_80_0_0_27f0b3e9c2fd93e6bfd7fd2b3065da9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, ukrayna, provokasyon
belarus, ukrayna, provokasyon

Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor

17:22 05.01.2023 (güncellendi: 17:23 05.01.2023)
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Belarus Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Ukrayna tarafının sınırda dönem dönem provokasyonlarda bulunduğunu açıkladı.
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, son provokasyonun Poddobryanka sınır geçidinde meydana geldiği bildirilirerek “Komşu ülkenin askerleri sınır nöbet ekiplerimize silah doğrulttu” ifadelerine yer verildi.
Belaruslu sınır muhafızlarının dikkatli olduğu ve provokasyonlara boyun eğmediği kaydedilen açıklamada, Belarus Acil Durumlar Servisi ve Kızılhaç yardımıyla sınırda Ukraynalı sığınmacılar için gereken tüm koşulların oluşturulduğu ifade edildi.
Ukrayna tarafında dönem dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu aktarılan açıklamada, “Ağız teçhizat sesleri de duyuluyor. Sınırı geçenlerin verdiği ifadeye göre, komşu ülkenin topraklarında üç metre derinlikte ve 3-4 metre genişlikte anti-tank hendeği kazıldı” denildi.
Halihazırda özel dikkatin hava sahasına ve geçit noktalarına çıkan yollara verildiği belirtildi.
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
SAVUNMA
Belarus Güvenlik Konseyi: Rusya ve Belarus, ortak askeri birliği duruma göre büyütebilecek
30 Aralık 2022, 19:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала