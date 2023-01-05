https://sputniknews.com.tr/20230105/belarus-ukrayna-donem-donem-provokasyonlarda-bulunuyor-1065426644.html
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Ukrayna tarafının sınırda dönem dönem provokasyonlarda bulunduğunu açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T17:22+0300
2023-01-05T17:22+0300
2023-01-05T17:23+0300
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, son provokasyonun Poddobryanka sınır geçidinde meydana geldiği bildirilirerek “Komşu ülkenin askerleri sınır nöbet ekiplerimize silah doğrulttu” ifadelerine yer verildi.Belaruslu sınır muhafızlarının dikkatli olduğu ve provokasyonlara boyun eğmediği kaydedilen açıklamada, Belarus Acil Durumlar Servisi ve Kızılhaç yardımıyla sınırda Ukraynalı sığınmacılar için gereken tüm koşulların oluşturulduğu ifade edildi.Ukrayna tarafında dönem dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu aktarılan açıklamada, “Ağız teçhizat sesleri de duyuluyor. Sınırı geçenlerin verdiği ifadeye göre, komşu ülkenin topraklarında üç metre derinlikte ve 3-4 metre genişlikte anti-tank hendeği kazıldı” denildi.Halihazırda özel dikkatin hava sahasına ve geçit noktalarına çıkan yollara verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/belarus-guvenlik-konseyi-rusya-ve-belarus-ortak-askeri-birligi-duruma-gore-buyutebilecek-1065235931.html
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belarus, ukrayna, provokasyon
belarus, ukrayna, provokasyon
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
17:22 05.01.2023 (güncellendi: 17:23 05.01.2023) Abone ol
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Ukrayna tarafının sınırda dönem dönem provokasyonlarda bulunduğunu açıkladı.
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, son provokasyonun Poddobryanka sınır geçidinde meydana geldiği bildirilirerek “Komşu ülkenin askerleri sınır nöbet ekiplerimize silah doğrulttu” ifadelerine yer verildi.
Belaruslu sınır muhafızlarının dikkatli olduğu ve provokasyonlara boyun eğmediği kaydedilen açıklamada, Belarus Acil Durumlar Servisi ve Kızılhaç yardımıyla sınırda Ukraynalı sığınmacılar için gereken tüm koşulların oluşturulduğu ifade edildi.
Ukrayna tarafında dönem dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu aktarılan açıklamada, “Ağız teçhizat sesleri de duyuluyor. Sınırı geçenlerin verdiği ifadeye göre, komşu ülkenin topraklarında üç metre derinlikte ve 3-4 metre genişlikte anti-tank hendeği kazıldı” denildi.
Halihazırda özel dikkatin hava sahasına ve geçit noktalarına çıkan yollara verildiği belirtildi.