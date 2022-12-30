Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221230/belarus-guvenlik-konseyi-rusya-ve-belarus-ortak-askeri-birligi-duruma-gore-buyutebilecek-1065235931.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Rusya ve Belarus, ortak askeri birliği duruma göre büyütebilecek
Belarus Güvenlik Konseyi: Rusya ve Belarus, ortak askeri birliği duruma göre büyütebilecek
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Ukrayna-Belarus sınırındaki gerilimin devam ettiğini, Ukrayna ordusunun keşif amacıyla Belarus... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T19:46+0300
2022-12-30T19:46+0300
savunma
belarus
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044709051_30:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_8cb90aa293d7b25d21cb12305742a268.jpg
Sputnik’e konuşan Volfoviç, “Belarus topraklarında ortak askeri birliğin yerleştirilmesi süreci önceden onaylanmış plana göre gidiyor. Birlik bugün yeterli ve mevcut duruma uygun. Elbette duruma göre, birliğin, ‘sıcak kafaları’ soğutmayı garanti edecek ölçüde büyütülmesi kararı alınabilir” ifadesini kullandı.Yeni sorunların, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini, gerçek ithal ikamesini hızlandırmak ve Rusya ve Belarus’un bağımsızlığını “hasım ülkelerin yıkıcı politikasına karşı güçlendirmek” için temel oluşturduğunu kaydeden Volfoviç, iki ülkenin Birlik Devleti oluşturma fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.Tarafların ortak savunma alanını oluşturma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Volfoviç, “Ortak askeri doktrin kabul edildi, ortak askeri planlama yapılıyor, bölgesel ordu birliği ve birleşik hava savunma sistemi faaliyet gösteriyor” dedi.
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044709051_633:0:3364:2048_1920x0_80_0_0_08c826a5eae8cb1cab3822a0b7350762.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, rusya
belarus, rusya

Belarus Güvenlik Konseyi: Rusya ve Belarus, ortak askeri birliği duruma göre büyütebilecek

19:46 30.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Belarus- Tatbikat
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Ukrayna-Belarus sınırındaki gerilimin devam ettiğini, Ukrayna ordusunun keşif amacıyla Belarus hava sahasına insansız hava araçlarını gönderdiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Volfoviç, “Belarus topraklarında ortak askeri birliğin yerleştirilmesi süreci önceden onaylanmış plana göre gidiyor. Birlik bugün yeterli ve mevcut duruma uygun. Elbette duruma göre, birliğin, ‘sıcak kafaları’ soğutmayı garanti edecek ölçüde büyütülmesi kararı alınabilir” ifadesini kullandı.
Yeni sorunların, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini, gerçek ithal ikamesini hızlandırmak ve Rusya ve Belarus’un bağımsızlığını “hasım ülkelerin yıkıcı politikasına karşı güçlendirmek” için temel oluşturduğunu kaydeden Volfoviç, iki ülkenin Birlik Devleti oluşturma fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.
Tarafların ortak savunma alanını oluşturma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Volfoviç, “Ortak askeri doktrin kabul edildi, ortak askeri planlama yapılıyor, bölgesel ordu birliği ve birleşik hava savunma sistemi faaliyet gösteriyor” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала