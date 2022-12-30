https://sputniknews.com.tr/20221230/belarus-guvenlik-konseyi-rusya-ve-belarus-ortak-askeri-birligi-duruma-gore-buyutebilecek-1065235931.html

Belarus Güvenlik Konseyi: Rusya ve Belarus, ortak askeri birliği duruma göre büyütebilecek

Belarus Güvenlik Konseyi: Rusya ve Belarus, ortak askeri birliği duruma göre büyütebilecek

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Ukrayna-Belarus sınırındaki gerilimin devam ettiğini, Ukrayna ordusunun keşif amacıyla Belarus... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T19:46+0300

2022-12-30T19:46+0300

2022-12-30T19:46+0300

savunma

belarus

rusya

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Sputnik’e konuşan Volfoviç, “Belarus topraklarında ortak askeri birliğin yerleştirilmesi süreci önceden onaylanmış plana göre gidiyor. Birlik bugün yeterli ve mevcut duruma uygun. Elbette duruma göre, birliğin, ‘sıcak kafaları’ soğutmayı garanti edecek ölçüde büyütülmesi kararı alınabilir” ifadesini kullandı.Yeni sorunların, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini, gerçek ithal ikamesini hızlandırmak ve Rusya ve Belarus’un bağımsızlığını “hasım ülkelerin yıkıcı politikasına karşı güçlendirmek” için temel oluşturduğunu kaydeden Volfoviç, iki ülkenin Birlik Devleti oluşturma fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.Tarafların ortak savunma alanını oluşturma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Volfoviç, “Ortak askeri doktrin kabul edildi, ortak askeri planlama yapılıyor, bölgesel ordu birliği ve birleşik hava savunma sistemi faaliyet gösteriyor” dedi.

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