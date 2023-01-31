https://sputniknews.com.tr/20230131/macron-ukraynaya-savas-ucaklarini-saglayabiliriz-1066373080.html
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T00:08+0300
2023-01-31T00:08+0300
2023-01-31T00:35+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
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Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/macaristan-ile-avusturya-ukraynaya-silah-yollamayacak-1066371889.html
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emmanuel macron, fransa
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
00:08 31.01.2023 (güncellendi: 00:35 31.01.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti.
Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.
Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.
Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.
Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.