https://sputniknews.com.tr/20230131/macron-ukraynaya-savas-ucaklarini-saglayabiliriz-1066373080.html

Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz

Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

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Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230130/macaristan-ile-avusturya-ukraynaya-silah-yollamayacak-1066371889.html

fransa

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emmanuel macron, fransa