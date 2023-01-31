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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/macron-ukraynaya-savas-ucaklarini-saglayabiliriz-1066373080.html
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T00:08+0300
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ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
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Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/macaristan-ile-avusturya-ukraynaya-silah-yollamayacak-1066371889.html
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emmanuel macron, fransa
emmanuel macron, fransa

Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz

00:08 31.01.2023 (güncellendi: 00:35 31.01.2023)
© AFP 2023Macron
Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti.
Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.
Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.
Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.
Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.

İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
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