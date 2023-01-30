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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/macaristan-ile-avusturya-ukraynaya-silah-yollamayacak-1066371889.html
Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak
Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak
Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, ülkesi ile Avusturya'nın, savaşı daha da tırmandırmamak için Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T23:42+0300
2023-01-30T23:42+0300
ukrayna krizi
avusturya
macaristan
silah
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Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, başkent Budapeşte'de Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Szalay-Bobrovniczky, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını belirterek "Macaristan'ın duruşu net, çatışmaya silah göndermiyoruz çünkü tırmanmasını engellemek istiyoruz. Bu konuda Avusturya ile hemfikiriz. Tarafsız Avusturya da savaşa silah yollamıyor. Ama aynı zamanda her iki ülke de savaştan kaçanlara insani yardım sağlıyor." dedi.Avusturyalı Bakan Tanner de Avrupa'nın güvenlik durumunu Ukrayna'daki gelişmelerin oluşturduğunu ve en büyük tehlikenin savaşın Avrupa'ya yayılması olduğunu söyledi.İki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu kaydeden Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 farklı misyonda ortak görev yaptığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/macaristandan-yaptirim-ve-ablukalardan-karsilikli-saygiya-donme-cagrisi-1065894759.html
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avusturya, macaristan, silah
avusturya, macaristan, silah

Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak

23:42 30.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, ülkesi ile Avusturya'nın, savaşı daha da tırmandırmamak için Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi.
Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, başkent Budapeşte'de Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Szalay-Bobrovniczky, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını belirterek "Macaristan'ın duruşu net, çatışmaya silah göndermiyoruz çünkü tırmanmasını engellemek istiyoruz. Bu konuda Avusturya ile hemfikiriz. Tarafsız Avusturya da savaşa silah yollamıyor. Ama aynı zamanda her iki ülke de savaştan kaçanlara insani yardım sağlıyor." dedi.
Avusturyalı Bakan Tanner de Avrupa'nın güvenlik durumunu Ukrayna'daki gelişmelerin oluşturduğunu ve en büyük tehlikenin savaşın Avrupa'ya yayılması olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu kaydeden Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 farklı misyonda ortak görev yaptığını sözlerine ekledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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