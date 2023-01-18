https://sputniknews.com.tr/20230118/macaristandan-yaptirim-ve-ablukalardan-karsilikli-saygiya-donme-cagrisi-1065894759.html

Macaristan'dan yaptırım ve ablukalardan karşılıklı saygıya dönme çağrısı

Macaristan'dan yaptırım ve ablukalardan karşılıklı saygıya dönme çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, uluslararası siyasetin yaptırımlar ve ablukalar çağından diyalog ve karşılıklı saygı çağına geri dönmesi... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T21:22+0300

2023-01-18T21:22+0300

2023-01-18T21:22+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

rusya

yaptırım

küba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062248024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12c74c5f188b9b8760c123ebcfd0aebc.jpg

Ziyaret ettiği Küba’nın başkenti Havana’dan video konferans yoluyla konuşan Szijjarto, “Dünyanın birçok yerinde silahlı çatışmalar yaşanıyor, enerji fiyatları ve enflasyon fırladı, birçok bölgede gıda kıtlığı yaşanıyor, göç dalgaları güçleniyor. Bu durumdan bir şekilde sıyrılmak, krizler ve tehlikeler çağından sağ çıkabilmek için uluslararası siyasetin karşılıklı saygı zeminine dönmesi, yaptırımlar ve ablukalar devrinin yerini diyalog ve müzakere çağına bırakması gerekiyor. Son yıllarda, abluka ve yaptırımlara dayalı politikanın kendi amaçları bakımından giderek başarısızlığa uğradığını ve aslında yaptırımlara yol açan nedenlerle hiçbir şey yapamayan insanlara zorluklar ve acılar getirdiğini deneyimleyebilmekteyiz. Üstelik birçok durumda yaptırımlar ve ablukalar, onları uygulayanlar için oldukça acı vericiydi” diye konuştu.Macaristan’ın, ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımlara karşı çıktığını ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte düzenli olarak Birleşmiş Milletler’in ilgili tasarısının kabulü yönünde oy verdiğini kaydeden Szijjarto, “Macar ekonomisi de Küba ile işbirliğinden büyük fayda sağlayabilir. Zira burada tarım, gıda endüstrisi ve su yönetimi alanındaki Macar çözümlerine, teknolojilerine ve kapasitelerine büyük ihtiyaç var. Küba, bu alanlarda Macar işletmelerinin ortaya çıkmasına açık” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html

macaristan

rusya

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter szijjarto, rusya, yaptırım, küba