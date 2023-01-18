https://sputniknews.com.tr/20230118/macaristandan-yaptirim-ve-ablukalardan-karsilikli-saygiya-donme-cagrisi-1065894759.html
Macaristan'dan yaptırım ve ablukalardan karşılıklı saygıya dönme çağrısı
Macaristan'dan yaptırım ve ablukalardan karşılıklı saygıya dönme çağrısı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, uluslararası siyasetin yaptırımlar ve ablukalar çağından diyalog ve karşılıklı saygı çağına geri dönmesi... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T21:22+0300
2023-01-18T21:22+0300
2023-01-18T21:22+0300
ukrayna krizi
macaristan
peter szijjarto
rusya
yaptırım
küba
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Ziyaret ettiği Küba’nın başkenti Havana’dan video konferans yoluyla konuşan Szijjarto, “Dünyanın birçok yerinde silahlı çatışmalar yaşanıyor, enerji fiyatları ve enflasyon fırladı, birçok bölgede gıda kıtlığı yaşanıyor, göç dalgaları güçleniyor. Bu durumdan bir şekilde sıyrılmak, krizler ve tehlikeler çağından sağ çıkabilmek için uluslararası siyasetin karşılıklı saygı zeminine dönmesi, yaptırımlar ve ablukalar devrinin yerini diyalog ve müzakere çağına bırakması gerekiyor. Son yıllarda, abluka ve yaptırımlara dayalı politikanın kendi amaçları bakımından giderek başarısızlığa uğradığını ve aslında yaptırımlara yol açan nedenlerle hiçbir şey yapamayan insanlara zorluklar ve acılar getirdiğini deneyimleyebilmekteyiz. Üstelik birçok durumda yaptırımlar ve ablukalar, onları uygulayanlar için oldukça acı vericiydi” diye konuştu.Macaristan’ın, ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımlara karşı çıktığını ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte düzenli olarak Birleşmiş Milletler’in ilgili tasarısının kabulü yönünde oy verdiğini kaydeden Szijjarto, “Macar ekonomisi de Küba ile işbirliğinden büyük fayda sağlayabilir. Zira burada tarım, gıda endüstrisi ve su yönetimi alanındaki Macar çözümlerine, teknolojilerine ve kapasitelerine büyük ihtiyaç var. Küba, bu alanlarda Macar işletmelerinin ortaya çıkmasına açık” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html
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macaristan, peter szijjarto, rusya, yaptırım, küba
macaristan, peter szijjarto, rusya, yaptırım, küba
Macaristan'dan yaptırım ve ablukalardan karşılıklı saygıya dönme çağrısı
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, uluslararası siyasetin yaptırımlar ve ablukalar çağından diyalog ve karşılıklı saygı çağına geri dönmesi gerektiğini söyledi.
Ziyaret ettiği Küba’nın başkenti Havana’dan video konferans yoluyla konuşan Szijjarto, “Dünyanın birçok yerinde silahlı çatışmalar yaşanıyor, enerji fiyatları ve enflasyon fırladı, birçok bölgede gıda kıtlığı yaşanıyor, göç dalgaları güçleniyor. Bu durumdan bir şekilde sıyrılmak, krizler ve tehlikeler çağından sağ çıkabilmek için uluslararası siyasetin karşılıklı saygı zeminine dönmesi, yaptırımlar ve ablukalar devrinin yerini diyalog ve müzakere çağına bırakması gerekiyor. Son yıllarda, abluka ve yaptırımlara dayalı politikanın kendi amaçları bakımından giderek başarısızlığa uğradığını ve aslında yaptırımlara yol açan nedenlerle hiçbir şey yapamayan insanlara zorluklar ve acılar getirdiğini deneyimleyebilmekteyiz. Üstelik birçok durumda yaptırımlar ve ablukalar, onları uygulayanlar için oldukça acı vericiydi” diye konuştu.
Macaristan’ın, ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımlara karşı çıktığını ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte düzenli olarak Birleşmiş Milletler’in ilgili tasarısının kabulü yönünde oy verdiğini kaydeden Szijjarto, “Macar ekonomisi de Küba ile işbirliğinden büyük fayda sağlayabilir. Zira burada tarım, gıda endüstrisi ve su yönetimi alanındaki Macar çözümlerine, teknolojilerine ve kapasitelerine büyük ihtiyaç var. Küba, bu alanlarda Macar işletmelerinin ortaya çıkmasına açık” ifadelerini kullandı.