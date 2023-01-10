https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html

Budapeşte: Ukrayna'da süregelen çatışma, Macaristan ve Sırbistan'ın güvenliğini etkiliyor

Budapeşte: Ukrayna'da süregelen çatışma, Macaristan ve Sırbistan'ın güvenliğini etkiliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da süregelen çatışmanın Avrupa'nın çıkarlarına aykırı olduğunu, Macaristan ve Sırbistan'ın... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:30+0300

2023-01-10T19:30+0300

2023-01-10T19:30+0300

ukrayna krizi

macaristan

ukrayna

sırbistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1d/1055961280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_61c4ce6800be88d56848f8ed3903f442.jpg

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivıca Dacic'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen Szijjarto, ortak basın toplantısında "Her ikimiz de, Ukrayna'da barışın en kısa sürede sağlanmasını istiyoruz. Silahlı faaliyetlerin uzaması ve olası tırmanışı, her iki ülke (Macaristan ve Sırbistan) için de ciddi riskler doğuruyor" dedi.Çatışma bölgesinden binlerce kilometre uzakta bulunan ülkeler için durumun o kadar ciddi görünmeyebileceğini kaydeden Szijjarto, gerilimi tırmandıran ve savaşı uzatanların Macaristan ve Sırbistan'ın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.Macaristan ve Sırbistan'ın Ukrayna'daki çatışmaların sonuçlarını doğrudan ve keskin bir şekilde hissettiğini anlatan Szijjarto, "Komşu ülkedeki çatışma, güvenliğimizi etkiliyor, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar da ekonomi ve ticarete darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.Szijjarto, Macarların ve Sırpların bu çatışmaların çıkmasında suçu olmamasına bedel ödediğinin de altını çizerek bundan dolayı çatışmanın en kısa sürede sona ermesine ilgi duyduklarını ekledi.

macaristan

ukrayna

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, ukrayna, sırbistan