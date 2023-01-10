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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html
Budapeşte: Ukrayna'da süregelen çatışma, Macaristan ve Sırbistan'ın güvenliğini etkiliyor
Budapeşte: Ukrayna'da süregelen çatışma, Macaristan ve Sırbistan'ın güvenliğini etkiliyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da süregelen çatışmanın Avrupa'nın çıkarlarına aykırı olduğunu, Macaristan ve Sırbistan'ın... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T19:30+0300
2023-01-10T19:30+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
sırbistan
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Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivıca Dacic'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen Szijjarto, ortak basın toplantısında "Her ikimiz de, Ukrayna'da barışın en kısa sürede sağlanmasını istiyoruz. Silahlı faaliyetlerin uzaması ve olası tırmanışı, her iki ülke (Macaristan ve Sırbistan) için de ciddi riskler doğuruyor" dedi.Çatışma bölgesinden binlerce kilometre uzakta bulunan ülkeler için durumun o kadar ciddi görünmeyebileceğini kaydeden Szijjarto, gerilimi tırmandıran ve savaşı uzatanların Macaristan ve Sırbistan'ın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.Macaristan ve Sırbistan'ın Ukrayna'daki çatışmaların sonuçlarını doğrudan ve keskin bir şekilde hissettiğini anlatan Szijjarto, "Komşu ülkedeki çatışma, güvenliğimizi etkiliyor, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar da ekonomi ve ticarete darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.Szijjarto, Macarların ve Sırpların bu çatışmaların çıkmasında suçu olmamasına bedel ödediğinin de altını çizerek bundan dolayı çatışmanın en kısa sürede sona ermesine ilgi duyduklarını ekledi.
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macaristan, ukrayna, sırbistan

Budapeşte: Ukrayna'da süregelen çatışma, Macaristan ve Sırbistan'ın güvenliğini etkiliyor

19:30 10.01.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da süregelen çatışmanın Avrupa'nın çıkarlarına aykırı olduğunu, Macaristan ve Sırbistan'ın güvenliğini etkilediğini belirtti.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivıca Dacic'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen Szijjarto, ortak basın toplantısında "Her ikimiz de, Ukrayna'da barışın en kısa sürede sağlanmasını istiyoruz. Silahlı faaliyetlerin uzaması ve olası tırmanışı, her iki ülke (Macaristan ve Sırbistan) için de ciddi riskler doğuruyor" dedi.

Çatışma bölgesinden binlerce kilometre uzakta bulunan ülkeler için durumun o kadar ciddi görünmeyebileceğini kaydeden Szijjarto, gerilimi tırmandıran ve savaşı uzatanların Macaristan ve Sırbistan'ın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

Macaristan ve Sırbistan'ın Ukrayna'daki çatışmaların sonuçlarını doğrudan ve keskin bir şekilde hissettiğini anlatan Szijjarto, "Komşu ülkedeki çatışma, güvenliğimizi etkiliyor, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar da ekonomi ve ticarete darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Macarların ve Sırpların bu çatışmaların çıkmasında suçu olmamasına bedel ödediğinin de altını çizerek bundan dolayı çatışmanın en kısa sürede sona ermesine ilgi duyduklarını ekledi.
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