Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-bmye-sunduk---1068237913.html
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturma hakkında Almanya... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:04+0300
2023-03-14T15:04+0300
ukrayna krizi
rusya
bm
dmitriy polyanskiy
kuzey akım
almanya
isveç
danimarka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062030550_0:5:2992:1688_1920x0_80_0_0_6c470838b0a288359029dc0db01a5864.jpg
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, geçen hafta kamuoyuna duyurduğu gibi sabotajlar hakkında Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaların kopyasını BM'ye sundu. Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Belgeler, BM'deki meslektaşlarımızı, soruşturma sırasında bu ülkeler tarafından bize bilgilendirme yapıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu ikna etme imkanı sunacak" dedi. Polyanskiy, belgelerin Kuzey Akım'daki patlamalar hakkında BM himayesinde soruşturma komisyonu kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi karar taslağıyla ilgili çalışma kapsamında paylaşıldığını kaydetti. Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" açıklamasını yapmıştı. Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-yayinlayacagiz-1068079548.html
rusya
almanya
isveç
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062030550_345:0:2970:1969_1920x0_80_0_0_f1477f28b87aed2aaf53110b2dabcdce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, bm, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, almanya, isveç, danimarka
rusya, bm, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, almanya, isveç, danimarka

Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk

15:04 14.03.2023
© AFP 2023 / JOHN RANDERIS HANSENKuzey Akım
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / JOHN RANDERIS HANSEN
Abone olTelegram
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturma hakkında Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaların kopyasını BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ne sunduklarını belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, geçen hafta kamuoyuna duyurduğu gibi sabotajlar hakkında Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaların kopyasını BM'ye sundu.
Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Belgeler, BM'deki meslektaşlarımızı, soruşturma sırasında bu ülkeler tarafından bize bilgilendirme yapıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu ikna etme imkanı sunacak" dedi.
Polyanskiy, belgelerin Kuzey Akım'daki patlamalar hakkında BM himayesinde soruşturma komisyonu kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi karar taslağıyla ilgili çalışma kapsamında paylaşıldığını kaydetti.
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız
10 Mart, 13:31
Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" açıklamasını yapmıştı.
Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurgulamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала