https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-bmye-sunduk---1068237913.html

Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk

Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturma hakkında Almanya... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T15:04+0300

2023-03-14T15:04+0300

2023-03-14T15:04+0300

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Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, geçen hafta kamuoyuna duyurduğu gibi sabotajlar hakkında Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaların kopyasını BM'ye sundu. Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Belgeler, BM'deki meslektaşlarımızı, soruşturma sırasında bu ülkeler tarafından bize bilgilendirme yapıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu ikna etme imkanı sunacak" dedi. Polyanskiy, belgelerin Kuzey Akım'daki patlamalar hakkında BM himayesinde soruşturma komisyonu kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi karar taslağıyla ilgili çalışma kapsamında paylaşıldığını kaydetti. Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" açıklamasını yapmıştı. Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-yayinlayacagiz-1068079548.html

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rusya, bm, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, almanya, isveç, danimarka