https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-yayinlayacagiz-1068079548.html
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız
Kuzey Akım sabotajları hakkında uluslararası soruşturma düzenlenmesine ilişkin karar tasarısının muhtemelen mart sonunda oylanacağını belirten Rusya'nın BM... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:31+0300
2023-03-10T13:31+0300
2023-03-10T13:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
dmitriy polyanskiy
kuzey akım
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1d/1061774155_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_958bac9910560c751a2bfc5132317dd9.jpg
The Dive YouTube kanalında Jackson Hinkle'ın sorularını yanıtlayan Polyanskiy, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında ortak soruşturma yürüttüğünü anımsattı.Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" dedi.Uluslararası soruşturmayla ilgili karar tasarısının muhtemelen mart sonunda BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacağını belirten Polyanskiy, metnin mutabakatıyla ilgili çalışmanın çok iyi gitmediğinin altını çizdi.Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurguladı.'Kiev'e savaş uçakları tedariki, NATO'nun doğrudan dahli anlamına gelir'Bu arada Polyanskiy, Ukrayna'ya olası savaş uçağı tedarikinin NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini kaydetti.Rus diplomat, "Bazıları, Kiev'e uçak tedarik ihtimalinden bahsediyor. Uçaklar, birçok unsuru öngörecek. Bu da, NATO ülkelerinin teknik bakım, hava üsleri konusunda doğrudan müdahil olmasını öngörebilir, zira Ukrayna'da buna uygun sayıda üs bulunmuyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230309/wsj-abd-kuzey-akim-saldirisinda-kievin-parmagi-olma-ihtimalini-dislamiyor-1068032068.html
https://sputniknews.com.tr/20230307/cnn-abd-f-16-egitiminde-gereken-sureyi-belirlemek-icin-ukraynali-pilotlari-test-ediyor-1067932004.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1d/1061774155_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ab9167f2343432456d7e70a290113c8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, abd
ukrayna, rusya, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, abd
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız
Abone ol
Kuzey Akım sabotajları hakkında uluslararası soruşturma düzenlenmesine ilişkin karar tasarısının muhtemelen mart sonunda oylanacağını belirten Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sabotajlar konusunda Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacaklarını söyledi.
The Dive YouTube kanalında Jackson Hinkle'ın sorularını yanıtlayan Polyanskiy, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında ortak soruşturma yürüttüğünü anımsattı.
Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" dedi.
Uluslararası soruşturmayla ilgili karar tasarısının muhtemelen mart sonunda BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacağını belirten Polyanskiy, metnin mutabakatıyla ilgili çalışmanın çok iyi gitmediğinin altını çizdi.
Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurguladı.
'Kiev'e savaş uçakları tedariki, NATO'nun doğrudan dahli anlamına gelir'
Bu arada Polyanskiy, Ukrayna'ya olası savaş uçağı tedarikinin NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini kaydetti.
Rus diplomat, "Bazıları, Kiev'e uçak tedarik ihtimalinden bahsediyor. Uçaklar, birçok unsuru öngörecek. Bu da, NATO ülkelerinin teknik bakım, hava üsleri konusunda doğrudan müdahil olmasını öngörebilir, zira Ukrayna'da buna uygun sayıda üs bulunmuyor" diye konuştu.