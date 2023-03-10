https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-yayinlayacagiz-1068079548.html

Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız

Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız

Kuzey Akım sabotajları hakkında uluslararası soruşturma düzenlenmesine ilişkin karar tasarısının muhtemelen mart sonunda oylanacağını belirten Rusya'nın BM... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:31+0300

2023-03-10T13:31+0300

2023-03-10T13:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

dmitriy polyanskiy

kuzey akım

abd

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The Dive YouTube kanalında Jackson Hinkle'ın sorularını yanıtlayan Polyanskiy, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında ortak soruşturma yürüttüğünü anımsattı.Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" dedi.Uluslararası soruşturmayla ilgili karar tasarısının muhtemelen mart sonunda BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacağını belirten Polyanskiy, metnin mutabakatıyla ilgili çalışmanın çok iyi gitmediğinin altını çizdi.Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurguladı.'Kiev'e savaş uçakları tedariki, NATO'nun doğrudan dahli anlamına gelir'Bu arada Polyanskiy, Ukrayna'ya olası savaş uçağı tedarikinin NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini kaydetti.Rus diplomat, "Bazıları, Kiev'e uçak tedarik ihtimalinden bahsediyor. Uçaklar, birçok unsuru öngörecek. Bu da, NATO ülkelerinin teknik bakım, hava üsleri konusunda doğrudan müdahil olmasını öngörebilir, zira Ukrayna'da buna uygun sayıda üs bulunmuyor" diye konuştu.

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