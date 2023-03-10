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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-kuzey-akim-sabotajina-dair-almanya-danimarka-ve-isvecle-yapilan-yazismalari-yayinlayacagiz-1068079548.html
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız
Kuzey Akım sabotajları hakkında uluslararası soruşturma düzenlenmesine ilişkin karar tasarısının muhtemelen mart sonunda oylanacağını belirten Rusya'nın BM... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:31+0300
2023-03-10T13:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
dmitriy polyanskiy
kuzey akım
abd
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The Dive YouTube kanalında Jackson Hinkle'ın sorularını yanıtlayan Polyanskiy, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında ortak soruşturma yürüttüğünü anımsattı.Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" dedi.Uluslararası soruşturmayla ilgili karar tasarısının muhtemelen mart sonunda BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacağını belirten Polyanskiy, metnin mutabakatıyla ilgili çalışmanın çok iyi gitmediğinin altını çizdi.Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurguladı.'Kiev'e savaş uçakları tedariki, NATO'nun doğrudan dahli anlamına gelir'Bu arada Polyanskiy, Ukrayna'ya olası savaş uçağı tedarikinin NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini kaydetti.Rus diplomat, "Bazıları, Kiev'e uçak tedarik ihtimalinden bahsediyor. Uçaklar, birçok unsuru öngörecek. Bu da, NATO ülkelerinin teknik bakım, hava üsleri konusunda doğrudan müdahil olmasını öngörebilir, zira Ukrayna'da buna uygun sayıda üs bulunmuyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230309/wsj-abd-kuzey-akim-saldirisinda-kievin-parmagi-olma-ihtimalini-dislamiyor-1068032068.html
https://sputniknews.com.tr/20230307/cnn-abd-f-16-egitiminde-gereken-sureyi-belirlemek-icin-ukraynali-pilotlari-test-ediyor-1067932004.html
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ukrayna, rusya, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, abd
ukrayna, rusya, dmitriy polyanskiy, kuzey akım, abd

Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacağız

13:31 10.03.2023
© İHAKuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Kuzey Akım sabotajları hakkında uluslararası soruşturma düzenlenmesine ilişkin karar tasarısının muhtemelen mart sonunda oylanacağını belirten Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sabotajlar konusunda Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları yayınlayacaklarını söyledi.
The Dive YouTube kanalında Jackson Hinkle'ın sorularını yanıtlayan Polyanskiy, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında ortak soruşturma yürüttüğünü anımsattı.
Rusya'nın ortak soruşturmaya katılmasına izin verilmediğini ve bilgi almasının engellendiğini kaydeden Polyanskiy, "Moskova'ya neler yaptıklarına dair yazılar gönderiyorlar ve işlerine karışılmamasını söylüyorlar. Şeffaf olmak için tüm bu yazışmaları çok yakında yayınlayacağız" dedi.
Uluslararası soruşturmayla ilgili karar tasarısının muhtemelen mart sonunda BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacağını belirten Polyanskiy, metnin mutabakatıyla ilgili çalışmanın çok iyi gitmediğinin altını çizdi.
Polyanskiy, bazı Batılı ülkelerin soruşturmayı gereksiz gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'ne soruşturma komisyonu kurma çağrısı yapan Rus tasarısıyla ilgili çalışmalara katılmak istemediğini vurguladı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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'Kiev'e savaş uçakları tedariki, NATO'nun doğrudan dahli anlamına gelir'

Bu arada Polyanskiy, Ukrayna'ya olası savaş uçağı tedarikinin NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini kaydetti.
Rus diplomat, "Bazıları, Kiev'e uçak tedarik ihtimalinden bahsediyor. Uçaklar, birçok unsuru öngörecek. Bu da, NATO ülkelerinin teknik bakım, hava üsleri konusunda doğrudan müdahil olmasını öngörebilir, zira Ukrayna'da buna uygun sayıda üs bulunmuyor" diye konuştu.
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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