https://sputniknews.com.tr/20230307/cnn-abd-f-16-egitiminde-gereken-sureyi-belirlemek-icin-ukraynali-pilotlari-test-ediyor-1067932004.html
CNN: ABD, F-16 eğitiminde gereken süreyi belirlemek için Ukraynalı pilotları test ediyor
CNN: ABD, F-16 eğitiminde gereken süreyi belirlemek için Ukraynalı pilotları test ediyor
ABD'nin Arizona eyaletindeki Ulusal Muhafızların F-16 savaş uçaklarıyla ilgili eğitimin ne kadar süreceğini belirlemek için 2 Ukraynalı pilotu denemeye aldığı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T12:52+0300
2023-03-07T12:52+0300
2023-03-07T12:52+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
f-16
pilot
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CNN televizyonunun 3 kaynağına dayandırdığı haberine göre şu anda 2 Ukraynalı pilotun savaş uçağı kullanma becerileri, Arizona'daki askeri üste simülatörler üzerinde test ediliyor.Yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesi bekleniyor.CNN'e konuşan kaynaklardan biri, bu faaliyetin, Ukraynalı pilotların daha etkili olmasına yardım etmeleri ve onlara becerilerini geliştirmelerine dair en iyi tavsiyeleri vermeleri konusunda yardımcı olacağını söyledi.Kaynak, pilotların test sürecinde herhangi bir platformda uçmayacağını, sadece simülatör üzerinde çalışma yapacağını kaydetti.Kaynaklar, Ukrayna'ya F-16 verilmesinin hala söz konusu olmadığının altını çizdi.Arizona Ulusal Muhafızları 162. Havacılık Alayı, pilotlara F-16 eğitimi verme alanında uzmanlaşmış durumda. ABD'li uzmanlar, burada 25 ülkeden pilotlara F-16 eğitimleri verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/biden-ukraynada-su-an-f-16-ihtiyaci-yok-1067492389.html
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abd, ukrayna, f-16, pilot
abd, ukrayna, f-16, pilot
CNN: ABD, F-16 eğitiminde gereken süreyi belirlemek için Ukraynalı pilotları test ediyor
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Ulusal Muhafızların F-16 savaş uçaklarıyla ilgili eğitimin ne kadar süreceğini belirlemek için 2 Ukraynalı pilotu denemeye aldığı duyuruldu.
CNN televizyonunun 3 kaynağına dayandırdığı haberine göre şu anda 2 Ukraynalı pilotun savaş uçağı kullanma becerileri, Arizona'daki askeri üste simülatörler üzerinde test ediliyor.
Yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesi bekleniyor.
CNN'e konuşan kaynaklardan biri, bu faaliyetin, Ukraynalı pilotların daha etkili olmasına yardım etmeleri ve onlara becerilerini geliştirmelerine dair en iyi tavsiyeleri vermeleri konusunda yardımcı olacağını söyledi.
Kaynak, pilotların test sürecinde herhangi bir platformda uçmayacağını, sadece simülatör üzerinde çalışma yapacağını kaydetti.
Kaynaklar, Ukrayna'ya F-16 verilmesinin hala söz konusu olmadığının altını çizdi.
Arizona Ulusal Muhafızları 162. Havacılık Alayı, pilotlara F-16 eğitimi verme alanında uzmanlaşmış durumda. ABD'li uzmanlar, burada 25 ülkeden pilotlara F-16 eğitimleri verdi.