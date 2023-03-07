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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/cnn-abd-f-16-egitiminde-gereken-sureyi-belirlemek-icin-ukraynali-pilotlari-test-ediyor-1067932004.html
CNN: ABD, F-16 eğitiminde gereken süreyi belirlemek için Ukraynalı pilotları test ediyor
CNN: ABD, F-16 eğitiminde gereken süreyi belirlemek için Ukraynalı pilotları test ediyor
ABD'nin Arizona eyaletindeki Ulusal Muhafızların F-16 savaş uçaklarıyla ilgili eğitimin ne kadar süreceğini belirlemek için 2 Ukraynalı pilotu denemeye aldığı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T12:52+0300
2023-03-07T12:52+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
f-16
pilot
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CNN televizyonunun 3 kaynağına dayandırdığı haberine göre şu anda 2 Ukraynalı pilotun savaş uçağı kullanma becerileri, Arizona'daki askeri üste simülatörler üzerinde test ediliyor.Yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesi bekleniyor.CNN'e konuşan kaynaklardan biri, bu faaliyetin, Ukraynalı pilotların daha etkili olmasına yardım etmeleri ve onlara becerilerini geliştirmelerine dair en iyi tavsiyeleri vermeleri konusunda yardımcı olacağını söyledi.Kaynak, pilotların test sürecinde herhangi bir platformda uçmayacağını, sadece simülatör üzerinde çalışma yapacağını kaydetti.Kaynaklar, Ukrayna'ya F-16 verilmesinin hala söz konusu olmadığının altını çizdi.Arizona Ulusal Muhafızları 162. Havacılık Alayı, pilotlara F-16 eğitimi verme alanında uzmanlaşmış durumda. ABD'li uzmanlar, burada 25 ülkeden pilotlara F-16 eğitimleri verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/biden-ukraynada-su-an-f-16-ihtiyaci-yok-1067492389.html
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abd, ukrayna, f-16, pilot
abd, ukrayna, f-16, pilot

CNN: ABD, F-16 eğitiminde gereken süreyi belirlemek için Ukraynalı pilotları test ediyor

12:52 07.03.2023
© AFP 2023 / SAM YEHA F-16V fighter jet
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / SAM YEH
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Ulusal Muhafızların F-16 savaş uçaklarıyla ilgili eğitimin ne kadar süreceğini belirlemek için 2 Ukraynalı pilotu denemeye aldığı duyuruldu.
CNN televizyonunun 3 kaynağına dayandırdığı haberine göre şu anda 2 Ukraynalı pilotun savaş uçağı kullanma becerileri, Arizona'daki askeri üste simülatörler üzerinde test ediliyor.
Yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesi bekleniyor.
CNN'e konuşan kaynaklardan biri, bu faaliyetin, Ukraynalı pilotların daha etkili olmasına yardım etmeleri ve onlara becerilerini geliştirmelerine dair en iyi tavsiyeleri vermeleri konusunda yardımcı olacağını söyledi.
Kaynak, pilotların test sürecinde herhangi bir platformda uçmayacağını, sadece simülatör üzerinde çalışma yapacağını kaydetti.
Kaynaklar, Ukrayna'ya F-16 verilmesinin hala söz konusu olmadığının altını çizdi.
Arizona Ulusal Muhafızları 162. Havacılık Alayı, pilotlara F-16 eğitimi verme alanında uzmanlaşmış durumda. ABD'li uzmanlar, burada 25 ülkeden pilotlara F-16 eğitimleri verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
DÜNYA
Biden: Ukrayna'da şu an F-16 ihtiyacı yok
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