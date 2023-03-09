https://sputniknews.com.tr/20230309/wsj-abd-kuzey-akim-saldirisinda-kievin-parmagi-olma-ihtimalini-dislamiyor-1068032068.html
WSJ: ABD, Kuzey Akım saldırısında Kiev'in parmağı olma ihtimalini dışlamıyor
WSJ: ABD, Kuzey Akım saldırısında Kiev'in parmağı olma ihtimalini dışlamıyor
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:03+0300
2023-03-09T13:03+0300
2023-03-09T13:03+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
kuzey akım
sabotaj
abd
doğalgaz
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Burns ve Sullivan, Kiev'in saldırılarda doğrudan parmağı olma ihtimalini Ekim 2022'de, patlamalardan bir ay sonra değerlendirdi.Kaynaklar, Burns ve Sullivan'ın değerlendirme sonucunda nasıl bir çıkarımda bulunduğuna dair açıklama yapmadı.Kaynaklardan biri, Beyaz Saray'ın ABD istihbarat mensuplarının olası suçlular olarak hükümetle bağlantısı bulunmayan kişiler üzerinde durduğunu aktardı. WSJ, bu bakış açısının ABD ve Avrupalı soruşturmacıların saldırının ardında Rus sabotajcılar olmadığına dair 'pekişen görüşüyle' örtüştüğünü yazdı.Daha önce New York Times (NYT) gazetesi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat verileri elde edildiğini, 'Rusya izi' bulunmadığını yazmıştı.Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi de Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirlediklerini, izlerin Ukrayna’yı işaret ettiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalar hakkında Batı basınına yansıyan yeni haberlerin 'koordineli dezenformasyon' olarak nitelemişti.26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/peskovdan-kuzey-akim-haberleri-hakkinda-degerlendirme-koordineli-dezenformasyon-1067981995.html
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rusya, ukrayna, kuzey akım, sabotaj, abd, doğalgaz
rusya, ukrayna, kuzey akım, sabotaj, abd, doğalgaz
WSJ: ABD, Kuzey Akım saldırısında Kiev'in parmağı olma ihtimalini dışlamıyor
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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıyı Ukrayna'nın düzenlemiş olabileceğini dışlamadıkları belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Burns ve Sullivan, Kiev'in saldırılarda doğrudan parmağı olma ihtimalini Ekim 2022'de, patlamalardan bir ay sonra değerlendirdi.
Kaynaklar, Burns ve Sullivan'ın değerlendirme sonucunda nasıl bir çıkarımda bulunduğuna dair açıklama yapmadı.
Kaynaklardan biri, Beyaz Saray'ın ABD istihbarat mensuplarının olası suçlular olarak hükümetle bağlantısı bulunmayan kişiler üzerinde durduğunu aktardı. WSJ, bu bakış açısının ABD ve Avrupalı soruşturmacıların saldırının ardında Rus sabotajcılar olmadığına dair 'pekişen görüşüyle' örtüştüğünü yazdı.
Daha önce New York Times (NYT) gazetesi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat verileri elde edildiğini, 'Rusya izi' bulunmadığını yazmıştı.
Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi de Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirlediklerini, izlerin Ukrayna’yı işaret ettiğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalar hakkında Batı basınına yansıyan yeni haberlerin 'koordineli dezenformasyon' olarak nitelemişti.
26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.
Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.