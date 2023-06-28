https://sputniknews.com.tr/20230628/zelenskiyden-esrari-yasallastirma-cagrisi-savasin-stresini-cekmemek-icin-1072966814.html

Zelenskiy’den esrarı yasallaştırma çağrısı: Savaşın stresini çekmemek için

Zelenskiy’den esrarı yasallaştırma çağrısı: Savaşın stresini çekmemek için

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cannabis (kenevir) bazlı ilaçların yasallaştırılması çağrısında bulundu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T18:58+0300

2023-06-28T18:58+0300

2023-06-28T18:59+0300

dünya

vladimir zelenskiy

esrar

ukrayna

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın bugünkü toplantısında Zelenskiy, kenevir bazında üretilen ilaçların yasallaştırmasını istedi. Ukrayna lideri, bunun dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olduğunu söyleyerek, söz konusu ilaçların ülke içinde üretilmesi gerektiğini vurguladı.Bunun ‘zor ve olağandışı’ bir karar olduğunu kabul eden Zelenskiy, bununla birlikte tıbbi esrarın yasallaştırılmasına ilişkin çağrısını yineledi:Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’, Yüksek Rada’da ise ‘en iyi dünya uygulamalarının’ entegrasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı çıkarılmıştı. Ancak Temmuz 2021’de yapılan oylama başarılı olmamıştı.Ukrayna Bakanlar Kurulu geçen yılın haziran ayında yeniden kenevirin tıbbi amaçlarla kullanılmasına izin verilmesine ilişkin karar çıkarmıştı ve bu kararın yine Yüksek Rada’da onaylanması gerekiyordu. Bunun üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Zelenskiy tekrar parlamentoda konuştu ve Ukrayna’nın (NATO ve AB ile birlikte) esrarın kullanımına izin veren medeni devletlerin arasında alınmasını istedi.

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vladimir zelenskiy, esrar, ukrayna