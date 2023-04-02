https://sputniknews.com.tr/20230402/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinin-melitopol-kentine-misket-muhimmatiyla-saldirdi--1069060594.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentine misket mühimmatıyla saldırdı
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentine misket mühimmatıyla saldırdı
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kenti, Ukraynalı askerlerin fırlattığı misket mühimmatlı roketlerin hedefinde yer aldı. İlk... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T13:39+0300
2023-04-02T13:39+0300
2023-04-02T13:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
zaporojye
melitopol
yaralı
saldırı
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'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bu sabah saatlerinde Melitopol'e saldırdığını duyurdu. Telegram hesabından açıklama yapan Rogov, "09.48 civarında kentin farklı bölümlerinde birkaç patlama sesi duyuldu. Umarım hava savunma sistemleri devreye girmiştir" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Rogov, Ukrayna ordusunun kente 7 havan mermisi fırlattığını, 6'sına hava savunma sistemleriyle önleme yapıldığını, 1'inin de lokomotif hangarına isabet ettiğini söyledi. Bir konut binasının da hasar aldığını aktardı. Melitopol kent yönetimi, saldırının HIMARS ve Olha tipi çok namlulu roketatar sistemleriyle misket mühimmatı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığını kaydeden kent yönetimi, soruşturma makamlarının ve acil durum ekiplerinin saldırıya maruz kalan yerlerde çalışma yürüttüğünü ifade etti.
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ukrayna, zaporojye, melitopol, yaralı, saldırı
ukrayna, zaporojye, melitopol, yaralı, saldırı
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentine misket mühimmatıyla saldırdı
13:39 02.04.2023 (güncellendi: 13:40 02.04.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kenti, Ukraynalı askerlerin fırlattığı misket mühimmatlı roketlerin hedefinde yer aldı. İlk belirlemelere göre 6 yaralı var.
'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bu sabah saatlerinde Melitopol'e saldırdığını duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Rogov, "09.48 civarında kentin farklı bölümlerinde birkaç patlama sesi duyuldu. Umarım hava savunma sistemleri devreye girmiştir" dedi.
Daha sonra bir açıklama daha yapan Rogov, Ukrayna ordusunun kente 7 havan mermisi fırlattığını, 6'sına hava savunma sistemleriyle önleme yapıldığını, 1'inin de lokomotif hangarına isabet ettiğini söyledi. Bir konut binasının da hasar aldığını aktardı.
Melitopol kent yönetimi, saldırının HIMARS ve Olha tipi çok namlulu roketatar sistemleriyle misket mühimmatı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığını kaydeden kent yönetimi, soruşturma makamlarının ve acil durum ekiplerinin saldırıya maruz kalan yerlerde çalışma yürüttüğünü ifade etti.