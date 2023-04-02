https://sputniknews.com.tr/20230402/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinin-melitopol-kentine-misket-muhimmatiyla-saldirdi--1069060594.html

Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentine misket mühimmatıyla saldırdı

Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentine misket mühimmatıyla saldırdı

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kenti, Ukraynalı askerlerin fırlattığı misket mühimmatlı roketlerin hedefinde yer aldı. İlk... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T13:39+0300

2023-04-02T13:39+0300

2023-04-02T13:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

zaporojye

melitopol

yaralı

saldırı

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'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun bu sabah saatlerinde Melitopol'e saldırdığını duyurdu. Telegram hesabından açıklama yapan Rogov, "09.48 civarında kentin farklı bölümlerinde birkaç patlama sesi duyuldu. Umarım hava savunma sistemleri devreye girmiştir" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Rogov, Ukrayna ordusunun kente 7 havan mermisi fırlattığını, 6'sına hava savunma sistemleriyle önleme yapıldığını, 1'inin de lokomotif hangarına isabet ettiğini söyledi. Bir konut binasının da hasar aldığını aktardı. Melitopol kent yönetimi, saldırının HIMARS ve Olha tipi çok namlulu roketatar sistemleriyle misket mühimmatı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığını kaydeden kent yönetimi, soruşturma makamlarının ve acil durum ekiplerinin saldırıya maruz kalan yerlerde çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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ukrayna, zaporojye, melitopol, yaralı, saldırı