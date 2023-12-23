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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/zaharova-buca-tiyatrosu-kiev-tarafindan-abd-ve-ingilterenin-emriyle-gerceklestirildi-1078834895.html
Zaharova: 'Buça tiyatrosu' Kiev tarafından ABD ve İngiltere'nin emriyle gerçekleştirildi
Zaharova: 'Buça tiyatrosu' Kiev tarafından ABD ve İngiltere'nin emriyle gerçekleştirildi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sputnik'in Buça'da öldüğü iddia edilenlerin bir listesinin varlığına ilişkin sorusuna yanıt vermedi. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T12:22+0300
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT ODIHR), Sputnik'in "Buça'daki mağdurların" bir listesine sahip olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.Rusya daha önce Buça'daki kurbanların listesi talebini AGİT Basın Servisi'ne iletmiş ancak liste verilmemişti. Başvuruda, verilerin en kısa zamanda Moskova'ya iletilmesi ya da kamuya açık bir şekilde yayınlanması için Ukraynalı yetkililerle bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair yorum isteniyordu. AGİT ise daha sonra ODIHR temsilcileriyle temasa geçilmesini tavsiye etmişti.Ellerinde iddia edilen mağdurların listesi olup olmadığına yanıt vermeyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi şu yanıtı verdi:Aralık ayı başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AGİT Bakanlar Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Buça'da öldüğü iddia edilen kişilerin listesinin henüz yayınlanmamış olmasına dikkat çekmiş ve gazetecileri olayları araştırmaya çağırmıştı.AGİT: Buça'daki "ölüler" konusunda Kiev ile temas kurulmadı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT ODIHR) Sputnik'e yaptığı açıklamada "Buça'daki kurbanlar" listesi konusunda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olmadığını söyledi.ODIHR'den Sputnik'e yapılan açıklamada, "Bu konuda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olmasak da, Ukrayna makamlarının Buça'da ve Kiev bölgesindeki diğer yerlerde işlenen suçlarla ilgili kanıt topladığını anlıyoruz" denildi.Ofis aynı zamanda Rusya'nın bir soruşturma yürütmesi gerektiğine inandığını belirtti.'AGİT'in kayıtsızlığı Buça tiyatrosunun saçmalığını ortaya çıkardı'Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, AGİT Sekretaryası ve diğer uluslararası örgütlerin sessizlik ve eylemsizlikleriyle Buça'daki tiyatroyu tam anlamıyla ifşa ettiklerini söyledi.Dışişlerinden açıklama yapan kaynak, "Görevleri bölgedeki durumla yakından ilgilenmek olan tüm uluslararası kuruluşlardan yanıt gelmemesi, tüm Buça hikayesinin ABD ve İngiltere'nin emriyle Kiev rejimi tarafından sahnelenen bir oyun olduğunu kanıtlıyor. AGİT sekretaryası ve diğer uluslararası örgütler sessizlikleri ve eylemsizlikleriyle bu korkunç maskaralığı tam anlamıyla ifşa etmişlerdir" dedi.Dışişleri mensubu açıklamasında, "Buça'daki sahnelenen tiyatro, Nazi Almanyası'nın Nemmersdorf Katliamı'nda Kızıl Ordu'ya karşı sahnelediği senaryodan kopyalanmıştır. Bu, Kiev rejiminin Nazi doğasını kanıtlayan bir başka husustur" sözlerini kaydetti.Zaharova: Buça tiyatrosu Kiev tarafından ABD'nin ve İngiltere'nin emri ve katılımıyla gerçekleştirildiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Buça'daki ölülerle ilgili taleplerine tanınmış kuruluşların yanıt vermemesinin, Kiev'in İngiltere ve ABD'nin de katılımıyla bir oyun sahnelediğini gösterdiğini söyledi.Zaharova açıklamasında, "Uluslararası profil örgütlerinin Rus tarafının ve medyanın Buça'daki ölülerin listesini sunma taleplerine yanıt vermemesi, Buça'da nekrofilik bir sahnelemenin gerçekleştiğini gösteriyor. Bu, Kiev tarafından Amerikalıların ve İngilizlerin emri ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üçüncü Reich'ın 1944 yılında Nemmersdorf'ta gerçekleştirdiği provokasyon temel alındı" dedi.Nisan ayında Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev tarafından yayınlanan ve Rus ordusunun Kiev Bölgesi'ndeki Buça'da işlediği suçlara tanıklık ettiği iddia edilen fotoğraf ve video materyallerinin bir başka Ukrayna provokasyonu olduğunu dile getirmişti. Bakanlık, kasabanın Rus kontrolü altında olduğu süre boyunca hiçbir yerel sakinin şiddet eylemine maruz kalmadığını kaydetmişti.Rusya Başkanlık Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın Buça'daki ölümlere karıştığı yönündeki suçlamaları reddettiğini söylemiş ve uluslararası liderlerden Rusya'ya yönelik gelişigüzel suçlamalarda acele etmemelerini, Moskova'nın argümanlarını dinlemelerini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220404/batinin-kimyasal-silah-yalanlarinin-yeni-adresi-ukrayna-irak-nasil-isgale-suruklenmisti--1055312174.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, dmitriy peskov, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit demokratik kurumlar ve insan hakları bürosu (agit/ dkihb), buça, ukrayna

Zaharova: 'Buça tiyatrosu' Kiev tarafından ABD ve İngiltere'nin emriyle gerçekleştirildi

12:22 23.12.2023 (güncellendi: 12:23 23.12.2023)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sputnik'in Buça'da öldüğü iddia edilenlerin bir listesinin varlığına ilişkin sorusuna yanıt vermedi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT ODIHR), Sputnik'in "Buça'daki mağdurların" bir listesine sahip olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.
Rusya daha önce Buça'daki kurbanların listesi talebini AGİT Basın Servisi'ne iletmiş ancak liste verilmemişti. Başvuruda, verilerin en kısa zamanda Moskova'ya iletilmesi ya da kamuya açık bir şekilde yayınlanması için Ukraynalı yetkililerle bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair yorum isteniyordu. AGİT ise daha sonra ODIHR temsilcileriyle temasa geçilmesini tavsiye etmişti.
Ellerinde iddia edilen mağdurların listesi olup olmadığına yanıt vermeyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi şu yanıtı verdi:
Dijital kanıtları doğrulamak için açık kaynak soruşturma tekniklerinin yanı sıra Ukrayna ve Rusya Federasyonu yetkilileri, ilgili ulusal insan hakları kurumları, ilgili hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından sağlanan materyalleri içeren kişisel görüşmeler ve araştırmalar yoluyla bilgi topluyoruz.
Aralık ayı başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AGİT Bakanlar Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Buça'da öldüğü iddia edilen kişilerin listesinin henüz yayınlanmamış olmasına dikkat çekmiş ve gazetecileri olayları araştırmaya çağırmıştı.

AGİT: Buça'daki "ölüler" konusunda Kiev ile temas kurulmadı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT ODIHR) Sputnik'e yaptığı açıklamada "Buça'daki kurbanlar" listesi konusunda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olmadığını söyledi.
ODIHR'den Sputnik'e yapılan açıklamada, "Bu konuda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olmasak da, Ukrayna makamlarının Buça'da ve Kiev bölgesindeki diğer yerlerde işlenen suçlarla ilgili kanıt topladığını anlıyoruz" denildi.
Ofis aynı zamanda Rusya'nın bir soruşturma yürütmesi gerektiğine inandığını belirtti.

'AGİT'in kayıtsızlığı Buça tiyatrosunun saçmalığını ortaya çıkardı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, AGİT Sekretaryası ve diğer uluslararası örgütlerin sessizlik ve eylemsizlikleriyle Buça'daki tiyatroyu tam anlamıyla ifşa ettiklerini söyledi.
Dışişlerinden açıklama yapan kaynak, "Görevleri bölgedeki durumla yakından ilgilenmek olan tüm uluslararası kuruluşlardan yanıt gelmemesi, tüm Buça hikayesinin ABD ve İngiltere'nin emriyle Kiev rejimi tarafından sahnelenen bir oyun olduğunu kanıtlıyor. AGİT sekretaryası ve diğer uluslararası örgütler sessizlikleri ve eylemsizlikleriyle bu korkunç maskaralığı tam anlamıyla ifşa etmişlerdir" dedi.
Dışişleri mensubu açıklamasında, "Buça'daki sahnelenen tiyatro, Nazi Almanyası'nın Nemmersdorf Katliamı'nda Kızıl Ordu'ya karşı sahnelediği senaryodan kopyalanmıştır. Bu, Kiev rejiminin Nazi doğasını kanıtlayan bir başka husustur" sözlerini kaydetti.

Zaharova: Buça tiyatrosu Kiev tarafından ABD'nin ve İngiltere'nin emri ve katılımıyla gerçekleştirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Buça'daki ölülerle ilgili taleplerine tanınmış kuruluşların yanıt vermemesinin, Kiev'in İngiltere ve ABD'nin de katılımıyla bir oyun sahnelediğini gösterdiğini söyledi.
Zaharova açıklamasında, "Uluslararası profil örgütlerinin Rus tarafının ve medyanın Buça'daki ölülerin listesini sunma taleplerine yanıt vermemesi, Buça'da nekrofilik bir sahnelemenin gerçekleştiğini gösteriyor. Bu, Kiev tarafından Amerikalıların ve İngilizlerin emri ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üçüncü Reich'ın 1944 yılında Nemmersdorf'ta gerçekleştirdiği provokasyon temel alındı" dedi.
Nisan ayında Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev tarafından yayınlanan ve Rus ordusunun Kiev Bölgesi'ndeki Buça'da işlediği suçlara tanıklık ettiği iddia edilen fotoğraf ve video materyallerinin bir başka Ukrayna provokasyonu olduğunu dile getirmişti. Bakanlık, kasabanın Rus kontrolü altında olduğu süre boyunca hiçbir yerel sakinin şiddet eylemine maruz kalmadığını kaydetmişti.
Rusya Başkanlık Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın Buça'daki ölümlere karıştığı yönündeki suçlamaları reddettiğini söylemiş ve uluslararası liderlerden Rusya'ya yönelik gelişigüzel suçlamalarda acele etmemelerini, Moskova'nın argümanlarını dinlemelerini talep etmişti.
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