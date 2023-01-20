Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abdden-ukraynaya-25-milyar-dolarlik-yeni-yardim-paketi-1065958428.html
ABD'den Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi
ABD'den Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi
ABD yönetimi, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T05:08+0300
2023-01-20T05:08+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
yardım
askeri yardım
pentagon
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064129856_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_35e8743d28bf1e732957b851020c9cf7.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, yönetimin yeni yardım paketiyle birlikte 30'uncu kez Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya silah ve ekipman sağladığını belirtti.Blinken, "Bu yardım paketiyle Ukrayna'ya, aralarında Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, Bradley piyade muharebe araçları, mayına dayanıklı pusu korumalı araçlar ve yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araçların bulunduğu yüzlerce zırhlı araç sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.Yeni yardım paketinde Avenger hava savunma sistemlerinin de bulunduğunu duyuran Blinken, ABD'nin daha önce gönderdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmat da verileceğini kaydetti.Blinken açıklamasında, paketin toplam değerinin 2,5 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.Pentagon paketin detaylarını açıkladıÖte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise paketin içeriğine ilişkin detayları basınla paylaştı.Pentagon'un yazılı açıklamasında, pakette, 59 Bradley piyade muharebe aracı ve bu araçlarda kullanılan 590 TOW anti tank füzeleri ile 295 bin adet 25mm mermi, 90 Stryker zırhlı personel taşıyıcı araç, 503 mayına dayanıklı pusu korumalı araç ve 350 yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araç olduğu bilgisi yer aldı.Açıklamada pakette, NASAMS füze sistemleri, HIMARS roket sistemleri için ek mühimmat ve deniz hedeflerine karşı kullanılan HARM füzelerinin de yer aldığı ifade edilirken bu füze ve roketler için sayı belirtilmedi.Pakette, mühimmat olarak ise 20 bin adet 155 mm top mermisi, 600 hassas güdümlü 155 mm top mermisi, 11 bin 800 adet 120 mm havan topu, 95 bin adet 105 mm top mermisi, 2 bin zırh delici anti roket ve 300 bin tüfek mermisi bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, 12 mühimmat taşıma aracı, 6 komuta aracı, 22 taktik çekici, yıkım ekipmanı, gece görüş araçları ve yedek parçaların da pakette yer aldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/politico-fransa-ukraynaya-leclerc-tanklarini-tedarik-etme-olasiligini-degerlendiriyor-1065937403.html
https://sputniknews.com.tr/20230120/pentagon-abd-ukraynanin-olasi-kirim-operasyonunu-destekleyecek-1065957176.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064129856_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_6cb07d1d6f19576accb2defea07b8e57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, pentagon, antony blinken
abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, pentagon, antony blinken

ABD'den Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi

05:08 20.01.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
Abone olTelegram
ABD yönetimi, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, yönetimin yeni yardım paketiyle birlikte 30'uncu kez Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya silah ve ekipman sağladığını belirtti.
Blinken, "Bu yardım paketiyle Ukrayna'ya, aralarında Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, Bradley piyade muharebe araçları, mayına dayanıklı pusu korumalı araçlar ve yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araçların bulunduğu yüzlerce zırhlı araç sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Yeni yardım paketinde Avenger hava savunma sistemlerinin de bulunduğunu duyuran Blinken, ABD'nin daha önce gönderdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmat da verileceğini kaydetti.
Blinken açıklamasında, paketin toplam değerinin 2,5 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.
AMX-56 Leclerc - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Ukrayna krizi
Politico: Fransa, Ukrayna'ya Leclerc tanklarını tedarik etme olasılığını değerlendiriyor
Dün, 19:38

Pentagon paketin detaylarını açıkladı

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise paketin içeriğine ilişkin detayları basınla paylaştı.
Pentagon'un yazılı açıklamasında, pakette, 59 Bradley piyade muharebe aracı ve bu araçlarda kullanılan 590 TOW anti tank füzeleri ile 295 bin adet 25mm mermi, 90 Stryker zırhlı personel taşıyıcı araç, 503 mayına dayanıklı pusu korumalı araç ve 350 yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araç olduğu bilgisi yer aldı.
Açıklamada pakette, NASAMS füze sistemleri, HIMARS roket sistemleri için ek mühimmat ve deniz hedeflerine karşı kullanılan HARM füzelerinin de yer aldığı ifade edilirken bu füze ve roketler için sayı belirtilmedi.
Pakette, mühimmat olarak ise 20 bin adet 155 mm top mermisi, 600 hassas güdümlü 155 mm top mermisi, 11 bin 800 adet 120 mm havan topu, 95 bin adet 105 mm top mermisi, 2 bin zırh delici anti roket ve 300 bin tüfek mermisi bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, 12 mühimmat taşıma aracı, 6 komuta aracı, 22 taktik çekici, yıkım ekipmanı, gece görüş araçları ve yedek parçaların da pakette yer aldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesi füze saldırısı düzenlediği ve 89 Rus askerin öldüğü Makeyevka - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
Ukrayna krizi
Pentagon: ABD, Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek
02:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала