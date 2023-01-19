https://sputniknews.com.tr/20230119/politico-fransa-ukraynaya-leclerc-tanklarini-tedarik-etme-olasiligini-degerlendiriyor-1065937403.html
Politico: Fransa, Ukrayna'ya Leclerc tanklarını tedarik etme olasılığını değerlendiriyor
Politico: Fransa, Ukrayna'ya Leclerc tanklarını tedarik etme olasılığını değerlendiriyor
Politico gazetesi, Fransız hükümetinin Ukrayna’ya AMX-56 Leclerc tankları gönderme seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:38+0300
2023-01-19T19:38+0300
2023-01-19T19:38+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
tank
amx-56 leclerc
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Gazete, adının açıklanmasını istemeyen Fransız yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, Fransa'nın Ukrayna'ya Leclerc tanklarını tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye aldığını kaydetti.Leclerc tanklarının Ukrayna’ya tedariki sorununun henüz çözülmediğini, bu tankların üretiminin durdurulmasının sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten kaynak, "Sorun karmaşık ve Paris'te henüz çözüme kavuşturulmadı. Ancak bunula ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.Kaynak, bunun Fransa ve Almanya'nın 22 Ocak Pazar günü yapılacak ortak kabine toplantısının sonucuna bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Politico, Kiev'in Paris’ten Leclerc tankları talep ettiğini, ancak Fransız yetkililerin,Ukraynalı meslektaşlarını Leclerc'lerin artık üretilmemesi nedeniyle bakım ve yedek parça temininde sorun yaşanacağı konusunda uyardığını duyurmuştu.Batı medyası, Polonya ve Finlandiya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları tedarik etmeye hazır olduklarını, ancak Almanya’nın silah ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Berlin'in vereceği izni beklediklerini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/alman-basini-berlin-kieve-leopard-tanki-vermek-icin-on-kosul-sundu-1065904044.html
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fransa, ukrayna, tank, amx-56 leclerc
fransa, ukrayna, tank, amx-56 leclerc
Politico: Fransa, Ukrayna'ya Leclerc tanklarını tedarik etme olasılığını değerlendiriyor
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Politico gazetesi, Fransız hükümetinin Ukrayna’ya AMX-56 Leclerc tankları gönderme seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.
Gazete, adının açıklanmasını istemeyen Fransız yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, Fransa'nın Ukrayna'ya Leclerc tanklarını tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye aldığını kaydetti.
Leclerc tanklarının Ukrayna’ya tedariki sorununun henüz çözülmediğini, bu tankların üretiminin durdurulmasının sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten kaynak, "Sorun karmaşık ve Paris'te henüz çözüme kavuşturulmadı. Ancak bunula ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.
Kaynak, bunun Fransa ve Almanya'nın 22 Ocak Pazar günü yapılacak ortak kabine toplantısının sonucuna bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Politico, Kiev'in Paris’ten Leclerc tankları talep ettiğini, ancak Fransız yetkililerin,Ukraynalı meslektaşlarını Leclerc'lerin artık üretilmemesi nedeniyle bakım ve yedek parça temininde sorun yaşanacağı konusunda uyardığını duyurmuştu.
Batı medyası, Polonya ve Finlandiya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları tedarik etmeye hazır olduklarını, ancak Almanya’nın silah ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Berlin'in vereceği izni beklediklerini aktarmıştı.