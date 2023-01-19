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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/alman-basini-berlin-kieve-leopard-tanki-vermek-icin-on-kosul-sundu-1065904044.html
Alman basını: Berlin, Kiev'e Leopard tankı vermek için ön koşul sundu
Alman basını: Berlin, Kiev'e Leopard tankı vermek için ön koşul sundu
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları teslim etmesi halinde Leopard tanklarını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T01:49+0300
2023-01-19T01:49+0300
ukrayna krizi
almanya
leopard
leopard 2a4 tipi tank
ukrayna
yardım
askeri yardım
avrupa
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Süddeutsche Zeitung'un haberinde, salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Şansölye Olaf Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'a ancak ABD'nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna'ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Loepard tankı verebileceklerini ifade ettiği belirtildi.Haberde Scholz'ün görüşmede bu koşulu dile getirmesine rağmen Biden'ın bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığı vurgulandı.Bu konu hakkında cuma günü Almanya'da ABD'ye ait Rammstein hava üssündeki Ukrayna Temas Grubu Toplantısı öncesi adım atılıp atılmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.Krauss-Maffei Wegmann şirketi bugüne kadar yaklaşık 3600 Leopard-2 savaş tankı üretti ve bunları birçok ülkeye teslim etti. Alman ordusunda yaklaşık 300 Leopard tankı olduğu ifade ediliyor.Bir ülkenin envanterindeki Leopard tankını başka bir ülkeye verebilmesi için Almanya'nın onayına ihtiyacı bulunuyor.Almanya, yaklaşık 2 hafta önce Ukrayna'ya 40 adet Marder zırhlı muharebe aracı vereceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/scholz-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-rusyanin-kaybetmesi-gerekiyor-1065889984.html
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almanya, leopard, leopard 2a4 tipi tank, ukrayna, yardım, askeri yardım, avrupa
almanya, leopard, leopard 2a4 tipi tank, ukrayna, yardım, askeri yardım, avrupa

Alman basını: Berlin, Kiev'e Leopard tankı vermek için ön koşul sundu

01:49 19.01.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEGerman army tank type "Leopard" stands at the parking position at the training area in Grafenwoehr, near Eschenbach, southern Germany. (File)
German army tank type Leopard stands at the parking position at the training area in Grafenwoehr, near Eschenbach, southern Germany. (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları teslim etmesi halinde Leopard tanklarını gönderebileceği iddia edildi.
Süddeutsche Zeitung'un haberinde, salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Şansölye Olaf Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'a ancak ABD'nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna'ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Loepard tankı verebileceklerini ifade ettiği belirtildi.
Haberde Scholz'ün görüşmede bu koşulu dile getirmesine rağmen Biden'ın bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığı vurgulandı.
Bu konu hakkında cuma günü Almanya'da ABD'ye ait Rammstein hava üssündeki Ukrayna Temas Grubu Toplantısı öncesi adım atılıp atılmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
Krauss-Maffei Wegmann şirketi bugüne kadar yaklaşık 3600 Leopard-2 savaş tankı üretti ve bunları birçok ülkeye teslim etti. Alman ordusunda yaklaşık 300 Leopard tankı olduğu ifade ediliyor.
Bir ülkenin envanterindeki Leopard tankını başka bir ülkeye verebilmesi için Almanya'nın onayına ihtiyacı bulunuyor.
Almanya, yaklaşık 2 hafta önce Ukrayna'ya 40 adet Marder zırhlı muharebe aracı vereceğini açıklamıştı.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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