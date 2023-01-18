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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/scholz-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-rusyanin-kaybetmesi-gerekiyor-1065889984.html
Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor
Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor
Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerektiğini savunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, partner ülkelerle yakın iletişim içinde... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:28+0300
2023-01-18T19:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
olaf scholz
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Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" dedi.Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını verdi.Ukrayna'nın Almanya'nın desteğine güvenebileceğini kaydeden Scholz, mevcut yaşananların Rusya ile NATO arasında doğrudan savaşa dönüşmemesini istemediklerinin tamamen aşikar olduğunu da savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230118/kissinger-fikir-degistirdi-tarafsiz-ukrayna-konseptinin-anlami-kalmadigindan-nato-uyeligi-munasip-1065884340.html
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rusya, ukrayna, olaf scholz
rusya, ukrayna, olaf scholz

Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor

19:28 18.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerektiğini savunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, partner ülkelerle yakın iletişim içinde Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürdüklerini söyledi.
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" dedi.
Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını verdi.
Ukrayna'nın Almanya'nın desteğine güvenebileceğini kaydeden Scholz, mevcut yaşananların Rusya ile NATO arasında doğrudan savaşa dönüşmemesini istemediklerinin tamamen aşikar olduğunu da savundu.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
Ukrayna krizi
Kissinger fikir değiştirdi: Tarafsız Ukrayna konseptinin anlamı kalmadığından NATO üyeliği münasip
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