https://sputniknews.com.tr/20230118/scholz-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-rusyanin-kaybetmesi-gerekiyor-1065889984.html
Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor
Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor
Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerektiğini savunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, partner ülkelerle yakın iletişim içinde... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:28+0300
2023-01-18T19:28+0300
2023-01-18T19:28+0300
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olaf scholz
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Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" dedi.Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını verdi.Ukrayna'nın Almanya'nın desteğine güvenebileceğini kaydeden Scholz, mevcut yaşananların Rusya ile NATO arasında doğrudan savaşa dönüşmemesini istemediklerinin tamamen aşikar olduğunu da savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230118/kissinger-fikir-degistirdi-tarafsiz-ukrayna-konseptinin-anlami-kalmadigindan-nato-uyeligi-munasip-1065884340.html
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Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor
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Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerektiğini savunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, partner ülkelerle yakın iletişim içinde Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürdüklerini söyledi.
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" dedi.
Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını verdi.
Ukrayna'nın Almanya'nın desteğine güvenebileceğini kaydeden Scholz, mevcut yaşananların Rusya ile NATO arasında doğrudan savaşa dönüşmemesini istemediklerinin tamamen aşikar olduğunu da savundu.