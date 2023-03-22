https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-londra-seyreltilmis-uranyum-tedariki-ile-kievi-rusya-ile-catismayi-tirmandirmaya-zorluyor-1068637459.html

Rusya: Londra, seyreltilmiş uranyum tedariki ile Kiev'i Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya zorluyor

Rusya: Londra, seyreltilmiş uranyum tedariki ile Kiev'i Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya zorluyor

Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği, Londra’nın seyreltilmiş uranyum mühimmatı tedariki ile Kiev'i Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya zorladığını belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T23:38+0300

2023-03-22T23:38+0300

2023-03-22T23:48+0300

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Londra’nın seyreltilmiş uranyum mühimmatı tedariki ile Kiev'i Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya zorladığı, radyoaktif bileşenli mühimmat kullanımının yanıtsız bırakılmayacağı belirtildi.Açıklamada, “Kiev rejimini nükleer bileşenli mühimmat kullanmaya teşvik eden Londra, Ukrayna'daki mevcut yetkilileri, siviller arasında yaşanacak acı ve kayıpları hiçe sayarak Rusya ile çatışmayı daha fazla uzatmaya ve tırmandırmaya zorluyor” denildi.Daha önce, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya Challenger 2 ana muharebe tanklarının yanı sıra, seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mühimmat sağlayacakları yönünde açıklama yapmıştı.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısının açıklamasını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Batı'nın sözde değil, fiilen Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşmaya karar verdiğini’ ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Londra’nın Kiev’e seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım olacağı konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltereden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-nukleer-savasi-dahi-goze-aldilar-1068614067.html

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