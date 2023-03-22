https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltereden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-nukleer-savasi-dahi-goze-aldilar-1068614067.html
İngiltere’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat: ‘Nükleer savaşı dahi göze aldılar’
İngiltere’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat: ‘Nükleer savaşı dahi göze aldılar’
Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin başından beri Kiev rejimini silahlandırması kimyasal silahlara kadar ulaştı. İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Goldie... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:26+0300
2023-03-22T14:26+0300
2023-03-22T14:26+0300
görüş
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rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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silah
donbass
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Ukrayna’ya hafif silah ve mühimmatlardan hava savunma ve saldırı sistemleri, füzeler, tanklar ve savaş uçakları seviyesine çıkaran Batılı ülkelerin son adımı da zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermileri göndermek oluyor.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie’nin “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” açıklaması ortaya çıktı. Goldie, ayrıca, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.‘Bu kararla Rusya tarafını kışkırtmak istiyorlar’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan, “İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içiren mühimmat gönderme kararı, Anglo-sakson dünyasının yani ABD ve İngiltere’nin şu andaki durumdan memnun olmadığını ve savaşı bir ileri aşamaya taşıma çok daha sert bir aşamaya taşıma isteklerini gösteriyor” dedi. Güzaltan, şu ifadeleri kullandı:‘Anglo-saksonlar her türlü deliliği yapabileceklerini böyle bir kararla gösteriyorlar’Güzaltan, “Bu savaşı daha da derinleştirmek amacıyla yapılan bir provokasyon, bir kışkırtmadır. Şunu görüyoruz; Anglo-sakson dünyası artık nükleer silah kullanımına kadar gidebilecek hamleler yapılabilir, nükleer savaşı dahi göze almış durumdalar. Adım adım yükseltiyorlar. Anglo-saksonlar tek kutuplu dünyayı korumak ve çok kutupluluğu engellemek için her türlü deliliği yapabileceklerini böyle bir kararla gösteriyorlar” diye de ekledi.Naziler ve ABD kullandıZayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk kez Nazi Almanya’sı kullanmıştı. ABD, 1970’li yıllarda, Sovyet tanklarına karşı mücadele için zayıflatılmış uranyumlu mermiler üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Halihazırda bu tür mermiler ABD’nin Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu mühimmat Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarında da kullanılabiliyor.ABD ordusu Körfez Savaşı, Yugoslavya bombardımanı ve Irak Savaşı sırasında da zayıflatılmış uranyumlu mühimmata başvurmuştu. Uzmanlar, bu mühimmatın kanser hastalıklarına yol açtığını kaydediyor. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov’un sözlerine göre, bu tür mühimmatın “kirli silah” olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zira toprağa çöken uranyum tozu radyoaktiftir, son derece zehirli ve etkisizleştirilmeye tabi değil.
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
abd, ingiltere, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, silah, donbass
abd, ingiltere, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, silah, donbass
İngiltere’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat: ‘Nükleer savaşı dahi göze aldılar’
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Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin başından beri Kiev rejimini silahlandırması kimyasal silahlara kadar ulaştı. İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceklerini belirtti. Güzaltan, “Bu savaşı daha da derinleştirmek amacıyla yapılan bir provokasyon, bir kışkırtmadır” yorumunda bulundu.
Ukrayna’ya hafif silah ve mühimmatlardan hava savunma ve saldırı sistemleri, füzeler, tanklar ve savaş uçakları seviyesine çıkaran Batılı ülkelerin son adımı da zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermileri göndermek oluyor.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie’nin “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” açıklaması ortaya çıktı. Goldie, ayrıca, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.
‘Bu kararla Rusya tarafını kışkırtmak istiyorlar’
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan, “İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içiren mühimmat gönderme kararı, Anglo-sakson dünyasının yani ABD ve İngiltere’nin şu andaki durumdan memnun olmadığını ve savaşı bir ileri aşamaya taşıma çok daha sert bir aşamaya taşıma isteklerini gösteriyor” dedi. Güzaltan, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda destekledikleri kuvvetler kaybediyor. Dolayısıyla kendileri de kaybediyor. Bu kararla Rusya tarafını kışkırtmak istiyorlar. Bu aynı zamanda bu hafta Çin Devlet Başkanı Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında düzenlenen görüşmeye de bir cevap niteliği taşıyor. Çin’in Ukrayna için sunduğu barış planına da bir cevap. Ukrayna’da hiçbir şekilde bir uzlaşı sağlanmasını istemiyorlar. Ve bu tür hamleler savaşı derinleştirmeye çalışıyorlar. ABD’liler bu tür mühimmatları Yugoslavya ve Irak’ta kullandı. Özellikle Irak’ta Amerikan işgaline karşı direnişin yoğun olduğu Felluce’de de kullanılmıştı ve orada bu tür mühimmatın kullanımından kaynaklı halen yeni doğumlarda sorunlar olduğunu görüyoruz. Çünkü bölgenin tamamı radyasyona maruz kalarak çok büyük tahribata uğradı. Bu aslında radyo-aktif nükleer bir silah kullanmakla eşdeğerdir.”
‘Anglo-saksonlar her türlü deliliği yapabileceklerini böyle bir kararla gösteriyorlar’
Güzaltan, “Bu savaşı daha da derinleştirmek amacıyla yapılan bir provokasyon, bir kışkırtmadır. Şunu görüyoruz; Anglo-sakson dünyası artık nükleer silah kullanımına kadar gidebilecek hamleler yapılabilir, nükleer savaşı dahi göze almış durumdalar. Adım adım yükseltiyorlar. Anglo-saksonlar tek kutuplu dünyayı korumak ve çok kutupluluğu engellemek için her türlü deliliği yapabileceklerini böyle bir kararla gösteriyorlar” diye de ekledi.
Naziler ve ABD kullandı
Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk kez Nazi Almanya’sı kullanmıştı. ABD, 1970’li yıllarda, Sovyet tanklarına karşı mücadele için zayıflatılmış uranyumlu mermiler üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Halihazırda bu tür mermiler ABD’nin Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu mühimmat Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarında da kullanılabiliyor.
ABD ordusu Körfez Savaşı, Yugoslavya bombardımanı ve Irak Savaşı sırasında da zayıflatılmış uranyumlu mühimmata başvurmuştu. Uzmanlar, bu mühimmatın kanser hastalıklarına yol açtığını kaydediyor.
Rus askeri uzman Konstantin Sivkov’un sözlerine göre, bu tür mühimmatın “kirli silah” olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zira toprağa çöken uranyum tozu radyoaktiftir, son derece zehirli ve etkisizleştirilmeye tabi değil.