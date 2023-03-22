https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltereden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-nukleer-savasi-dahi-goze-aldilar-1068614067.html

İngiltere’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat: ‘Nükleer savaşı dahi göze aldılar’

İngiltere’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat: ‘Nükleer savaşı dahi göze aldılar’

Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin başından beri Kiev rejimini silahlandırması kimyasal silahlara kadar ulaştı. İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Goldie... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:26+0300

2023-03-22T14:26+0300

2023-03-22T14:26+0300

görüş

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ukrayna

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uranyum

silah

donbass

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Ukrayna’ya hafif silah ve mühimmatlardan hava savunma ve saldırı sistemleri, füzeler, tanklar ve savaş uçakları seviyesine çıkaran Batılı ülkelerin son adımı da zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermileri göndermek oluyor.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie’nin “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” açıklaması ortaya çıktı. Goldie, ayrıca, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.‘Bu kararla Rusya tarafını kışkırtmak istiyorlar’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan, “İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içiren mühimmat gönderme kararı, Anglo-sakson dünyasının yani ABD ve İngiltere’nin şu andaki durumdan memnun olmadığını ve savaşı bir ileri aşamaya taşıma çok daha sert bir aşamaya taşıma isteklerini gösteriyor” dedi. Güzaltan, şu ifadeleri kullandı:‘Anglo-saksonlar her türlü deliliği yapabileceklerini böyle bir kararla gösteriyorlar’Güzaltan, “Bu savaşı daha da derinleştirmek amacıyla yapılan bir provokasyon, bir kışkırtmadır. Şunu görüyoruz; Anglo-sakson dünyası artık nükleer silah kullanımına kadar gidebilecek hamleler yapılabilir, nükleer savaşı dahi göze almış durumdalar. Adım adım yükseltiyorlar. Anglo-saksonlar tek kutuplu dünyayı korumak ve çok kutupluluğu engellemek için her türlü deliliği yapabileceklerini böyle bir kararla gösteriyorlar” diye de ekledi.Naziler ve ABD kullandıZayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk kez Nazi Almanya’sı kullanmıştı. ABD, 1970’li yıllarda, Sovyet tanklarına karşı mücadele için zayıflatılmış uranyumlu mermiler üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Halihazırda bu tür mermiler ABD’nin Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu mühimmat Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarında da kullanılabiliyor.ABD ordusu Körfez Savaşı, Yugoslavya bombardımanı ve Irak Savaşı sırasında da zayıflatılmış uranyumlu mühimmata başvurmuştu. Uzmanlar, bu mühimmatın kanser hastalıklarına yol açtığını kaydediyor. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov’un sözlerine göre, bu tür mühimmatın “kirli silah” olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zira toprağa çöken uranyum tozu radyoaktiftir, son derece zehirli ve etkisizleştirilmeye tabi değil.

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abd, ingiltere, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, uranyum, silah, donbass