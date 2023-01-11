https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-polonya-ve-litvanyadan-ortak-deklarasyon-kieve-destek-surecek-1065648984.html
Ukrayna, Polonya ve Litvanya’dan ortak deklarasyon: Kiev’e destek sürecek
Ukrayna, Polonya ve Litvanya’dan ortak deklarasyon: Kiev’e destek sürecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya lideri Gitanas Nausėda, bugün bir araya geldikleri Lviv şehrinde... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T20:46+0300
2023-01-11T20:46+0300
2023-01-11T20:46+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Lviv’de düzenlenen 2. Lublin Üçgeni Zirvesi’nin sonunda ortak deklarasyonu imzaladılar” ifadesine yer verildi.İmzalanan belgenin, Lublin Üçgeni’nin öncelikli işbirliği alanlarını tanımladığı bildirilen açıklamada, “Belgede, Litvanya ve Polonya’nın Ukrayna’ya güçlü askeri, teknik, savunma, insani ve diğer destek sağlamaya devam etme niyeti belirtiliyor. Ortak deklarasyonda, Başkan Vladimir Zelenskiy’in sunduğu barış planına uluslararası desteği pekiştirmek amacıyla bir küresel barış formülü zirvesinin toplanmasına destek ifade edildi” dendi.Deklarasyonun imzalanmasıyla, Litvanya ve Polonya’nın, Ukrayna’nın AB ve NATO üyelik olasılığına destekleri ifade edilmiş olduğu savunuldu.Litvanya’dan Ukrayna’ya hava savunma sistemleriLitvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ve uçaksavar silahlar vereceklerini duyurdu.Nauseda, Lublin Üçgeni Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bugün Ukrayna’ya güzel haber getirdim. Hava savunma sistemlerini ve uçaksavar silahlarımızı veriyoruz” diye açıkladı.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna’ya bir alay Leopard tanklarını devredeceklerini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-parlamentosu-polonyanin-tepkisi-uzerine-nazi-isbirlikcisi-bandera-tweetini-kaldirdi-1065339772.html
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Ukrayna, Polonya ve Litvanya’dan ortak deklarasyon: Kiev’e destek sürecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya lideri Gitanas Nausėda, bugün bir araya geldikleri Lviv şehrinde, Ukrayna’ya askeri, teknik ve insani yardımın sürdürülmesini öngören ortak deklarasyonu imzaladılar.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Lviv’de düzenlenen 2. Lublin Üçgeni Zirvesi’nin sonunda ortak deklarasyonu imzaladılar” ifadesine yer verildi.
İmzalanan belgenin, Lublin Üçgeni’nin öncelikli işbirliği alanlarını tanımladığı bildirilen açıklamada, “Belgede, Litvanya ve Polonya’nın Ukrayna’ya güçlü askeri, teknik, savunma, insani ve diğer destek sağlamaya devam etme niyeti belirtiliyor. Ortak deklarasyonda, Başkan Vladimir Zelenskiy’in sunduğu barış planına uluslararası desteği pekiştirmek amacıyla bir küresel barış formülü zirvesinin toplanmasına destek ifade edildi” dendi.
Deklarasyonun imzalanmasıyla, Litvanya ve Polonya’nın, Ukrayna’nın AB ve NATO üyelik olasılığına destekleri ifade edilmiş olduğu savunuldu.
Litvanya’dan Ukrayna’ya hava savunma sistemleri
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ve uçaksavar silahlar vereceklerini duyurdu.
Nauseda, Lublin Üçgeni Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bugün Ukrayna’ya güzel haber getirdim. Hava savunma sistemlerini ve uçaksavar silahlarımızı veriyoruz” diye açıkladı.
Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna’ya bir alay Leopard tanklarını devredeceklerini bildirdi.