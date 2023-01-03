https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-parlamentosu-polonyanin-tepkisi-uzerine-nazi-isbirlikcisi-bandera-tweetini-kaldirdi-1065339772.html
Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı
Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, İkinci Dünya Savaşı’nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera’nın doğum günü vesilesiyle Twitter hesabında yaptığı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:33+0300
2023-01-03T18:33+0300
2023-01-03T18:33+0300
polonya
ukrayna krizi
stepan bandera
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/91/1036709199_0:0:4817:2711_1920x0_80_0_0_ea667bfb98130691c588ab87abd64d72.jpg
Rada, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işbirlikçisi olarak Yahudi ve Polonyalılara yönelik katliamlarda yer alan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera’nın 114. doğum gününü kutlayan Twitter paylaşımını, Polonya’dan gelen yoğun tepki üzerine kaldırdı.Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 1943-1945 yılları arasında Volhynia'da, Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildiğini hatırlatarak, Rada’nın paylaşımıyla ilgili, “Stepan Bandera'nın herhangi bir şekilde yüceltilmesini kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu suçları meşrulaştırmaya en ufak bir rızamız bile yok” diye konuşmuştu.Morawiecki, Ukraynalı mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü ve Bandera’nın anısını yüceltenlere karşı tamamen negatif baktıklarını ortaya koyduğunu dile getirmişti.Rada’nın Twitter hesabındaki paylaşım, 2 Ocak akşam saatlerinde kaldırıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Bu, Ukraynalıların kulak verdiğinin işareti” ifadesini kullandı.1943-1945’te Volhynia'da, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/91/1036709199_0:0:4093:3070_1920x0_80_0_0_8f1187c05519d3564cb887e58c467750.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, stepan bandera, ukrayna
polonya, stepan bandera, ukrayna
Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı
Abone ol
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, İkinci Dünya Savaşı’nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera’nın doğum günü vesilesiyle Twitter hesabında yaptığı paylaşımı kaldırdı.
Rada, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işbirlikçisi olarak Yahudi ve Polonyalılara yönelik katliamlarda yer alan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera’nın 114. doğum gününü kutlayan Twitter paylaşımını, Polonya’dan gelen yoğun tepki üzerine kaldırdı.
Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 1943-1945 yılları arasında Volhynia'da, Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildiğini hatırlatarak, Rada’nın paylaşımıyla ilgili, “Stepan Bandera'nın herhangi bir şekilde yüceltilmesini kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu suçları meşrulaştırmaya en ufak bir rızamız bile yok” diye konuşmuştu.
Morawiecki, Ukraynalı mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü ve Bandera’nın anısını yüceltenlere karşı tamamen negatif baktıklarını ortaya koyduğunu dile getirmişti.
Rada’nın Twitter hesabındaki paylaşım, 2 Ocak akşam saatlerinde kaldırıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Bu, Ukraynalıların kulak verdiğinin işareti” ifadesini kullandı.
1943-1945’te Volhynia'da, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildi.