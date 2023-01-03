Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-parlamentosu-polonyanin-tepkisi-uzerine-nazi-isbirlikcisi-bandera-tweetini-kaldirdi-1065339772.html
Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı
Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, İkinci Dünya Savaşı’nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera’nın doğum günü vesilesiyle Twitter hesabında yaptığı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:33+0300
2023-01-03T18:33+0300
polonya
ukrayna krizi
stepan bandera
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/91/1036709199_0:0:4817:2711_1920x0_80_0_0_ea667bfb98130691c588ab87abd64d72.jpg
Rada, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işbirlikçisi olarak Yahudi ve Polonyalılara yönelik katliamlarda yer alan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera’nın 114. doğum gününü kutlayan Twitter paylaşımını, Polonya’dan gelen yoğun tepki üzerine kaldırdı.Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 1943-1945 yılları arasında Volhynia'da, Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildiğini hatırlatarak, Rada’nın paylaşımıyla ilgili, “Stepan Bandera'nın herhangi bir şekilde yüceltilmesini kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu suçları meşrulaştırmaya en ufak bir rızamız bile yok” diye konuşmuştu.Morawiecki, Ukraynalı mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü ve Bandera’nın anısını yüceltenlere karşı tamamen negatif baktıklarını ortaya koyduğunu dile getirmişti.Rada’nın Twitter hesabındaki paylaşım, 2 Ocak akşam saatlerinde kaldırıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Bu, Ukraynalıların kulak verdiğinin işareti” ifadesini kullandı.1943-1945’te Volhynia'da, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/91/1036709199_0:0:4093:3070_1920x0_80_0_0_8f1187c05519d3564cb887e58c467750.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, stepan bandera, ukrayna
polonya, stepan bandera, ukrayna

Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı

18:33 03.01.2023
© AFP 2022 / Genya SavilovStepan Bandera
Stepan Bandera - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Genya Savilov
Abone olTelegram
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, İkinci Dünya Savaşı’nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera’nın doğum günü vesilesiyle Twitter hesabında yaptığı paylaşımı kaldırdı.
Rada, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işbirlikçisi olarak Yahudi ve Polonyalılara yönelik katliamlarda yer alan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera’nın 114. doğum gününü kutlayan Twitter paylaşımını, Polonya’dan gelen yoğun tepki üzerine kaldırdı.
Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 1943-1945 yılları arasında Volhynia'da, Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildiğini hatırlatarak, Rada’nın paylaşımıyla ilgili, “Stepan Bandera'nın herhangi bir şekilde yüceltilmesini kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu suçları meşrulaştırmaya en ufak bir rızamız bile yok” diye konuşmuştu.
Morawiecki, Ukraynalı mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü ve Bandera’nın anısını yüceltenlere karşı tamamen negatif baktıklarını ortaya koyduğunu dile getirmişti.
Rada’nın Twitter hesabındaki paylaşım, 2 Ocak akşam saatlerinde kaldırıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Bu, Ukraynalıların kulak verdiğinin işareti” ifadesini kullandı.

1943-1945’te Volhynia'da, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildi.
Stepan Bandera - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
Ukrayna krizi
Polonya'dan Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anan Ukrayna'ya tepki: 'Hoşgörü göstermeyeceğiz'
14:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала