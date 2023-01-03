https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-parlamentosu-polonyanin-tepkisi-uzerine-nazi-isbirlikcisi-bandera-tweetini-kaldirdi-1065339772.html

Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı

Ukrayna parlamentosu, Polonya’nın tepkisi üzerine Nazi işbirlikçisi Bandera tweetini kaldırdı

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, İkinci Dünya Savaşı’nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera’nın doğum günü vesilesiyle Twitter hesabında yaptığı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T18:33+0300

2023-01-03T18:33+0300

2023-01-03T18:33+0300

polonya

ukrayna krizi

stepan bandera

ukrayna

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Rada, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işbirlikçisi olarak Yahudi ve Polonyalılara yönelik katliamlarda yer alan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera’nın 114. doğum gününü kutlayan Twitter paylaşımını, Polonya’dan gelen yoğun tepki üzerine kaldırdı.Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 1943-1945 yılları arasında Volhynia'da, Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildiğini hatırlatarak, Rada’nın paylaşımıyla ilgili, “Stepan Bandera'nın herhangi bir şekilde yüceltilmesini kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu suçları meşrulaştırmaya en ufak bir rızamız bile yok” diye konuşmuştu.Morawiecki, Ukraynalı mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü ve Bandera’nın anısını yüceltenlere karşı tamamen negatif baktıklarını ortaya koyduğunu dile getirmişti.Rada’nın Twitter hesabındaki paylaşım, 2 Ocak akşam saatlerinde kaldırıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Bu, Ukraynalıların kulak verdiğinin işareti” ifadesini kullandı.1943-1945’te Volhynia'da, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera liderliğindeki Ukrayna İsyancı Ordusu tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı katledildi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html

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