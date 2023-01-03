https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html

Polonya'dan Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anan Ukrayna'ya tepki: 'Hoşgörü göstermeyeceğiz'

Polonya'dan Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anan Ukrayna'ya tepki: 'Hoşgörü göstermeyeceğiz'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın doğum yıldönümünde İkinci Dünya Savaşı'nın Nazi işbirlikçilerinden olan Stepan Bandera'yı anmasına tepki... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:15+0300

2023-01-03T14:15+0300

2023-01-03T14:15+0300

ukrayna krizi

stepan bandera

ukrayna

polonya

nazi

mateusz morawiecki

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'in İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işbirlikçisi olarak Yahudi ve Polonyalılara yönelik katliamlarda yer alan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera'yı doğum gününde anmasına tepki gösterdi.Ukrayna parlamentosunun Bandera'nın 114. doğum günün kutlayan Twitter paylaşımını yorumlayan Morawiecki, "Bandera'nın herhangi şekilde bir yüceltilmesine ve hatta hatırlatılmasına karşı son derece hassasız, fazlaca negatif bakıyoruz" ifadelerini kullandı.Morawiecki, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile görüşme fırsatı bulursa bu konuda 'çok net' olacağını belirterek, bu konuda Kiev ie Varşova arasında fikir ayrılığı olamayacağını vurguladı.Başbakan, Bandera'yı Ukraynalıların korkunç suçlarının yaşandığı zamanların, suç ve savaş devrinin ideoloğu olduğuna işaret ederek, "Polonyalıların İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukraynalı milliyetçiler tarafından maruz bırakıldığı korkunç soykırımın akılalmaz bir şey olduğunu kabul etmeyenlere hoşgörü gösterilmeyecek" dedi.Ukrayna'da her yıl anılıyorBandera, Ukrayna'da 2010 yılından beri resmi olarak 'ulusal kahraman' unvanına sahip. Ukraynalı milliyetçileri, Bandera'nın 1 Ocak'taki doğun gününü her yıl meşaleli yürüyüşler ve kitlesel gösterilerle kutluyor.Polonya ve İsrail, Bandera'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukraynalı milliyetçiler tarafından işlenen Polonyalıların ve Yahudilerin toplu katliamları koordine etmekle suçluyor.Polonya parlamentosu, 2016 yılında Volin katliamlarını OUN'e bağlı Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) militanlarının düzenlediği bir soykırım olarak tanımıştı.Bununla birlikte 2018'de olonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Banderacılık ve Ukrayna milliyetçiliğinin propaganda edilmesini yasaklayan kanunu imzalamıştı.Ukrayna'nın Bandera'yı yüceltme konusundaki ısrarı, Polonya'nın yanı sıra İsrail'in de tepkisini çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220728/ukraynali-basin-subayi-kovalev-modern-ukraynanin-nazi-almanyasi-ile-baglarini-kabul-etti-1059233572.html

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