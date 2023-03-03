https://sputniknews.com.tr/20230303/blinken-ukraynaya-400-milyon-dolar-degerinde-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1067782670.html
Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya verecekleri 400 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paket içinde obüsler, HIMARS çok namlulu roketatarlar ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T21:48+0300
2023-03-03T21:48+0300
2023-03-03T21:48+0300
ukrayna krizi
antony blinken
abd
ukrayna
silah yardımı
yardım paketi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım sağlayacağını açıkladı. Yeni yardım paketi içinde, obüsler, HIMARS çok namlulu roketatarlar ve Bradley piyade savaş araçları için mühimmatın yanı sıra, zırhlı duba köprüleri ile bina yıkım ekipmanının bulunduğu ifade edildi.Bu paranın bir kısmı Ukraynalı askerler için eğitime, teknik servise ve verilen silahların bakımına harcanacak.
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antony blinken, abd, ukrayna, silah yardımı, yardım paketi
antony blinken, abd, ukrayna, silah yardımı, yardım paketi
Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya verecekleri 400 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paket içinde obüsler, HIMARS çok namlulu roketatarlar ve Bradley piyade savaş araçları için mühimmatının yer aldığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım sağlayacağını açıkladı. Yeni yardım paketi içinde, obüsler, HIMARS çok namlulu roketatarlar ve Bradley piyade savaş araçları için mühimmatın yanı sıra, zırhlı duba köprüleri ile bina yıkım ekipmanının bulunduğu ifade edildi.
Bu paranın bir kısmı Ukraynalı askerler için eğitime, teknik servise ve verilen silahların bakımına harcanacak.