https://sputniknews.com.tr/20230303/blinken-ukraynaya-400-milyon-dolar-degerinde-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1067782670.html

Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu

Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya verecekleri 400 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paket içinde obüsler, HIMARS çok namlulu roketatarlar ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T21:48+0300

2023-03-03T21:48+0300

2023-03-03T21:48+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

ukrayna

silah yardımı

yardım paketi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım sağlayacağını açıkladı. Yeni yardım paketi içinde, obüsler, HIMARS çok namlulu roketatarlar ve Bradley piyade savaş araçları için mühimmatın yanı sıra, zırhlı duba köprüleri ile bina yıkım ekipmanının bulunduğu ifade edildi.Bu paranın bir kısmı Ukraynalı askerler için eğitime, teknik servise ve verilen silahların bakımına harcanacak.

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antony blinken, abd, ukrayna, silah yardımı, yardım paketi