Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına itirazımızı Türkiye, Ukrayna ve BM’ye bildirdik
14:52 17.07.2023 (güncellendi: 14:53 17.07.2023)
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
© İHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasının uzatılmasına karşı çıktıkları konusunda Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ni bilgilendirdiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazı olduğunu bugün Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne resmi olarak bildirdi” dedi.
Zaharova, “Rusya’nın bu konudaki pozisyonunu detaylı açıklamalarla anlatan bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması yakın gelecekte yayınlanacak” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bu açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz itibarıyla geçerliliğinin kalmadığını duyurmasını izledi.
“Anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmı yerine getirilmiyorsa anlaşmanın geçerliliği son bulur” diyen Peskov, şartlarının yerine getirilmesi halinde Rusya’nın anlaşmaya geri dönmeye hazır olacağını da ekledi.
İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan anlaşma sadece Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içermiyordu. Rusya’nın ‘paket anlaşma’ olarak isimlendirdiği söz konusu anlaşma kapsamında Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen dolaylı yaptırımların da kaldırılması gerekiyordu.
Rus yetkililer ayrıca, gıda güvenliğiyle ilgili kaygıların önüne geçilmesi adına imzalanmasına karşın tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir bölümünün yoksul ülkelere ulaştırılıyor olmasını da defalarca eleştirdi.
Zaharova, “Rusya’nın bu konudaki pozisyonunu detaylı açıklamalarla anlatan bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması yakın gelecekte yayınlanacak” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bu açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz itibarıyla geçerliliğinin kalmadığını duyurmasını izledi.
“Anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmı yerine getirilmiyorsa anlaşmanın geçerliliği son bulur” diyen Peskov, şartlarının yerine getirilmesi halinde Rusya’nın anlaşmaya geri dönmeye hazır olacağını da ekledi.
İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan anlaşma sadece Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içermiyordu. Rusya’nın ‘paket anlaşma’ olarak isimlendirdiği söz konusu anlaşma kapsamında Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen dolaylı yaptırımların da kaldırılması gerekiyordu.
Rus yetkililer ayrıca, gıda güvenliğiyle ilgili kaygıların önüne geçilmesi adına imzalanmasına karşın tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir bölümünün yoksul ülkelere ulaştırılıyor olmasını da defalarca eleştirdi.