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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’in insani koridorun devam etmesini istediğine inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’in insani koridorun devam etmesini istediğine inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez ziyareti öncesinde "Öncelikli gündem ortak yatırım ve ticari faaliyetler" dedi. Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasından... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T13:28+0300
2023-07-17T14:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
körfez
körfez ülkeleri
rusya
tahıl
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesine ilişkin olarak Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak seyahatten döner dönmez görüşmelerimizi yapacağız. Ağustos ayında bir araya geldiğimizde bu konuları görüşme fırsatı bulacağız.'' ifadelerini kullandı.Suriye'ye ilişkin olarak Erdoğan, "Şu anda Suriye'de Esad, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz." dedi.Erdoğan şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı, "İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İlişkilerimizi geniş bir iş birliği temeline yaymayı arzu ediyoruz."Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız.Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi konularda özel bir konuma sahip. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol almalarını istiyoruz.Suudi Arabistan makamları, depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi, organizasyondaki başarısı nedeniyle orada Diyanet İşleri Başkanlığımız ödül almaya hak kazandı."
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recep tayyip erdoğan, körfez, körfez ülkeleri, rusya, tahıl
recep tayyip erdoğan, körfez, körfez ülkeleri, rusya, tahıl

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’in insani koridorun devam etmesini istediğine inanıyorum

13:28 17.07.2023 (güncellendi: 14:08 17.07.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez ziyareti öncesinde "Öncelikli gündem ortak yatırım ve ticari faaliyetler" dedi. Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine ilişkin olarak, " Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani koridorun devamını istediğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesine ilişkin olarak Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak seyahatten döner dönmez görüşmelerimizi yapacağız. Ağustos ayında bir araya geldiğimizde bu konuları görüşme fırsatı bulacağız.'' ifadelerini kullandı.
Suriye'ye ilişkin olarak Erdoğan, "Şu anda Suriye'de Esad, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz." dedi.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Dörtlü zirvelerle ilgili biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz.''
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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Cumhurbaşkanı, "İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İlişkilerimizi geniş bir iş birliği temeline yaymayı arzu ediyoruz.
"Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.
Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız.
Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi konularda özel bir konuma sahip. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol almalarını istiyoruz.
Suudi Arabistan makamları, depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi, organizasyondaki başarısı nedeniyle orada Diyanet İşleri Başkanlığımız ödül almaya hak kazandı."
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