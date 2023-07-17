https://sputniknews.com.tr/20230717/cumhurbaskani-erdogan-oncelikli-gundem-ortak-yatirim-ve-ticari-faaliyetler-1073616675.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’in insani koridorun devam etmesini istediğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’in insani koridorun devam etmesini istediğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez ziyareti öncesinde "Öncelikli gündem ortak yatırım ve ticari faaliyetler" dedi. Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasından... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T13:28+0300

2023-07-17T13:28+0300

2023-07-17T14:08+0300

politika

recep tayyip erdoğan

körfez

körfez ülkeleri

rusya

tahıl

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesine ilişkin olarak Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak seyahatten döner dönmez görüşmelerimizi yapacağız. Ağustos ayında bir araya geldiğimizde bu konuları görüşme fırsatı bulacağız.'' ifadelerini kullandı.Suriye'ye ilişkin olarak Erdoğan, "Şu anda Suriye'de Esad, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz." dedi.Erdoğan şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı, "İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İlişkilerimizi geniş bir iş birliği temeline yaymayı arzu ediyoruz."Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız.Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi konularda özel bir konuma sahip. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol almalarını istiyoruz.Suudi Arabistan makamları, depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi, organizasyondaki başarısı nedeniyle orada Diyanet İşleri Başkanlığımız ödül almaya hak kazandı."

https://sputniknews.com.tr/20230717/istanbuldaki-musterek-koordinasyon-merkezi-rusyanin-tahil-anlasmasini-fesih-bildirimi-ulasti-1073614865.html

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recep tayyip erdoğan, körfez, körfez ülkeleri, rusya, tahıl