https://sputniknews.com.tr/20230717/istanbuldaki-musterek-koordinasyon-merkezi-rusyanin-tahil-anlasmasini-fesih-bildirimi-ulasti-1073614865.html
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini duyurmasına Birleşmiş Milletler’den (BM) ilk açıklama geldi... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:43+0300
2023-07-17T12:43+0300
2023-07-17T12:49+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.Sputnik’e konuşan İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230717/kremlin-tahil-anlasmasi-bugunden-itibaren-gecerliligini-kaybetti-1073612475.html
https://sputniknews.com.tr/20230717/bugun-son-gundu-tahil-koridorunda-denetimler-beklemeye-girdi-1073610960.html
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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türkiye, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, dmitriy peskov
türkiye, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, dmitriy peskov
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
12:43 17.07.2023 (güncellendi: 12:49 17.07.2023) Abone ol
Özel
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini duyurmasına Birleşmiş Milletler’den (BM) ilk açıklama geldi. Sputnik’e konuşan bir BM yetkilisi, “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti.
Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.
Sputnik’e konuşan İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” açıklamasında bulundu.