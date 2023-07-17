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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/istanbuldaki-musterek-koordinasyon-merkezi-rusyanin-tahil-anlasmasini-fesih-bildirimi-ulasti-1073614865.html
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini duyurmasına Birleşmiş Milletler’den (BM) ilk açıklama geldi... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:43+0300
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ukrayna krizi
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birleşmiş milletler (bm)
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tahıl
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tahıl sevkiyatı
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.Sputnik’e konuşan İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230717/kremlin-tahil-anlasmasi-bugunden-itibaren-gecerliligini-kaybetti-1073612475.html
https://sputniknews.com.tr/20230717/bugun-son-gundu-tahil-koridorunda-denetimler-beklemeye-girdi-1073610960.html
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türkiye, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, dmitriy peskov
türkiye, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, dmitriy peskov

İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı

12:43 17.07.2023 (güncellendi: 12:49 17.07.2023)
© İHATürkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı.
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© İHA
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Özel
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini duyurmasına Birleşmiş Milletler’den (BM) ilk açıklama geldi. Sputnik’e konuşan bir BM yetkilisi, “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Tahıl anlaşması bugünden itibaren geçerliliğini kaybetti
12:02
Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.
Sputnik’e konuşan İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” açıklamasında bulundu.
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
Ukrayna krizi
Bugün son gündü: Tahıl koridorunda denetimler ‘beklemeye’ girdi
11:52
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