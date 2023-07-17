https://sputniknews.com.tr/20230717/istanbuldaki-musterek-koordinasyon-merkezi-rusyanin-tahil-anlasmasini-fesih-bildirimi-ulasti-1073614865.html

İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı

İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini duyurmasına Birleşmiş Milletler’den (BM) ilk açıklama geldi... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T12:43+0300

2023-07-17T12:43+0300

2023-07-17T12:49+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

ukrayna krizi

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066252013_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_37f5a15a9c438352205b912936e8aa47.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.Sputnik’e konuşan İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “BM’nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230717/kremlin-tahil-anlasmasi-bugunden-itibaren-gecerliligini-kaybetti-1073612475.html

https://sputniknews.com.tr/20230717/bugun-son-gundu-tahil-koridorunda-denetimler-beklemeye-girdi-1073610960.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, dmitriy peskov